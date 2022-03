Oppo Find X5-serie nu beschikbaar in Nederland: alle info op een rij

De Oppo Find X5 kopen of juist het Lite- of Pro-model? Vanaf nu zijn ze daadwerkelijk te koop, leverbaar en liggen ze in de winkels. Tot en met 4 april loopt er trouwens nog een pre order-actie, waarbij je veel cadeaus krijgt.

Pre-order actie loopt tot en met 4 april

Bij aanschaf van elk van de drie nieuwe toestellen kun je een cadeaupakket aanvragen. De waarde daarvan varieert van 177 tot en met 406 euro.

Oppo Find X5 Pro – cadeaus met een waarde van 406 euro



– cadeaus met een waarde van 406 euro Oppo Find X5 – cadeaus met een waarde van 327 euro



– cadeaus met een waarde van 327 euro Oppo Find X5 Lite – cadeaus met een waarde van 177 euro

Oppo Find X5 kopen

De Oppo Find X5 is het ‘tussenmodel’ van het gloednieuwe trio van Oppo. De smartphone is voorzien van high-end hardware en verkrijgbaar in het zwart en wit. De adviesprijs ligt op 999 euro. Natuurlijk kun je kiezen voor een losse Oppo Find X5, maar ‘m ook combineren met een abonnement. Via onderstaande prijsvergelijker check je de beste prijzen, dus neem snel een kijkje.

De beste deals voor de Oppo Find X5 Lite

Tegelijkertijd is de Find X5 Lite gepresenteerd. Dit toestel heeft een speelser uiterlijk en komt in verschillende kleuren. De instapprijs is met 499 euro een stuk lager, maar de specificaties zijn op alle vlakken ook een stapje minder. Dat neemt niet weg dat de telefoon veel te bieden heeft in deze prijsklasse. Je kunt natuurlijk een losse Oppo Find X5 Lite aanschaffen. Ook is de Find X5 Lite te koop in combinatie met een abonnement.

Absolute topper: Oppo Find X5 Pro

De Find X5 Pro is de absolute topper en zit bomvol high-end hardware. Er is keramiek gebruikt voor de achterkant, wat ervoor zorgt dat het design krasvrij is en blijft en keuze heb je uit twee kleuren: zwart en wit. Oppo vraagt een prijs van 1299 euro en er is een model op de markt met 12GB werkgeheugen en 256GB interne opslag. Ook de Find X5 Pro is los te koop of te combineren met een abonnement.

Oppo Find X5 Pro review op Android Planet

Benieuwd naar al onze ervaringen met de Find X5 Pro? Check dan de Oppo Find X5 Pro review, waarvan je hieronder alvast de conclusie leest:

Het is moeilijk om de Oppo Find X5 Pro te beoordelen zonder naar die wel erg stevige prijs te kijken. Het is in bijna elk opzicht een prima toestel, maar voor 1299 euro koop je ook een Samsung Galaxy S22 Ultra of iPhone 13 Pro Max.

Voor dat geld mag je iets spectaculairs verwachten. Het design is dat absoluut en ook over de prestaties van de camera’s in het donker zijn we erg te spreken. Bij daglicht laten ze echter steekjes vallen en de telecamera is te beperkt. Ook de speakers zijn net niet top en de vele gesponsorde apps op de telefoon kunnen écht niet.

Verder doet de Oppo Find X5 Pro wat een vlaggenschip anno 2022 moet doen. Niks minder, maar ook niks meer. We vinden de smartphone daarom te duur om hem volmondig aan te kunnen raden.

