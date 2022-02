OPPO Find X5-serie: in elke prijsklasse de juiste keuze (ADV)

Met de Find X5-series brengt Oppo drie gloednieuwe, interessante smartphones uit. Ze verschillen in prijs flink van elkaar, maar stiekem hebben ze ook veel met elkaar gemeen. Dit moet je weten over de nieuwe Oppo-telefoons.

Nieuw: de Oppo Find X5-serie

Het is tijd voor een nieuwe reeks smartphones van Oppo. De Chinese fabrikant brengt vaak interessante toestellen uit en komt nu met de Find X5-serie. De telefoons combineren goede specificaties met een mooi design en camera’s die fraaie foto’s schieten. Ze zijn net gepresenteerd en liggen binnenkort in de Nederlandse winkels.

De Find X5-serie bestaat uit drie modellen: de Oppo Find X5 Lite, Oppo Find X5 en Oppo Find X5 Pro. Zoals de namen al een beetje verklappen, is de Lite een goedkoper toestel en de Pro juist de absolute uitblinker. Hieronder lees je wat de smartphones zo bijzonder maakt.

Oppo Find X5 Lite 5G

De Oppo Find X5 Lite 5G is schappelijk geprijsd, maar heeft alsnog veel te bieden. Denk bijvoorbeeld aan het amoled-scherm van 6,43 inch, dat hele mooie kleuren en diepe zwarttinten toont. Ook fijn: de ververssnelheid ligt op 90Hz en daardoor zien je beelden er lekker vloeiend uit. Wil je batterij besparen, dan kun je kiezen voor 60Hz. Het accupercentage loopt dan net iets langzamer naar beneden.

Door de MediaTek Dimensity 900-processor is de Find X5 Lite lekker snel en kun je iedere app en game probleemloos draaien. Je krijgt 8GB aan werkgeheugen en maar liefst 256GB opslagruimte. Erg ruim dus en mocht je alsnog extra opslag nodig hebben, dan kun je een micro-sd-geheugenkaartje in het toestel stoppen. Die feature zien we nog maar weinig in Android-land, maar zit dus wel op de nieuwe Oppo.

Ook als je een echte fotograaf bent, is de Oppo Find X5 Lite 5G een interessante keuze. De smartphone beschikt over drie lenzen achterop, zodat je in iedere situatie een mooie foto maakt. De 64 megapixel-hoofdcamera biedt heel veel detail, terwijl de 8 megapixel-groothoeklens je juist meer op beeld laat zetten. Met de macrocamera kun je ook van heel dichtbij nog een fraai plaatje maken.

Misschien wel de allerfijnste feature van de Oppo Find X5 Lite 5G is de batterij. Deze is 4500 mAh groot en gaat makkelijk een hele dag mee, maar laadt ook nog eens ontzettend snel op. Met de 65 Watt SuperVOOC-lader heb je maar een halfuurtje nodig om het toestel helemaal op te laden.

Oppo Find X5 5G

De Oppo Find X5 is het ‘tussenmodel’ van de nieuwe smartphonereeks, maar daar doe je het toestel eigenlijk tekort mee. De smartphone is groter, sneller en luxer dan de Find X5 Lite en dat zie je aan het design, de camera’s en interne hardware. De Find X5 beschikt over de Snapdragon 888, waardoor goede prestaties gegarandeerd zijn.

Op cameragebied kun je ook veel van de Oppo Find X5 5G verwachten. De telefoon heeft maar liefst twee 50 megapixel-camera’s achterop, zodat je zowel normale als groothoekbeelden haarscherp vastlegt. Dan is er ook nog de 13 megapixel-telelens, waarmee je beelden wat dichterbij kunt halen zonder kwaliteitsverlies.

Op accugebied doet de Oppo Find X5 5G er ook een schepje bovenop. De batterij is met 4800 mAh ruim bemeten en kan sneller opladen. Dit gaat met maar liefst 80 Watt, waardoor je na nog geen 40 minuten weer een volle tank hebt. Draadloos opladen kan ook én het is mogelijk om andere apparaten van stroom te voorzien via de Find X5 5G.

Oppo Find X5 Pro 5G

Als je het beste van het beste zoekt, dan moet je bij de Oppo Find X5 Pro zijn. Deze smartphone biedt alles wat je van een toptoestel zou verwachten, zoals een krachtige Snapdragon 8 Gen 1-processor. Dit is de nieuwe en snelste chip die op dit moment beschikbaar is. Het maakt niet uit hoeveel en welke apps (of games) je gebruikt: de Find X5 Pro kan ermee overweg.

Het scherm is met 6,7 inch lekker groot, heeft een hoge QHD-resolutie en kan maar liefst 1 miljard verschillende kleuren weergeven. De ververssnelheid ligt op 120Hz, maar het is ook mogelijk om terug te ‘schakelen’ naar 60 of 90Hz, zodat je wat accusap bespaart. De kijkervaring is hoe dan ook erg soepel.

Op de achterkant zien we opnieuw de uitstekende 50 megapixel-hoofdcamera en groothoeklens, plus een 13 megapixel-zoomlens om beelden tot 5x dichtbij te halen. Door de 32 megapixel-selfiecamera zien je selfies er haarscherp uit, ook als het donker is. De Oppo Find X5 Pro 5G draait verder op Android 12 met de fijne ColorOS-schil. De nieuwste Android-versie krijg je dus ook, net als een enorme 5000 mAh-batterij die rap oplaadt.

Pre-order nu bij MediaMarkt en ontvang tot 406 euro voordeel

Ben je enthousiast geworden en zie je de nieuwe Oppo Find X5-smartphones wel zitten? Bij MediaMarkt kun je ze nu bestellen, zodat je ze snel in huis hebt. De Oppo Find X5 Lite, Find X5 en Find X5 Pro zijn zowel los als in combinatie met een abonnement verkrijgbaar bij MediaMarkt.

Je kan profiteren van toffe pre-order-acties bij alledrie de toestellen. Koop je de Oppo Find X5 Lite, dan krijg je drie gratis producten (ter waarde van 177 euro): de Oppo Ence Free2-oordopjes, Oppo Band Sport-fitnesstracker en een hoesje voor de telefoon.

Bij de reguliere Find X5 krijg je de Oppo Enco X-oordopjes, Oppo Watch Free-smartwatch en een kevlar case. Het pakket heeft een totale waarde van 327 euro. Kopers van de Oppo Find X5 Pro krijg een setje Oppo Enco X, Oppo Watch Free, kevlar case voor de smartphone en een 50 Watt draadloze oplader. In totaal heeft dit een waarde van 406 euro.

Ook vind je bij de winkelketen alle officiële accessoires voor de toestellen. Zo kun je ze beschermen met een hoesje, of juist een persoonlijk tintje geven. Op 11 maart is de Oppo Find X5-series officieel verkrijgbaar. Hieronder zie je de prijzen:

De Oppo Find X5 Lite 5G heeft een adviesprijs van 499 euro

De Oppo Find X5 5G heeft een adviesprijs van 999 euro

De Oppo Find X5 Pro 5G heeft een adviesprijs van 1299 euro