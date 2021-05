Zo stel je je OPPO-smartphone in voor het eerste gebruik (ADV)

Heb je een nieuwe OPPO-smartphone in je zak of overweeg je er een te kopen? Dan is het natuurlijk fijn om te weten hoe je ‘m goed instelt voor het eerste gebruik. Onderdeel daarvan is de handige Phone Clone-app, waarmee je moeiteloos al je data overzet.

OPPO-smartphone klaarmaken voor eerste gebruik

Op zoek naar een product van fabrikant OPPO? Dan check je natuurlijk de eigen OPPO online store van de fabrikant. Daar kun je terecht voor bijvoorbeeld allerlei wearables of setjes draadloze oordopjes, maar natuurlijk ook smartphones.

Die verkoopt de fabrikant in allerlei prijsklassen, maar één ding is en blijft hetzelfde: de eerste keer opstarten. OPPO maakt het daarbij erg makkelijk om snel gegevens over te zetten naar je nieuwe telefoon, ook vanaf een iPhone of andere Android-smartphone.

Wil jij weten hoe die set-up in zijn gang gaat en hoe jij al je data overzet? Check dan onderstaande video. Daarin leggen we stap voor stap uit waar je op moet letten en hoe je het toestel helemaal goed instelt, zodat je er daarna optimaal gebruik van maakt.

1. Initiële set-up

Als je jouw OPPO-toestel voor het eerst aanzet dan wordt de set-up gestart, waar je onder andere de taal en regio instelt. Ook krijg je de gebruikersovereenkomst te zien, die je rustig kunt doorlezen, voordat je ‘m accepteert. Stappen als verbinding maken met een wifi-netwerk en het controleren op updates volgen.

Dan krijg je de vraag te zien of apps en gegevens wil kopiëren, waar je meerdere opties ziet. Kies daar of je een back-up terug wil zetten van een andere Android-smartphone, vanuit de cloud of vanaf een iPhone. Heb je gekozen voor één van deze opties, volg dan makkelijk en snel wat er in beeld verschijnt.

Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om geen gegevens te kopiëren. Je logt vervolgens in op je Google-account en doorloopt de verdere stappen. Zo stel je onder andere het type beveiliging in, bijvoorbeeld een patroon, vingerafdruk of gezichtsherkenning.

2. Data overzetten met OPPO Clone Phone

Heb je bovenstaande stappen doorlopen, dan krijg je het ‘gegevens importeren’-scherm te zien. Je tikt op ‘importeren van een andere telefoon’ en kiest het oude telefoontype: een toestel van OPPO, andere Android-smartphone of iPhone. Kies je voor één van de twee eerste opties, dan ga je aan de slag met de simpele OPPO Clone Phone-app.

Je scant de QR-code die verschijnt op je nieuwe OPPO-toestel met je oude smartphone. Vervolgens kies je precies wat voor data je over wil zetten. Denk daarbij aan foto’s, contacten, muziek, berichten of apps. Of ook alle app-data volledig overgezet kan worden, verschilt per applicatie. Heb je een iPhone? Dan log je in op je iCloud-account om zo wat data over te hevelen.

3. Laatste stappen en aan de slag met ColorOS

Is dat ook allemaal gelukt, dan wordt het toestel volledig ingesteld. Wel krijg je nog de melding om het instellen te voltooien. Zo is het tijd om je simkaart in het toestel te stoppen, kun je meerdere Google-accounts toevoegen of bijvoorbeeld al je achtergrond instellen.

Vervolgens is het tijd om het toestel meer te personaliseren en dat kan uitermate goed met ColorOS. Dat is de eigen schil van OPPO die over Android heen ligt. Open dus tot slot even de instellingen, tik op ‘persoonlijke instellingen’ en stel daar in wat bij jou past. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag met het uiterlijk en de kleur van de knoppen of de accentkleuren van je toestel. Natuurlijk kun je ook thema’s downloaden, ander lettertype kiezen of de animatie van de vingerafdrukscanner aanpassen.

Vervolgens is het tijd om het toestel verder eigen te maken en alle mogelijkheden te ontdekken. Wil je meer weten over de smartphones van de fabrikant? Dan check je uiteraard de OPPO-website, met info over alle toestellen op een rij.