De OPPO Find X3-series bestaat uit drie premium smartphones in verschillende prijsklassen: de Lite, Neo en Pro. Ze beschikken over 5G, hebben vijf camera’s én laden supersnel op. Voor welke Find X3 kies jij?

Oppo Find X3-serie

Wat je wensen en budget ook zijn, in de OPPO Find X3-series vind je de perfecte keuze voor jouw volgende smartphone. Ze hebben een hoogwaardig, licht en dun ontwerp, waardoor ze gemakkelijk in een strakke spijkerbroek passen. De telefoons hebben daarnaast fraaie schermen, krachtige hardware en vier camera’s aan de achterzijde.

Dankzij OPPO’s slimme technieken kun je je creativiteit als fotograaf of regisseur volledig de vrije loop laten. Met AI Highlight Video bijvoorbeeld schiet je in alle omstandigheden prachtige beelden. De belichting past zich namelijk aan de omgeving aan, zodat je zelfs in het donker kraakheldere video’s maakt. En Night Flare Portrait zorgt ‘s nachts voor sfeervolle portretten.

Uniek is dat de smartphones alle drie geleverd worden met een 65 Watt-snellader. Je accu zit dus in mum van tijd weer vol. Het fraaie design sluit bovendien naadloos aan bij OPPO’s credo: technologie als kunstvorm!

OPPO Find X3 Lite 5G

De voordelige OPPO Find X3 Lite heeft een fraai 6,4 inch-oled-scherm waar de kleuren van afspatten. Het gaat bovendien om een 90Hz-display, wat betekent dat de pixels 90 keer per seconde worden ververst. Daardoor scrol je soepel door bijvoorbeeld je sociale media. En dankzij de rappe Snapdragon 765-processor kan de smartphone alle taken moeiteloos aan.

Hou je van fotograferen? De primaire camera van de Find X3 Lite heeft een resolutie van 64 megapixel, waardoor je geen enkel detail misloopt. Daarnaast beschik je over een groothoeklens die zeer geschikt is voor het vastleggen van groepen mensen of grote gebouwen. Als je graag heel dichtbij wil fotograferen, dan is de macrocamera erg handig. De monolens ten slotte zorgt voor prachtige zwart-witfoto’s.

Film je liever? Met geavanceerde technieken als AI Highlight Video, Ultra Night Video en Live HDR schiet je video’s die volledig in balans zijn, met veel detail in zowel de lichte als de donkere delen van de scène. Als je de wereld wil laten zien wat je aan het doen bent, gebruik je Dual-view Video. De hoofdcamera filmt de omgeving, terwijl de selfiecamera je reactie vastlegt. Dichter bij jouw ervaring kunnen je vrienden niet komen.

Wie verslaafd is aan zijn smartphone hoeft zich over de batterij geen zorgen te maken. Met een capaciteit van 4300 mAh haal je altijd het einde van de dag. Is de accu toch leeg? De Find X3 Lite beschikt over OPPO’s SuperVOOC 2.0-techniek. Dat betekent dat je de batterij op kunt laden met maar liefst 65 Watt. Na tien minuten is hij alweer voor 40 procent gevuld.

OPPO Find X3 Neo 5G

Wil je nóg meer snelheid? De OPPO Find X3 Neo beschikt over de Snapdragon 865-chip, die garant staat voor erg goede prestaties. In combinatie met 12GB RAM en 256GB opslagruimte kom je qua hardware niets tekort. Het oled-scherm van de Find X3 Neo is met 6,5 inch bovendien net een slagje groter dan de Lite. Ook dit is een 90Hz-display, waardoor animaties en games er zeer vloeiend uitzien.

De accu van de Neo is met 4500 mAh ruim bemeten en natuurlijk wordt ook dit model geleverd met OPPO’s 65 Watt-snellader. Je hoeft slechts vijf minuten accusap te tanken om weer vier uur series te kunnen kijken.

Op cameragebied pakt OPPO flink uit met de Find X3 Neo. De primaire 50 megapixel-lens heeft een erg grote sensor waardoor je zelfs bij weinig licht toch kraakheldere foto’s maakt. Dankzij de innovatieve HDR-techniek is ook de achtergrond perfect belicht. En de supersnelle Focus Tracking zorgt ervoor dat je altijd scherpe video’s schiet van bewegende onderwerpen.

De groothoeklens heeft een hoge resolutie van 16 megapixel en met de telelens haal je je onderwerp moeiteloos dichtbij. De macrocamera ten slotte staat garant voor prachtige close-ups van bijvoorbeeld bloemen.

OPPO Find X3 Pro 5G

Als je voor het neusje van de zalm gaat, is de OPPO Find X3 Pro hét toestel voor jou. De Snapdragon 888-processor biedt uitstekende prestaties en het 6,7 inch-oled-scherm bevat de allernieuwste technieken. Zo kan het display maar liefst 1 miljard verschillende kleuren weergeven. Zowel series als video’s die je zelf schiet, zien er daardoor fantastisch uit. Daarnaast bedraagt de verversingssnelheid 120Hz. Een nóg soepelere kijkervaring dus.

Zowel de primaire camera als de groothoeklens hebben een resolutie van 50 megapixel voor een ongekende hoeveelheid details. De sfeer in je foto’s komt bovendien altijd overeen met de werkelijkheid dankzij de wetenschappelijke kleurentheorie achter het AI-systeem. En met de Cinematic Mode krijgen je video’s de uitstraling van een echte Hollywoodfilm.

Naast een telelens bevat de Find X3 Pro verder ook een unieke microscoopcamera, waarmee je het beeld tot wel 60 keer kunt vergroten. Dat zorgt voor close-ups die je met geen enkele andere smartphone kunt maken.

Profiteer tijdelijk van aantrekkelijke aanbiedingen

Heb je je keuze gemaakt? De OPPO Find X3-series is sinds 22 maart verkrijgbaar, onder meer bij de webshop van OPPO zelf. Tot en met 18 april profiteer je van onderstaande combideals als je één van deze smartphones aanschaft.

OPPO Find X3 Lite 5G

De adviesprijs van de OPPO Find X3 Lite bedraagt 449 euro. Tijdelijk krijg je een OPPO Enco X True Wireless Headset cadeau ter waarde van 179 euro.

OPPO Find X3 Neo 5G

De OPPO Find X3 Neo haal je in huis voor 799 euro. Als je hem nu koopt, ontvang je gratis een OPPO Watch 41 millimeter ter waarde van 249 euro én een OPPO Enco W51 True Wireless Headset van 119 euro.

OPPO Find X3 Pro 5G

Voor de OPPO Find X3 Pro betaal je 1149 euro. Bestel hem nu en je krijg maar liefst drie cadeaus! Een OPPO Watch 46 millimeter ter waarde van 329 euro, een OPPO AirVOOC 45W Wireless Charger van 79 euro én een luxe beschermhoes van Kevlar. Daar betaal je normaal 49 euro voor.