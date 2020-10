De drie toestellen in de Oppo Reno 4-serie, die begin oktober werden gepresenteerd, zijn nu te koop. Pre-order je een toestel, dan krijg je tot en met 25 oktober ook nog een cadeau.

Lees verder na de advertentie.

Oppo Reno 4 kopen in Nederland

De verschillende smartphones in de Reno 4-serie van Oppo zijn nu te koop in Nederland. Het gaat daarbij om de Oppo Reno 4 Z, normale Reno 4 en duurdere Oppo Reno 4 Pro. De toestellen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en de Reno 4 Pro is de meest geavanceerde van het trio.

Deze telefoon heeft een adviesprijs van 799 euro als je ‘m los aanschaft. Natuurlijk is het ook mogelijk om de Oppo Reno 4 Pro te combineren met een abonnement. De beste prijzen check je via onderstaande prijsvergelijker. Koop je de 4 Pro tussen 12 en 25 oktober, dan krijg je er een Bang & Olufsen-hoofdtelefoon bij (ter waarde van 300 euro).

Oppo Reno 4 Pro Welke Oppo Reno 4 Pro wil je? Selecteer: 256GB Nieuw los vanaf € 799,00 Oppo Reno 4 Pro met abonnement Toestel eenmalig € 0,00 € 36,00 p/m Abo: € 8,00 p/m Toestel: € 28,00 p/m Vergelijk abonnementen Vergelijk abonnementen Sim only nodig? Sim only vergelijken

De normale Reno 4 kost 599 euro, maar je kan de Oppo Reno 4 ook met een abonnement aanschaffen. Je kan kiezen voor een blauw of zwart model en tot en met 25 oktober krijg je een Oppo Watch cadeau. Koop je een los toestel, check dan ook even onze sim only-aanbiedingen voor een geschikte bel- en databundel.

De derde smartphone is de Oppo Reno 4 Z met een adviesprijs van 399 euro. Dat is het meest betaalbare toestel uit de rij en is alleen verkrijgbaar in het zwart. Bij aanschaf tot en met 25 oktober krijg je een een draadloze headset ter waarde van 119 euro. De beste prijzen zie je in onderstaande prijsvergelijker. De Reno 4 Z met een abonnement kopen is ook mogelijk.

Meer over de Oppo Reno 4-toestellen

De Oppo Reno 4 en 4 Pro hebben beide drie camera’s op de achterkant, terwijl de 4 Z er vier heeft. Het scherm van de 4 Pro is het meest geavanceerd met zijn afgeronde schermranden en oled-paneel. Snelladen van de Reno 4 (Pro) kan met maximaal 65 Watt, wat erg snel is. De Oppo Reno 4 Z laadt op met maximaal 18 Watt.

Alle toestellen draaien op Android 10 met de ColorOS 7.2-schil van Oppo. Dat is een ingrijpende skin, waarbij de fabrikant veel aanpassingen heeft gedaan. Daarnaast hebben de nieuwe smartphones allemaal 5G-ondersteuning. Tot slot is er bij elke variant minimaal 8GB RAM en 128GB opslag aan boord.

Meer lezen over Oppo