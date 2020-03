4 redenen waarom de Oppo Find X2 en X2 Pro de moeite waard zijn (ADV)

Oppo heeft de nieuwe Find X2 en Find X2 Pro gelanceerd. High-end smartphones met goede hardware, camera’s en ruime opslag mogelijkheden. In dit artikel geven we vier redenen waarom MediaMarkt deze toestellen adviseert!

1. Design en display

De Oppo Find X2 heeft twee varianten, zwart met een keramische behuizing en een blauwe variant met glazen achterkant. Het toestel heeft een groot oled-display van 6,7 inch met een QHD-resolutie. Daarbij is de maximale ververssnelheid 120Hz, veel hoger dan de gebruikelijke 60Hz. Hierdoor heb je een veel vloeiender beeld en voelt alles sneller aan.

Indien je accu wil besparen, heeft deze smartphone ook de optie om de ververssnelheid naar 60Hz te wisselen en de QHD-resolutie omlaag te schroeven. Zo kan je net wat langer door met je toestel, mocht je even niet in de buurt zijn van een stopcontact.

2. Accuduur

Gelukkig zal dit niet vaak nodig zijn, want de Oppo Find X2 heeft een grote 4200 mAh-accu, die je ook nog eens enorm snel op kunt laden. Bij aankoop van het toestel wordt een oplader met een vermogen van 65 Watt meegeleverd. Dit betekent dat de volledige accu in zo’n 38 minuten vol zit, wat ongekend snel is.

Toch bang dat je onderweg met een lege accu komt te zitten? Bekijk het powerbank aanbod bij MediaMarkt.

3. High-end hardware

De Oppo Find X2 heeft uitstekende hardware. het toestel bevat de nieuwe Qualcomm Snapdragon 865-processor met 12GB werkgeheugen. Daarbij beschikt de smartphone ook over 256GB opslaggeheugen voor al je foto’s, video’s, series en games.

Verder heeft deze Oppo-telefoon 5G-ondersteuning. Naar verwachting komt het 5G netwerk in de zomer van 2020 beschikbaar, dat een stuk stabieler zal zijn dan het huidige 4G netwerk.

4. Camera’s

De Find X2 heeft een 32 megapixel-selfiecamera aan de voorkant. Op de achterkant zijn drie camera’s aanwezig. Een 48 megapixel-hoofdcamera, een groothoeklens van 12 megapixel en een telelens met drie keer optische zoom. Zo kun je objecten van een behoorlijke afstand dichterbij halen en ook nog scherp fotograferen.

Oppo Find X2 bestellen

Geïnteresseerd in de Find X2? Bekijk snel het aanbod bij MediaMarkt. Voor 999 euro heb je deze high-end smartphone in huis!

Bestel de Oppo Find X2 →





Tip: voeg gemakkelijk een powerbank toe aan je winkelmandje tijdens het bestelproces.

Oppo Find X2 Pro

De specificaties van de Find X2 Pro zijn vergelijkbaar met de Find X2, maar dan nog net een stapje luxer. De Pro heeft 512GB opslagruimte in plaats van de 256GB bij de Find X2. Verder is de X2 Pro beschikbaar in twee varianten: zwart met keramische behuizing, en oranje afgewerkt met een vegan leer.

Wat betreft camera’s heeft de Find X2 Pro ook een streepje voor. Het toestel heeft op de achterkant een 48 megapixel-hoofdcamera en een groothoeklens met 48 megapixel-sensor. Daarbij is er ook een 13 megapixel-telelens aanwezig die vijf keer optische zoom, 10 keer hybride zoom en maar liefst 60 keer digitale zoom mogelijk maakt.

Wil jij de Find X2 Pro bestellen? Voor 1199 euro koop je dit top toestel bij MediaMarkt.

Bestel de Find X2 Pro →

Bestel nu de OPPO Find X2 of OPPO Find X2 Pro

En profiteer bij MediaMarkt van:

✔ 7 dagen per week thuisbezorgd

✔ Abonnementen van alle bekende providers

✔ Smartphone verzekerd vanaf €4,99 p/mnd

✔ Screenprotector of folie geplakt: €19,99

Meer informatie Bestel