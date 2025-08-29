5 redenen waarom je nu de OPPO Reno14 in huis wil halen (ADV)

OPPO komt met de gloednieuwe Reno 14, die zowel aan de binnen- als buitenkant opvalt. We geven je vijf redenen waarom je de Reno 14 in huis moet halen.

Ontdek de OPPO Reno14

De gloednieuwe OPPO Reno 14 is aangekondigd en meteen verkrijgbaar in Nederland! Het stijlvolle toestel combineert een opvallend en waterdicht design met goede specificaties en handige AI-functies. Dat maakt de Reno 14 lekker compleet en een interessante optie in het middensegment.

De OPPO Reno 14 is pas net uit en al meteen een stuk voordeliger bij Odido. Je krijgt namelijk een gratis 80W-snellader én een setje Enco Air4 Pro-oordopjes (met een totale waarde van 158 euro) cadeau, als je jouw bestelling combineert met een Hello-abonnement.

Verder ontvang je alleen dit weekend een gratis geheugenupgrade naar 512GB ter waarde van 169 euro. Je totale voordeel loopt daarmee op tot 349 euro.

1. Smartphone met een eigen smoel

OPPO heeft veel moeite gestoken in het design van de Reno 14 en dat ziet je er duidelijk aan af. Het toestel is met 7,42 millimeter lekker dun, heeft een compact 6,59 inch-scherm met dunne bezels en is bovendien erg stevig.

De Reno 14 is in onder andere in het groen verkrijgbaar, waarbij de achterkant een matte afwerking heeft. Een tof detail is dat de rand rond het camera-eiland lijkt op te lichten. Over licht gesproken: de Reno 14 heeft een slim flitssysteem, zodat je kiekjes altijd helder genoeg zijn. Zelfs als je een ingezoomde foto maakt.

2. Handige AI-functies

Om fotograferen makkelijker te maken, heeft OPPO veel handige AI-functies in de Reno14 gestopt. Een goed voorbeeld hiervan is AI Perfect Shot. Maak je een foto en heb jij – of een vriend(in) – je ogen dicht of bijvoorbeeld haar voor je gezicht hangen? Dan scant de Reno14 door je foto’s om met AI de foto te corrigeren.

Ook kun je achteraf makkelijker plaatjes bewerken. Gebruik hiervoor AI Eraser, waarmee je makkelijk ongewenste onderdelen of personen uit een foto kan wissen. De slimme software van OPPO vult de delen dan op een realistische manier weer in.

Met het updatebeleid van OPPO zit het goed. De Reno14 draait op Android 15 en krijgt de komende vijf jaar de nieuwste Android-upgrades. Beveiligingsupdates worden zelfs zes jaar lang uitgerold, zodat je beschermd bent tegen kwaadwillenden.

3. Batterij gaat dagen mee

Ondanks de compacte en dunne behuizing van 7,42 millimeter zit er toch een lekker grote batterij in de OPPO Reno 14. Het toestel gaat door de 6000 mAh-accu met gemak twee volle dagen mee. Je hoeft je dus eigenlijk nooit zorgen te maken over een lege telefoon.

Opladen gaat ook vlot. Met de 80 watt-snellader, die je gratis krijgt bij een Odido-abonnement, vul je de telefoon van 0 naar 100 procent in slechts 48 minuten. Na tien minuten laden heb je genoeg stroom om weer 6.5 uur (!) YouTube te kijken.

4. Waterdicht

De OPPO Reno 14 heeft een IP66-, IP68- én IP69-certificatie. Een hele mond vol, maar het betekent dat de telefoon uitstekend tegen stof en water kan. Zo maakt het niet uit of je water over het toestel morst, of ‘m per ongeluk in het toilet laat plonsen.

De Reno 14 kan ook tegen heet water en houdt zich bovendien staande als er met hoge druk water tegen de behuizing wordt gespoten. Hij staat wel z’n mannetje – ook onder de motorkap.

De Reno14 wordt aangedreven door een krachtige MediaTek Dimensity 8350-processor met 12GB RAM en 256GB opslagruimte. Hierdoor draait de smartphone probleemloos alle apps en games en heb je ook genoeg ruimte voor al je foto’s en andere bestanden.

5. Meteen extra voordeling bij Odido: alleen dit weekend een geheugen upgrade naar 512GB

De OPPO Reno14 is nu te koop bij Odido en de provider geeft meteen flinke korting. Je krijgt alleen van 29 augustus tot en met 31 augustus bij Odido 169 euro toestelkorting als je de 512GB variant in huis haalt. Daarmee heb je een gratis geheugenupgrade.

Verder krijg je een gratis SUPERVOOC 80W-snellader, waarmee je de Reno14 in rap tempo oplaadt, én een setje van de Enco Air4 Pro. Dit zijn draadloze oordopjes met goed geluid, noise cancelling en een lange accuduur. Je totale voordeel loopt daarmee op tot 349 euro.

Exclusief bij Odido: Prijzenslag Winweken

Ook maak je kans op één van de 1995 toffe prijzen bij aankoop van een OPPO Reno14. Bij een aankoop tot en met 28 september maak je kans op een PlayStation 5, Nintendo Switch, een Nike sneakerbon of een polaroidcamera.

Het enige wat je hiervoor hoeft te doen is een nieuw abonnement bestellen of je huidige abonnement verlengen. Schrijf je vervolgens voor 30 september in via het inschrijfformulier. De winactie loopt t/m 28 september 2025.