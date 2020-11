De OPPO Happy Days zijn weer gestart! Dit betekent dat je van 23 november t/m 30 november weer allerlei OPPO-toestellen met korting kunt kopen. Naast de nieuwe Reno4-serie zijn er ook andere OPPO-telefoons afgeprijsd. Kijk snel of er een toestel voor jou bij zit.

Korting op de OPPO Reno4-serie tijdens de OPPO Happy Days

OPPO heeft dit jaar de nieuwe Reno4-serie aangekondigd. Deze bestaat uit de Reno4, Reno4 Pro en Reno4 Z. Dankzij de goede specificaties, het stijlvolle design en ondersteuning voor 5G kun je met deze toestellen een lange tijd vooruit. Daarbij scoor je tijdens de OPPO Happy Days tot wel 60 euro korting op de Reno4, Reno4 Pro én Reno4 Z!

OPPO Reno4 Pro

We starten met de OPPO Reno4 Pro, de meest uitgebreide smartphone van de Reno4-serie. Het eerste wat opvalt aan de OPPO Reno4 Pro is het grote 6,55 inch-amoled-scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Dit zorgt voor een fraai, kleurrijk display met een goed contrast en fijne kijkhoeken. Dankzij de verversingssnelheid van 90Hz voelt scrollen en gamen op je toestel heel vloeiend aan. Het toestel draait op de Snapdragon 765G-processor en heeft een werkgeheugen van maximaal 12GB. Daarbij is maximaal 256GB interne opslag aanwezig.

De OPPO Reno4 Pro heeft een 4000 mAh-accu waar je de hele dag mee door kunt, daarbij kan je deze accu mega snel opladen, namelijk met een 65 Watt. Verder heeft het toestel drie camera’s op de achterkant, een 48 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en je kunt gebruikmaken van optische zoom dankzij de 13 megapixel-telelens. Aan de voorkant is nog een 32 megapixel-selfiecamera aanwezig. Voldoende mogelijkheden om mooie plaatjes te schieten dus!

OPPO Reno4

De OPPO Reno4 zit tussen de Reno4 Z en Reno4 Pro in. Ook dit toestel heeft een 4000 mAh-batterij die je razendsnel met 65 Watt op kunt laden. De Reno4 heeft een groot 6,4 inch-amoled-scherm dat scherp oogt dankzij de full-hd-resolutie. Het scherm heeft een verversingssnelheid van 60Hz, iets lager dan bij de Reno4 Pro. De Reno4 draait net als de Reno4 Pro op de populaire Snapdragon 765G-processor en heeft een ruime 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagcapaciteit.

Ook de Reno4 heeft een driedubbele camera op de achterkant. De primaire camera heeft een resolutie van 48 megapixel. Extra wijde beelden schiet je met de 8 megapixel-groothoeklens. Verder heb je nog een 2 megapixel zwartwit-lens tot je beschikking waar je monochrome plaatjes mee kunt maken, wat zorgt voor een beter contrast. Op de voorkant twee selfiecamera’s van 32 en 2 megapixel. Dankzij de tweede lens kan je de achtergrond vervagen, zo springt het onderwerp van de foto er echt uit.

OPPO Reno4 Z

De OPPO Reno4 Z is de goedkoopste variant van de Reno4-serie, maar beschikt nog steeds over goed specificaties in zijn prijsklasse. Het toestel heeft een groot 6,57 lcd-display met full-hd-resolutie, wat voor scherpe beelden zorgt. De Reno4 Z heeft 8GB aan werkgeheugen en 128GB opslag; voldoende ruimte voor je video’s, games en andere media dus. Verder springt dit toestel eruit dankzij de 120Hz-verversingssnelheid van het scherm. Dit is hoger dan bij de Reno4 en Reno4 Pro. Dit zorgt voor soepeler beeld, waardoor de smartphone een stuk sneller aanvoelt en het lezen van teksten comfortabeler is.

In totaal heeft de Reno4 Z maar liefst zes camera’s. Twee camera’s van 16 en 2 megapixel bevinden zich aan de voorkant van het scherm. Met de tweede lens kan je de achtergrond vervagen voor een fraai scherptediepte-effect. Op de achterkant zitten nog vier cameralenzen. Een 48 megapixel-hoofdcamera, een 8 megapixel-groothoekcamera voor extra brede plaatjes, een 2 megapixel zwart-wit-camera en een 2 megapixel portretcamera.

OPPO modellen afgeprijsd tijdens de OPPO Happy Days

Ben je juist op zoek naar een ander model van OPPO? Dan zijn wellicht de OPPO A91, OPPO A72, OPPO A53s of de OPPO A15 iets voor jou. Deze toestellen zijn al iets langer op de markt en deze toestellen bieden voor ieder wat wils! Van budgettelefoons tot wat uitgebreidere toestellen. Daarbij koop je deze toestellen nu ook met flinke kortingen tijdens de OPPO Happy Days.