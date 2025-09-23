Batterij snel leeg? Deze telefoon gaat pas echt lang mee (ADV)

Is jouw smartphone ook altijd veel te snel leeg? Daar hoef je je bij de OPPO Reno14-serie geen zorgen om te maken. Bij Odido krijg je nu hoge toestelkorting en andere extra’s.

OPPO Reno 14-serie bij Odido

Niets is zo irritant als een smartphone die te snel leegloopt, waardoor je zelfs tussendoor moet opladen om het einde van de dag te halen. De nieuwste toestellen van OPPO hebben daar geen last van en dat komt door de gigantische batterij van 6000 mAh.

De toestellen in de OPPO Reno14-serie hebben allemaal zo’n 6000 mAh-accu, die met gemak twee volle dagen meegaat. Is het toestel dan toch leeg, dan kun je ‘m ook in rap tempo weer vullen. De OPPO Reno14 ondersteunt snelladen met 80 Watt.

Dat is ook écht snel, want je gaat in nog geen 50 minuten van 0 naar 100 procent. Heb je maar tien minuten de tijd, dan heb je weer genoeg power om ruim zes uur lang naar YouTube-video’s te kijken.

Odido heeft een mooie aanbieding voor je als je de OPPO Reno14 (256GB) in huis haalt. Je krijgt maar liefst 119 euro toestelkorting, maar ook een setje Enco Air4 Pro-oordopjes + SUPERVOOC 80W snellader cadeau als je dit in combinatie met een abonnement neemt.

Dit is de OPPO Reno14

De OPPO Reno14 is een vlotte smartphone door de MediaTek Dimensity 8350, die goede prestaties aflevert. Hierdoor kun je alle apps en games vloeiend draaien. Ook handig: de toestellen uit de Reno14-serie hebben een IP66-, IP68- én IP69-certificatie. Dat betekent dat ze prima tegen water kunnen, zelfs als je ze onderdompelt.

De Reno14 combineert een slank ontwerp (hij is slechts 7,42 millimeter dun) met een relatief compact scherm. Het 6,59 inch-display is beter met één hand te bedienen, maar ziet er natuurlijk ook fraai uit. Het beeld is helder en oogt door de verversingssnelheid van 120Hz lekker vloeiend.

Ook fijn aan de OPPO Reno14-serie is het updatebeleid. De toestellen draaien standaard op Android 15 en krijgen de komende vijf jaar de nieuwste updates. Beveiligingspatches, die hackers buiten de deur houden en kritieke problemen oplossen, verschijnen zelfs de komende zes jaar.

Foto’s maken doen de OPPO Reno14 en de Reno14F ook uitstekend. De telefoons hebben een scherpe 50 megapixel-hoofdcamera, die in iedere situatie wel een mooi plaatje vastlegt. Op de Reno14 heb je bovendien een heuse telelens tot je beschikking, waarmee je het beeld 3.5x dichterbij haalt. Er gaat dan bovendien geen kwaliteit verloren.

Exclusief bij Odido: Prijzenslag Winweken

Ook maak je kans op één van de 1995 toffe prijzen bij aankoop van een OPPO Reno14. Bij een aankoop tot en met 28 september maak je onder andere kans op een PlayStation 5, Nintendo Switch, een Nike sneakerbon of een polaroidcamera.

Het enige wat je hiervoor hoeft te doen is een nieuw abonnement bestellen of je huidige abonnement verlengen. Schrijf je vervolgens voor 30 september in via het inschrijfformulier. De winactie loopt tot en met 28 september 2025.