Wie slim is, betaalt geen volle prijs voor de nieuwe Oppo Reno 16 Pro

Oppo kwam eind juli met de nieuwe Reno 16-serie, waarvan de 16 Pro het topmodel is. De smartphone is compact, heeft uitstekende camera’s én een grote batterij. Zo snel na de lancering zijn telefoons vaak nog voor de adviesprijs te krijgen, maar wij hebben een manier om hem flink goedkoper te scoren.

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Oppo Reno 16 Pro met gratis oordopjes én oplader

Sinds vorige maand is de Oppo Reno 16-serie in Nederland verkrijgbaar. Daarvan is de Reno 16 Pro de beste telefoon, die vooral uitblinkt door de camera’s en accuduur. Hij heeft een adviesprijs van 1099 euro, maar is nu te krijgen voor € 999,- bij Mobiel.nl.

Nog meer besparen doe je door de aankoop van deze telefoon te combineren met een abonnement. De laagste prijs vind je door bij Mobiel.nl te bestellen en te kiezen voor Vodafone. Je hebt de Reno 16 Pro nu in handen vanaf 792 euro. Daarnaast is hij met Simyo extra voordelig én heb je een goedkope bundel.

Of je nu voor een los toestel of in combinatie met een abonnement gaat, je krijgt bij vrijwel alle verkooppunten een gratis setje Oppo-oordopjes, oplader en een hoesje bij de Reno 16 Pro. Vergeet deze accessoires niet aan te vragen bij Oppo via de link op de bestelpagina van de webwinkel van jouw keuze!

-7% Bekijk de laagste prijs voor een los toestel € 999,- De referentieprijs wordt berekend als het afgeronde gemiddelde van alle winkelprijzen die de afgelopen 30 dagen in onze vergelijker zijn geregistreerd. gem. prijs: € 1.077,- Mobiel.nl Naar deal

Oppo Reno 16 Pro bij providers: bespaar 87 euro

Niet alle Android-merken zijn bij KPN, Odido of Vodafone te vinden, maar de Oppo Reno 16 Pro zit wél in het assortiment. Bovendien bespaar je 87 euro in vergelijking met een los toestel door je bestelling hier te plaatsen. Zowel KPN, Odido als Vodafone vragen momenteel 912 euro voor de telefoon en je krijgt ook hier de gratis Oppo Enco Air 5 Pro-oortjes, 80 watt-oplader en het hoesje.

Heb je thuis internet van één van deze providers? Dan profiteer je van klantvoordeel als je ook je mobiele abonnement via deze aanbieder laat lopen. De laatste maanden is dit bovendien flink uitgebreid. Zo krijg je als je Vodafone en Ziggo combineert tot wel 20 euro korting per maand.

KPN geeft je tot 7,50 euro korting en gratis Netflix, ESPN Compleet of Videoland. Heb je jouw abonnementen bij Odido, dan profiteer je van tot 7,50 euro korting op je mobiele abonnement, krijg je 5 euro korting op je vaste internet én gratis Videoland.

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Haal de Oppo Reno 16 Pro 307 euro goedkoper

Wil je de allerlaagste prijs betalen voor de Oppo Reno 16 Pro, dan kies je bij Mobiel.nl voor Vodafone. Met een onbeperkt internetabonnement is hij slechts 792 euro.

Heb je liever een kleinere bundel en lage maandlasten? Dan is Simyo de beste keuze. Als voorbeeld: voor een 10GB-bundel ben je 8 euro per maand kwijt en de smartphone kost je 898 euro. Voor 20GB betaal je echter de eerste 12 maanden maar 6,50 euro per maand.

Dit is voor wie de Oppo Reno 16 Pro een uitstekende keuze is

De Oppo Reno 16 Pro is een complete telefoon, die opvalt door de goede camera’s en lange accuduur. Voor foto’s is er een 200 megapixel-hoofdlens. Daarnaast zijn er een groothoeklens, telelens en een selfiecamera van ieder 50 megapixel aanwezig. Zoomen kan tot 3,5 keer zonder kwaliteitsverlies. Verder inzoomen is mogelijk, maar dat zie je wel terug in de kiekjes.

Bij normaal gebruik doe je zonder moeite een volledige dag – en vaak zelfs langer – met een enkele acculading. Daarna laadt de Reno 16 Pro razendsnel op en heb je in ongeveer drie kwartier weer een volledig opgeladen telefoon. Helaas kan je hem niet draadloos opladen. Het scherm is bovendien een pluspunt en voelt soepel aan door de hoge ververssnelheid.

Wel zou je van al deze goede specificaties de beste processor verwachten en dat is helaas niet het geval. Voor de meeste mensen doet hij zijn werk echter goed: alle taken en zelfs zware games draaien prima op de Oppo Reno 16 Pro. Standaard heeft ‘ie trouwens een opslag van 512GB.