Oppo Find X9 fors in prijs gedaald (met gratis draadloze oordopjes)

Is het tijd voor een nieuwe smartphone en ben jij iemand die je telefoon liever niet constant aan de lader wil leggen? Let dan op, want de Oppo Find X9 is momenteel flink goedkoper én je ontvangt een gratis setje Oppo Enco Buds 3 Pro.

Oppo Find X9 met gratis Enco Buds 3 Pro

De Find X9 kwam eind oktober 2025 op de markt en is het instapmodel van Oppo’s vlaggenschepen serie. Voor een adviesprijs van 999 euro krijg je een smartphone met goede camera’s en een reusachtige batterij. Nu we een half jaar verder zijn, is die prijs licht gedaald. Wil je een los toestel, dan betaal je momenteel bij Belsimpel 865 euro.

Nog meer besparen doe je echter door een abonnement af te sluiten. De laagste prijs betaal je door te kiezen voor Vodafone bij Belsimpel: vanaf 720 euro. Hier krijg je vervolgens een setje Oppo Enco Buds 3 Pro draadloze oortjes bij. Deze krijg je overigens ook bij een los toestel via Belsimpel.

Liever een andere provider?

Wil je geen abonnement van Vodafone, maar liever KPN, Ben of Simyo? Bijvoorbeeld omdat je dan in aanmerking komt voor klantvoordeel. Bij KPN, VodafoneZiggo en Odido is dit tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement. Meestal ontvang je ook extra of dubbele data of zelfs een streamingdienst.

We zetten hieronder de goedkoopste opties voor de Oppo Find X9 in combinatie met abonnement voor je op een rij.

Oppo Find X9: grote accu en uitstekende camera’s

De Oppo Find X9 koop je vooral vanwege de gigantische accu. Die heeft een capaciteit van maar liefst 7025 mAh. Om een beeld te vormen: de meeste Android-telefoons zitten rond de 5000 mAh. Met de batterij van de Find X9 kan je dus met gemak twee dagen rondkomen.

Opladen gaat als een speer, want dat kan ‘ie met maximaal 80 watt. Ook draadloos laden kan hij en dat gaat met maximaal 50 watt. Verder is hij uitgerust met een goed stel camera’s. Daarvoor werkt Oppo samen met Hasselblad.

Op de achterkant zijn drie 50 megapixel-lenzen te vinden, waaronder een periscopische telelens die tot drie keer optisch inzoomt en een groothoekcamera. Selfies maken doe je met de camera aan de voorkant van 32 megapixel. Ook zit de Find X9 vol AI.

Het updatebeleid van de Oppo-telefoon is iets minder goed dan een Samsung of Google, maar absoluut niet slecht. Je mag rekenen op vijf nieuwe Android-versies en zes jaar aan beveiligingspatches.