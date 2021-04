De OPPO Find X3-serie bestaat uit drie premium smartphones met innovatieve features. Het absolute paradepaardje is de OPPO Find X3 Pro 5G, met zijn fraaie scherm en indrukwekkende camera’s. We geven je vier redenen om dit toestel te kiezen.

OPPO heeft met de Find X3-serie drie zeer aantrekkelijke smartphones uitgebracht. Wie een high-end toestel zoekt, kan niet om de OPPO Find X3 Pro 5G heen. OPPO heeft al zijn ervaring én de beste componenten in dit toestel gegoten.

Het resultaat is een telefoon die in ieder opzicht tot de top van de markt behoort. De hardware is bloedsnel, de camera’s bieden unieke mogelijkheden en het scherm toont meer kleuren dan ooit tevoren. We lichten de meest bijzondere eigenschappen van de Find X3 Pro voor je uit.

1. Display met 1 miljard kleuren

Het 6,7 inch-oled-scherm van de OPPO Find X3 Pro 5G beschikt over de allernieuwste technieken. Zo is de resolutie met 3216 bij 1440 pixels erg hoog en gaat het om een dynamisch 120Hz-display. Het beeld wordt dus maximaal 120 keer per seconde ververst. Daardoor ziet scrollen door je sociale media er erg soepel uit. Tik je een e-mail? Dan schakelt het scherm automatisch terug naar een lagere snelheid om de batterij te sparen.

De grootste troef van dit display is het kleurenspectrum. Waar de meeste smartphones 16 miljoen kleuren kunnen tonen, zijn dat er op de OPPO Find X3 Pro maar liefst 1 miljard. Dat zorgt voor een meeslepende kijkervaring. Bovendien kan de OPPO Find X3 Pro 5G al deze schakeringen ook ópslaan. Dat maakt 10 bit beeld- en videoverwerking mogelijk. Of simpeler gezegd: je foto’s en video’s zien er fantastisch uit, met zeer gedetailleerde kleuren.

2. Professionele camera’s (en een toffe microcamera)

Wil je je foto- en videografie naar een hoger niveau tillen? De OPPO Find X3 Pro heeft alles in huis om professionele plaatjes te schieten. Zowel de primaire camera als de groothoeklens hebben een resolutie van 50 megapixel. Daardoor is ieder detail dat je met het blote oog waarnam ook terug te zien op je foto’s. Met de 13 megapixel-telelens haal je het beeld bovendien moeiteloos dichterbij.

De OPPO Find X3 Pro 5G beschikt ook over allerlei hulpmiddelen om jouw meesterwerk te vervolmaken. Met de Ultra Night Mode schiet je zelfs in de donkerste omgeving heldere foto’s en video’s. Als je juist in de felle zon staat, zorgt AI Highlight Video ervoor dat er geen details verloren gaan in lichte delen of schaduwen. Film je graag je kinderen of huisdieren? Dankzij Focus Tracking blijft je onderwerp altijd scherp in beeld, zonder dat je steeds op het scherm hoeft te tikken.

Bovendien heeft de smartphone een unieke 3 megapixel-microscoopcamera. Daarmee kun je de kleinste objecten tot wel 60 keer vergroten. Een ring van ledjes zorgt voor de perfecte belichting. Het resultaat? Gedetailleerde close-ups die je alleen met de OPPO Find X3 Pro kunt maken!

Als je prachtige beelden hebt geschoten, wil je die natuurlijk professioneel bewerken. Dat kan door te fotograferen in RAW+. De X3 Pro geeft aanstormende regisseurs daarnaast volledig handmatige controle over de video-instellingen. Je film komt er dus precies zo uit te zien als jij wil. En op het 1 miljard-kleurendisplay geniet je natuurlijk extra van het eindresultaat.

3. Prestaties van het allerhoogste niveau

Niets is vervelender dan een smartphone die jou niet bij kan houden. Daar hoef je met de OPPO Find X3 Pro niet bang voor te zijn. Het toestel draait namelijk op de snelste chip van Qualcomm: de Snapdragon 888. In combinatie met 12GB werkgeheugen zorgt dat voor prestaties van het allerhoogste niveau. Daarnaast heb je met 256GB opslag meer dan genoeg ruimte om al je bestanden te bewaren. Uiteraard beschikt de OPPO Find X3 Pro ook over 5G, zodat je toegang hebt tot het rappe nieuwe netwerk.

De software van OPPO, ColorOS, werkt naadloos samen met de hardware voor ultiem gebruikersgemak. ColorOS is gebaseerd op Android 11 en biedt talloze mogelijkheden om je smartphone te personaliseren. Je kunt de app-iconen aanpassen, animaties veranderen en zelf bepaalde accentkleuren en thema’s instellen. Zo wordt de Find X3 Pro een reflectie van jouw smaak.

Ben jij zo iemand die altijd op zijn smartphone bezig is? Dan wil je natuurlijk een grote accu. De batterij van de OPPO Find X3 Pro is met 4500 mAh gelukkig zeer ruim bemeten. Daarnaast wordt het toestel geleverd met OPPO’s SuperVOOC 2.0-technologie. Dat betekent dat je hem met maar liefst 65 Watt kunt opladen.

Na tien minuten heb je 40 procent batterij en binnen 35 minuten zit je alweer op 100 procent! Leg je je smartphone liever op een draadloze lader? Dankzij OPPO’s AirVOOC-snellaadtechnologie is de accu na 80 minuten alweer helemaal vol.

4. Premium design

In een wereld vol inwisselbare smartphones herken je de OPPO Find X3 Pro 5G direct. Het premium design omvat een uniek camera-eiland dat glooiend uit de behuizing steekt. OPPO’s AG-glasproces zorgt bovendien voor een bijzonder diamanteffect op de achterkant. Of je nu kiest voor de glanzend zwarte of matblauwe variant, het is een ontwerp waarmee je gezien mag worden. OPPO’s credo is dan ook: technologie als kunstvorm!

Maar uiterlijk is natuurlijk niet alles. Je wil ook dat je smartphone lekker in de hand ligt. De Find X3 Pro is met 193 gram een stuk lichter dan vlaggenschepen van andere fabrikanten. Hij is daardoor zeer comfortabel in het gebruik. Bovendien hoef je niet bang te zijn voor een ongelukje. Het toestel beschikt namelijk over een IP68-certificaat. Dat betekent dat de OPPO Find X3 Pro 5G stof- en waterbestendig is. Je kunt je nieuwe smartphone dus zorgeloos gebruiken!

Profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen

Ben je enthousiast over de OPPO Find X3 Pro 5G? Het toestel is vanaf nu verkrijgbaar op de website van OPPO en bij onder andere Bol.com, Belsimpel, Mobiel.nl, T-Mobile, Tele2 en Vodafone. De adviesprijs bedraagt 1149 euro en je kunt kiezen uit de kleuren Gloss Black en Blue.

Tot en met 18 april profiteer je bovendien van een aantrekkelijke introductieaanbieding. Bij aanschaf van de OPPO Find X3 Pro 5G krijg je een OPPO Watch 46 mm cadeau ter waarde van 329 euro. Maar dat is nog niet alles, want je ontvangt ook een OPPO AirVOOC 45W Wireless Charger van 79 euro. OPPO levert zelfs een Kevlar beschermhoes mee, waar je normaal 49 euro voor betaalt.