Met deze 3 smartphone-series biedt OPPO altijd de perfecte telefoon voor jou (ADV)

Ben je toe aan een nieuwe telefoon? OPPO heeft drie verschillende smartphone-series, waardoor er altijd wel eentje tussenzit die bij jou past. We stellen de verschillende lijnen aan je voor.

Of je nu een high-end toestel wil hebben of juist een smartphone uit een lager prijssegment: OPPO heeft altijd de perfecte telefoon voor jou. Hieronder laten we je de drie verschillende series zien én bespreken we de accessoires die OPPO aanbiedt.

OPPO A-series

Ben je op zoek naar een betaalbare, maar toch zeer complete smartphone? Dan is de OPPO A-Series een echte aanrader. De toestellen in deze lijn hebben een hoogwaardig design, stevige specificaties en zitten vol innovatieve features. Sommige zijn zelfs 5G-ready. En dat voor een zeer aantrekkelijke prijs! Deze serie bestaat uit onder meer de OPPO A15, A53s, A74 5G en A94 5G.

Een erg interessant model is de OPPO A54 5G. Dankzij de krachtige chip kun je gemakkelijk multitasken en door de ondersteuning voor 5G maak je gebruik van het snelste mobiele netwerk. Je favoriete series en films bekijk je op het grote 6,5 inch-scherm. Die heeft een ververssnelheid van 90Hz, wat betekent dat de pixels 90 keer per seconde verversen. Scrollen door je sociale media ziet er op de OPPO A54 5G daardoor soepel uit.

Een groot pluspunt van deze smartphone is de enorme accu. Met een capaciteit van 5000 mAh kun je appen tot je een ons weegt. Ook aan fotografen is gedacht. De primaire 48 megapixel-camera zorgt voor scherpe plaatjes, die door kunstmatige intelligentie verder worden verbeterd. Dankzij de dieptesensor schiet je bovendien fraaie portretten met een mooie achtergrondonscherpte.

Leg je graag grote gebouwen of groepen mensen vast? Dat doe je met de 8 megapixel-ultragroothoekcamera. Als je een interessante bloem of insect ziet, is de macrocamera een uitkomst. Daarmee kun je namelijk heel dicht bij je onderwerp komen.

OPPO Reno-series

Ben je op zoek naar een krachtige smartphone waarmee je mooie foto’s en video’s maakt? Kijk dan eens naar de OPPO Reno Series, waar je onder meer de OPPO Reno 10x zoom, de OPPO Reno4 5G en OPPO Reno4 Z 5G vindt. Deze smartphones hebben een nog fraaier design en erg goede camera’s. Ook laden ze snel op, zodat je nooit lang hoeft te wachten tot je telefoon weer vol zit.

Dat geldt zeker voor de OPPO Reno4 Pro 5G. Dankzij 65W SuperVOOC 2.0 kun je het toestel van 0 naar 60 procent opladen in slechts 15 minuten. In amper 36 minuten zit je telefoon zelfs weer helemaal vol! Die snelheid zien we ook terug in de processor. Met de Snapdragon 765G kun je zelfs zwaardere taken gemakkelijk aan. Uiteraard biedt deze chip ondersteuning voor 5G, zodat je vliegend over het internet surft.

Foto- en videografen kunnen hun lol op met de OPPO Reno4 Pro 5G. De primaire 48 megapixel-camera heeft optische beeldstabilisatie, zodat je ook bij weinig licht scherpe foto’s maakt. Dankzij de AI Ultra Night Modus hebben jouw platen bovendien exact de juiste kleuren. Daarnaast beschik je over een 13 megapixel-telelens én een ultragroothoekcamera van 12 megapixel. Of je onderwerp nu dichtbij is of wat verder weg, je krijgt dus altijd het gewenste plaatje.

Video’s schiet je in een 21 bij 9-beeldverhouding, waardoor ze de uitstraling hebben van een echte bioscoopfilm. Met Ultra Steady Video 3.0 zijn je video’s altijd stabiel en Live HDR zorgt voor de juiste belichting. Film je graag in het donker? Dankzij Ultra Night Video op de ultragroothoeklens maak je zelfs na het vallen van de nacht indrukwekkende beelden.

Die bekijk je vervolgens natuurlijk op het 6,5 inch-amoled-scherm, met zijn perfecte zwartwaarden en diepe kleuren. De ververssnelheid van 90Hz staat garant voor soepele beelden en de HDR 10+ certificering zorgt voor een hoog dynamisch bereik.

OPPO Find X-series

In de Find X Series vind je OPPO’s hoogvliegers. Met deze prachtig ontworpen premium-smartphones mag je absoluut gezien worden. Ze hebben een hoogwaardig, licht en dun design waardoor ze gemakkelijk in een strakke spijkerbroek passen. Bovendien beschikken deze telefoons over de krachtigste chips in hun klasse. Je kiest uit onder meer de OPPO Find X3 Lite 5G en de OPPO Find X3 Pro 5G.

Daarnaast is er ook de OPPO Find X3 Neo 5G. Dit toestel draait op de zeer snelle Snapdragon 865, waarmee je zelfs de meest veeleisende games moeiteloos draait. Je krijgt bovendien 256GB opslagruimte, zodat je al je bestanden, muziek en foto’s kunt bewaren. Ook dit toestel heeft een 6,5 inch-amoled-scherm met een ververssnelheid van 90Hz waardoor video’s en games er erg vloeiend uitzien.

Dankzij de grote 50 megapixel-sensor van de OPPO Find X3 Neo 5G maak je zelfs in slechte lichtomstandigheden zeer gedetailleerde platen. Schiet je graag video’s van je kinderen? Focus Tracking zorgt ervoor dat je snel bewegende onderwerpen altijd scherp in beeld houdt.

OPPO heeft daarnaast een 16 megapixel-ultragroothoeklens in de Find X3 Neo 5G gestopt, waarmee je je hele vriendengroep op de foto krijgt. Als je in wil zoomen, kies je voor de 13 megapixel-telelens. Met de macrocamera ten slotte kun je heel dicht bij je onderwerp komen. Dat is ideaal voor het fotograferen van insecten of bloemen.

Zit jij de hele dag op je telefoon? Dankzij de 4500 mAh-batterij is dat geen enkel probleem. Omdat ook de OPPO Find X3 Neo over 65W SuperVOOC 2.0 beschikt, laad je je smartphone bovendien met maar liefst 65 Watt op. Slechts vijf minuten in het stopcontact zorgt ervoor dat je weer vier uur naar je favoriete serie kunt kijken.

OPPO-accessoires die je leven leuker maken

Naast smartphones heeft OPPO ook veel accessoires die je leven nog makkelijker en leuker maken. Met de OPPO Watch bijvoorbeeld check je je berichten, speel je Spotify af en hou je al je work-outs nauwkeurig bij. Dankzij de hartslagmeter zie je altijd precies of je iets meer moet geven of beter wat rustiger aan kunt doen. Ook toont het horloge aan hoe je hebt geslapen en kun je ademhalingsoefeningen doen.

De OPPO Enco X zijn bedoeld voor echte muziekliefhebbers. Deze premium-oordopjes beschikken over actieve ruisonderdrukking, waarmee je hinderlijke omgevingsgeluiden eenvoudig wegfiltert. Zo ligt de focus helemaal op jouw favoriete artiesten. Die klinken dankzij het DBEE 3.0 Sound System beter dan ooit tevoren.

Wil je nooit meer een snoer in je smartphone prikken? Kies dan voor de OPPO AirVOOC Wireless Charger 45W. Als je toestel draadloos laden ondersteunt, pomp je je telefoon zo razendsnel weer vol vers accusap.

Aantrekkelijke aanbiedingen

De producten van OPPO zijn geprijsd tussen 99 en 1149 euro. Momenteel profiteer je van aantrekkelijke aanbiedingen. Zo betaal je voor de OPPO A54 5G tijdelijk slechts 225 euro. De OPPO Reno4 Pro 5G haal je in huis voor 499 euro. Verder ontvang je bij de complete OPPO Reno4-serie ook een gratis OPPO Band t.w.v. 69 euro. Voor de OPPO Find X3 Neo leg je 669 in plaats van 799 euro neer.