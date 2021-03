Ben je van plan om één van de nieuwe Oppo Find X3-toestellen te kopen? Als je op tijd bestelt, kun je profiteren van interessante pre-order-acties. In dit artikel lees je er alles over.

Oppo Find X3-serie pre-orderen: hier kun je terecht

Oppo kondigde deze week de Find X3 Pro, Find X3 Neo en Find X3 Lite aan, die vanaf 22 maart in Nederland verkrijgbaar zijn. De toestellen beschikken over interessante features en als je ze nu al bestelt, profiteer je van leuke pre-order-acties. Zo krijg je bijvoorbeeld een smartwatch en snelle, draadloze oplader als je tijdig de Find X3 Pro in huis haalt.

Hieronder zetten we de pre-order-acties van Oppo op een rijtje, met daaronder links naar webwinkels waar je de smartphones kan kopen. Let op: de acties lopen tot en met 18 april. Als je van plan bent om een nieuwe Oppo-telefoon te bestellen, dan is het dus slim om niet te lang te wachten.

Pre-order de Oppo Find X3 Pro 5G

De Oppo Find X3 Pro is het nieuwe vlaggenschip van de Chinese fabrikant en dan ook het duurste. De smartphone heeft een adviesprijs van 1149 euro. Bestel je de Find X3 Pro voor 19 april, dan krijg je een Oppo Watch (46 mm), speciale draadloze lader en kevlar hoesje. De totale waarde hiervan is ruim 450 euro.

Pre-order de Oppo Find X3 Neo

De Oppo X3 Neo is met 799 euro een stuk goedkoper dan de Pro-versie en wordt ook met extra’s geleverd. Op tijd bestellen levert je een Oppo Watch (41 mm) en Oppo Enco W51 draadloze headset op. Normaal gesproken betaal je hier zo’n 360 euro voor.

Pre-order de Oppo Find X3 Lite

Met de Find X3 Lite haal je een betaalbaar toestel (449 euro) in huis met goede specificaties en een grote accu die snel oplaadt. Als je deze telefoon pre-ordert, krijg je een Enco X True Wireless Headset cadeau. Deze oordopjes worden normaliter voor 179 euro verkocht.

Het laatste nieuws over Oppo: