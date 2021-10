Nieuwe smartphone nodig? Check OPPO Reno6 Series met tijdelijk gratis giftpack t.w.v. 278 euro (ADV)

Bij aankoop van de OPPO Reno6 5G of Reno6 Pro 5G ontvang je nog enkele dagen een toffe giftpack met een waarde oplopend tot 278 euro! Lees snel waarom één van deze toestellen jouw volgende smartphone moet worden.

Giftpack bij aankoop van de OPPO Reno6 (Pro) 5G!

Met de Reno6 Series zet OPPO vol in op de camera’s. De OPPO Reno6 en Reno6 Pro bieden geavanceerde functies, waarmee je fraaie foto’s en professionele video’s maakt. Zo leg je exact het verhaal vast dat jij wil vertellen. Bovendien hebben beide toestellen een erg opvallend ontwerp. We lopen de smartphones en hun unieke eigenschappen met je langs.

OPPO Reno6 5G

De OPPO Reno6 5G is een betaalbare, maar zeer complete smartphone met een fraaie en ultradunne behuizing. De matte afwerking doet luxe aan en de unieke ‘OPPO Glow’-finish op de achterkant bootst de kristallisatie van sneeuw na. In het juiste licht zorgt dat voor een mooie schittering.

Op de achterzijde van de Reno6 vind je drie camera’s, inclusief 64 megapixel-hoofdlens, waarmee de ware videograaf zijn lol op kan. Je beschikt namelijk over AI Portrait Video-functies, zoals Bokeh Flare Portrait. Die maakt de achtergrond van je films onscherp met behulp van kunstmatige intelligentie. Dromerige cirkelpatronen zorgen ervoor dat je onderwerp echt uit het beeld springt. Je bekijkt het resultaat op het 6,43 inch-amoled-scherm met een verversingssnelheid van 90Hz. Daardoor voelt alles wat je doet soepel aan.

Dankzij de MediaTek Dimensity 900-processor is de OPPO Reno6 bovendien erg snel en de grote 4300 mAh-accu laat je niet snel in de steek. Is hij toch leeg? Met OPPO’s 65W Super VOOC 2.0-oplaadtechnologie vul je de accu in slechts 28 minuten.

OPPO Reno6 Pro 5G

Wil je een stapje hoger? De Snapdragon 870-processor in de OPPO Reno6 Pro 5G is één van de snelste smartphonechips van dit moment. Daardoor schakel je moeiteloos tussen de meest veeleisende apps en speel je de zwaarste games zonder haperingen.

Ook beschik je over een nóg krachtiger AI Quad-camerasysteem. De grote primaire sensor heeft een resolutie van 50 megapixel en legt de kleinste details vast. Groepen mensen of gebouwen fotografeer je met de 16 megapixel-groothoeklens. Wil je juist inzoomen? Kies dan voor de telelens met een resolutie van 13 megapixel. De macrocamera ten slotte is ideaal om bloemen of insecten vast te leggen.

Uiteraard kun je op de OPPO Reno6 Pro 5G ook aan de slag met Bokeh Flare Portrait voor superieure portretvideo’s. AI Highlight Video zorgt verder voor een radicale verbetering van je beelden en levert heldere, levendige kleuren op. Film je in het donker? Dankzij de Ultra Steady Video-modus en de Ultra Dark-modus zijn je creaties altijd scherp.

Verder geniet je uiteraard van alle voordelen die de Reno6 ook heeft, zoals de prachtige afwerking met OPPO Glow. En met OPPO’s 65W Super VOOC 2.0-oplaadtechnologie zit de grote 4500 mAh-batterij in een half uur vol.

Het amoled-scherm van de Reno6 Pro is met 6,55 inch iets groter en loopt bovendien fraai over de randen heen. Ook dit betreft een 90Hz-display voor soepele beelden en vloeiende animaties.

De beste accessoires van OPPO

Naast smartphones biedt OPPO ook diverse accessoires aan om jouw smartphonebeleving compleet te maken. Met de OPPO Enco Free 2 draadloze oordopjes bijvoorbeeld geniet je van uitstekend geluid én actieve ruisonderdrukking. Wil je het beste van het beste? Ga dan voor de OPPO Enco X draadloze oordopjes met hun coaxial dual-driver design. De dubbele luidsprekers zorgen voor natuurlijke, high-definition audio. Zo heb je jouw muziek nog nooit gehoord.

Van een heel andere orde is de OPPO Band. Deze fitnesstracker houdt je gezondheid nauwlettend in de gaten. Zo check je eenvoudig je hartslag en de variabiliteit van zuurstofniveaus in jouw bloed. De versnellingssensor registreert je trainingsduur, afstand en andere statistieken tijdens twaalf verschillende workouts.

Koop nu en ontvang een gratis giftpack!

Enthousiast geworden? De OPPO Reno6 Series bestel je onder andere bij de OPPO e-store, T-Mobile, MediaMarkt, KPN, Vodafone, Belsimpel, Coolblue, Bol.com, Tele2, Ben en Mobiel.nl. Tot en met 10 oktober krijg je nog een gratis giftpack bij je aankoop. Wees er dus snel bij als je onderstaande cadeaus wil ontvangen!

De OPPO Reno6 5G met 8GB RAM en 128GB opslagruimte kost 499 euro en is verkrijgbaar in de kleuren Artic Blue en Stellar Black. Je krijgt tijdelijk de OPPO Enco Free 2 draadloze oordopjes én een luxe protective cover ter waarde van 148 euro cadeau .

met 8GB RAM en 128GB opslagruimte kost en is verkrijgbaar in de kleuren Artic Blue en Stellar Black. Je krijgt tijdelijk de OPPO Enco Free 2 draadloze oordopjes én een luxe protective cover ter waarde van . Voor de OPPO Reno6 Pro 5G met 12GB RAM en 256GB opslag betaal je 799 euro. Je kiest uit de kleuren Arctic Blue en Lunar Grey. Je krijgt tijdelijk de OPPO Enco X draadloze oordopjes, de OPPO Band-fitnesstracker én een luxe protective cover ter waarde van 278 euro cadeau.

