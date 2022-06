Nu te koop in Nederland: Oppo Reno 7 en Reno 8 Lite

Zie jij er wel iets in om de Oppo Reno 7 te kopen of misschien trekt de Oppo Reno 8 Lite je meer? Beide toestellen zijn nu in Nederland te koop en hier vind je alle details.

Oppo Reno 7 kopen: verkrijgbaar voor 319 euro

De Oppo Reno 7-serie werd eind november 2021 gepresenteerd voor de Chinese markt. Wanneer en of we ze zouden gaan zien in Europa, was nog de vraag. Nu is de reguliere Oppo Reno 7 hier al wel te koop. Daarbij gaan we uit van grijze import, want het toestel is verkrijgbaar via AccessMarket. Keuze heb je uit het zwarte of oranje model met 128GB interne opslag.

Meer over de Oppo Reno 7 5G

De Reno 7 beschikt waarschijnlijk over de Snapdragon 778G-processor met 5G-ondersteuning. De website van AccessMarket benoemt dit niet, dus het kan ook gaan om de MediaTek Dimensity 900-processor; zeker iets om uit te vragen als je interesse hebt. Er is 8GB werkgeheugen aan boord en de interne opslag is uit te breiden met een micro-sd-kaartje.

Het scherm heeft een grootte van 6,43 inch en een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Dat ververst maximaal 90 keer per seconde voor een fijne en soepele gebruikservaring. Op de achterzijde vind je drie camera’s van respectievelijk 64, 8 en 2 megapixel. Selfies schiet je van maximaal 32 megapixel en de frontcamera vind je in het gaatje in het scherm. De batterij heeft een capaciteit van 4500 mAh en opladen doet het toestel met maximaal 65 Watt.

Ook Oppo Reno 8 Lite verschenen in Nederland

Naast de Reno 7 is ook de Oppo Reno 8 Lite te koop. Ook dat toestel is hier nog niet officieel verkrijgbaar, maar via Belsimpel kun je ‘m al wel in huis halen voor 368 euro.

Dit moet je weten over de Oppo Reno 8 Lite

De Reno 8 Lite beschikt over een scherm van 6,43 inch met een 90Hz-verversfrequentie. De resolutie bedraagt 2400 bij 1080 pixels, waardoor alles er scherp uitziet. Onder de motorkap ligt de Snapdragon 695-chip, die ook 5G-ondersteuning biedt.

Opvallend is dat dit nieuwe toestel nog draait op het verouderde Android 11. Wanneer de update naar het recente Android 12 uitrolt is nog onbekend. Ook hier zien we een accu van 4500 mAh die snel op te laden is. Er zijn in totaal vier camera’s aanwezig, waarvan de frontcamera en primaire sensor de beste prestaties afleveren. De andere twee gebruik je voor portretfoto’s en close-ups, maar met de resolutie van 2 megapixel moet je daar geen wonderen van verwachten.

