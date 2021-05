Test en win drie gloednieuwe OPPO-producten (ADV)

Android Planet is op zoek naar drie enthousiaste lezers die aan de slag willen met drie nieuwe producten van OPPO. Het gaat om de nieuwe OPPO A94 5G-smartphone en een set draadloze oordopjes. Ook kun je als een van de eersten aan de slag met een gloednieuwe wearable, die binnenkort pas gepresenteerd wordt!

Testpanel: drie gloednieuwe producten van OPPO

OPPO is een grote speler als het gaat om smartphones, maar ook brengt de fabrikant regelmatig andere producten op de markt om hun ecosysteem uit te breiden. Denk bijvoorbeeld aan draadloze oordopjes of wearables in allerlei vormen, maten en prijsklassen.

Op zoek naar drie enthousiaste testers

Nu is Android Planet samen met OPPO op zoek naar drie lezers die wel aan de slag willen met drie producten uit het portfolio van de fabrikant. Testen kan zo’n twee weken, waarna we alle ervaringen bundelen in een grote gebruikersreview.

Ook vragen we om jouw ervaringen achter te laten in de eigen OPPO e-store. Je test de producten uiteraard afzonderlijk, maar kijkt natuurlijk ook naar de samenwerking. Klaar met testen, dan zijn alle drie de producten natuurlijk helemaal voor jou!

Heb jij wel interesse om eens aan de slag te gaan met de producten van OPPO, heb je een vlotte pen en de komende weken tijd om te testen? Vul dan snel onderstaand formulier in! Aanmelden kan tot en met zondag 9 mei 2021! Vervolgens kiezen wij willekeurig drie personen, die we verdere instructies sturen. Zo weet je precies waar je op moet letten tijdens het reviewen.

Combinatie van drie producten om te testen

OPPO heeft drie producten uit hun portfolio beschikbaar gesteld om te testen. Het gaat om een van de nieuwste smartphones en een setje draadloze oordopjes. Ook een nog niet onthulde wearable van het bedrijf is onderdeel van het pakket.

1. Smartphone: OPPO A94 5G

De OPPO A94 5G is pas net onthuld en een zeer complete smartphone met een adviesprijs van 369 euro. De nieuwe smartphone beschikt over een krachtige processor met 5G-ondersteuning, 128GB uitbreidbare opslag en 8GB werkgeheugen.

Het scherm is 6,4 inch groot, heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en bevat een klein gaatje voor de frontcamera. Op de achterkant vind je nog eens vier camera’s voor elke situatie. Natuurlijk staat Android 11 voorgeïnstalleerd en hoef je je over de batterij geen zorgen te maken. Die is namelijk 4310 mAh groot en laadt supersnel op.

2. Draadloze oordopjes: OPPO Enco W51

Het tweede product is een setje draadloze OPPO Enco W51-oordopjes, die zorgen voor een vol en helder geluid. Er is actieve ruisonderdrukking aanwezig en natuurlijk kun je er ook kraakheldere gesprekken mee voeren. Ze kunnen tegen wat water en stof en gaan op een enkele acculading uren mee.

Daarbij bevat het doosje natuurlijk ook nog een ingebouwde batterij, zodat je ze meerdere keren kunt opladen voor maximaal 24 uur gebruik. Opladen van het doosje kan trouwens via een kabel of draadloos.

3. Nog onbekende innovatieve wearable

Het derde product van OPPO wat in het pakket aanwezig is, is nog niet gepresenteerd voor onze markt en blijft dus nog even geheim!

Wel kunnen we alvast verklappen dat het gaat om een kleine, maar fijne wearable bomvol met de nieuwste technieken zoals we gewend zijn van de fabrikant.

Vul onderstaand formulier in om kans te maken

