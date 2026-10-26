Flinke providerstrijd rondom Oppo Find X10: tot 435 euro korting én 377 euro aan cadeaus

Door de lancering van de Oppo Find X10 pakken drie grote providers flink uit met cadeaus en kortingen. Hoewel alle aanbieders een accessoirepakket ter waarde van 377 euro cadeau geven, verschillen de toestelprijzen en extra voordelen sterk per provider.

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Drie providers, drie verschillende deals

De Oppo Find X10 is sinds vrijdag 23 oktober officieel op de markt. Het toestel is het nieuwste model in de serie en is verkrijgbaar voor een adviesprijs van 1299 euro. De smartphone richt zich voornamelijk op functies zoals geavanceerde Hasselblad-fotografie, een helder 120Hz-scherm en een krachtige processor voor zware taken.

Bij KPN, Odido en Vodafone ontvang je tijdelijk een accessoirepakket ter waarde van 377 euro. Dit pakket bestaat uit een slim horloge (Oppo Watch5), draadloze oordopjes (Air5 Pro) en een 80W-snellader waarmee het toestel in razendsnel tempo vol zit.

Dat gezegd hebbende, dit zijn niet de enige extra’s die je ontvangt. Ieder van de drie genoemde providers biedt namelijk nog een eigen extraatje aan. Wij hebben de acties bekeken en voor jou op een rij gezet.

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De scherpste toestelprijs bij KPN

Als je op zoek bent naar de scherpste toestelprijs, dan is KPN de beste keuze. Doordat deze provider bovenop het accessoirepakket nog eens 336 euro directe toestelkorting geeft, ben je uiteindelijk 864 euro kwijt voor het toestel. Dit betekent een directe toestelkorting van ruim 25 procent vergeleken met de adviesprijs van 1299 euro.

Maak je thuis al gebruik van internet of televisie van KPN? Dan activeer je eenvoudig combivoordeel op jouw adres. Hiermee pak je maandelijks extra korting op je factuur en krijg je bovendien toegang tot extra’s, zoals een gratis pluspakket of gratis streamingdiensten zoals Netflix, ESPN Compleet of Videoland.

Extra voordeel bij het inruilen van je oude smartphone bij Odido

Bij Odido bedraagt de reguliere toestelprijs 1195 euro. Deze provider biedt echter 200 euro extra inruilwaarde als je een werkende oude smartphone inlevert. Deze korting komt bovenop de dagwaarde van je oude toestel. Hierdoor zakt de toestelprijs naar 995 euro, of zelfs nog lager afhankelijk van het ingeleverde model.

Gebruik je thuis al vaste diensten van Odido? Dan activeer je eenvoudig klantvoordeel, waarmee je tot 7,50 euro korting ontvangt op je mobiele factuur. Daarnaast krijg je dubbele data én 5 euro korting op je vaste internetverbinding thuis.

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Volg een masterclass fotografie met Vodafone

Vodafone biedt de Oppo Find X10 aan voor een toestelprijs van 1189 euro. Naast het accessoirepakket met de Oppo Watch 5, Air5 Pro-oordopjes en de 80 watt-snellader ontvang je bij deze provider een masterclass fotografie. Dit is een geschikte optie voor wie alles uit de ingebouwde camera wil halen en wil leren hoe je gemaakte foto’s het beste kunt bewerken. Na aanschaf meld je je eenvoudig aan voor de cursus met je aankoopbewijs.

Heb je thuis ook een vaste internetverbinding van Ziggo op jouw adres staan? Dan ontvang je automatisch klantvoordeel. Dit levert je een maandelijkse korting op je factuur en een dubbele databundel op.

Over de Oppo Find X10

De Oppo Find X10 is uitgerust met een 6,7 inch-scherm met een ververssnelheid van 120Hz. Aan de achterzijde bevindt zich een prima camerasysteem met een 50 megapixel-hoofdcamera, een 50 megapixel-groothoeklens en een telelens. Dankzij de samenwerking met Hasselblad profiteer je van realistische kleurverwerking en speciale portretfuncties. Met de grote accu en de bijgeleverde lader ben je bovendien gegarandeerd van een lange gebruiksduur en snel opladen.

Hoewel de adviesprijs van 1299 euro stevig is, maken de huidige acties van de providers het toestel een stuk aantrekkelijker. Zoek je wel het absolute toppunt qua inzoomen, vergelijk de Find X10 dan gerust even met de Ultra-variant, maar voor wie een complete high-end ervaring zoekt met gratis extra’s is dit een uitstekend moment om in te stappen.