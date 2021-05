Drie Android Planet-lezers zijn aan de slag gegaan met drie producten van OPPO. Naast de nieuwe A94 5G-smartphone kregen ze de beschikking over draadloze oordopjes en de onlangs gepresenteerde OPPO Band. Dit zijn hun ervaringen.

Lees verder na de advertentie.

Testen maar: drie OPPO-producten én de samenwerking

OPPO heeft niet alleen smartphones in het assortiment en noemt zichzelf dan ook een merk dat zich richt op smart devices. Dat is duidelijk te zien aan het aanbod van producten. Drie lezers van Android Planet zijn aan de slag geweest met de OPPO A94 5G, OPPO Enco W51 draadloze oordopjes en OPPO Band.

Vanuit Android Planet en OPPO een bedankje voor de drie testers: Ricardo, Daniëlle en Ronald. Dankzij al hun ervaringen is onderstaande gebundelde review tot stand gekomen. Daarin gaan we in op de drie producten, maar natuurlijk ook de samenwerking ervan. Benieuwd naar alle ervaringen? Lees dan snel verder!

Alles over de OPPO A94 5G

De OPPO A94 5G wordt geleverd met een 30 Watt-oplader, transparant hoesje, bedrade headset en de gebruikelijke boekjes. Een fijn pakket, aldus de twee mannelijke testers. Het installeren gaat makkelijk en data overzetten doe je makkelijk en snel via de Clone Phone-app.

Foto van Ricardo

Ricardo en Ronald vinden het slanke ontwerp en bescheiden gewicht een fijne combinatie en Daniëlle noemt ook dat ze het een prachtige telefoon vindt. Het toestel is te verkrijgen in het zwart of blauw/paars. Er is een koptelefoonaansluiting aanwezig en dat is altijd fijn. De volumeknoppen vind je aan de linkerkant, de aan/uit-knop aan de rechterzijde. Ricardo noemt nog dat de camera-unit op de achterkant een mooi geheel vormt met het toestel.

Prestaties OPPO A94 5G

Foto van Ronald

Qua prestaties zijn alle drie de testers het met elkaar eens: die zijn meer dan uitstekend voor dit prijspunt. Zo noemt Daniëlle dat wisselen tussen apps snel gaat en alles soepel aanvoelt. De vingerafdrukscanner werkt ook snel aldus beide mannen en het scherm toont mooie, scherpe en kleurrijke beelden. Dat komt natuurlijk door het amoled-scherm aldus Ricardo. Beelden worden vlot weergegeven, ook al heeft het scherm een ververssnelheid van 60Hz.

Ronald had wel wat issues met de helderheid bij zonnig weer, dan was het display niet altijd even goed af te lezen. Ricardo noemt tot slot dat het soms wat lang duurde voor de lichtsensor om de juiste helderheid van het scherm in te stellen als deze op automatisch stond ingesteld.

Het toestel draait op Android 11 en daaroverheen ligt de ColorOS-schil. Voor Daniëlle was dat soms wat wennen ten opzichte van haar vorige telefoon. Ricardo vindt de schil erg intuïtief en snel werken en dat scoort uiteraard pluspunten.

Het toestel is klaar voor 5G, maar dan moet je wel een abonnement hebben om dit te kunnen gebruiken, iets wat te de testers nog niet hadden. Daarbij kun je pas vanaf 2022 volledig gebruikmaken van het nieuwe netwerk, iets waar je met de OPPO A94 5G dus al wel helemaal klaar voor bent. Een fijne functie volgens de testers is dat het toestel plek heeft voor twee simkaarten én een geheugenkaartje.

Veelzijdige camera’s

Natuurlijk zijn de testers ook aan de slag geweest met de verschillende camera’s van het toestel. Daniëlle vindt de kiekjes mooi en scherp en Ricardo vindt ook dat de kleuren natuurgetrouw worden vastgelegd.

Zo is Ricardo onder andere aan de slag geweest met de macromodus voor close-ups, de nachtmodus en het maken van video’s. Ook in die modi maak je mooie beelden, alhoewel de nachtmodus niet altijd betere resultaten oplevert. Onderstaande foto’s zijn gemaakt door de testers in verschillende omstandigheden.

Accuduur en snel opladen

Dan is er natuurlijk ook nog de accuduur en die is prima met een dag gemengd gebruik, aldus Ronald. Dat bestaat bij hem uit muziek luisteren, wat Netflix en YouTube kijken, social media-feeds bekijken en veel WhatsApp en mail afhandelen met af en toe een belletje. Daniëlle sluit zich daarbij aan en een dag op een acculading was geen probleem: “vaak nog wel langer zelfs”. Ricardo gaat verder in op het snelle opladen van het toestel. Is de accu nog 20 procent vol, dan krijg je een melding dat je moet opladen. Met de 30 Watt-lader staat ‘ie na 40 minuten alweer op 100 procent.

OPPO Band om de pols

De OPPO Band is de nieuwste wearable van het bedrijf. Ronald vindt de afwerking mooi en noemt dat het gewicht “heerlijk laag” is. Daniëlle vindt het design mooi, strak en hij zit mooi om de pols. Wel zit de band bij haar soms wat te strak of juist te los. Ronald noemt tot slot dat de materialen fijn aanvoelen en dat de wearable er geenszins goedkoop uitziet.

Foto van Daniëlle

Bediening gaat niet via fysieke knoppen, maar geheel via het aanraakgevoelige scherm van 1,1 inch. Instellen doe je trouwens via de eigen HeyTap Health-app van OPPO en “duurt slechts vijf minuutjes”, aldus Daniëlle. Een handleiding om alles in te stellen had Ronald daarom ook niet nodig. Alles spreekt eigenlijk voor zichzelf qua werking noemt Daniëlle, maar zij had toch wel graag een handleiding gezien, om alle functies te ontdekken.

Foto’s van Ricardo

HeyTap Health-app

Via de app krijg je overzichten van allerlei trainingsactiviteiten te zien, maar ook van zaken als hartslag en slaapkwaliteit. Ricardo stipt ook functies als muziek bedienen in combinatie met de OPPO A94 5G en notificaties van binnenkomende gesprekken aan. Meldingen van binnenkomende notificaties van apps stel je in via de HeyTap-app, zo kies je dus zelf wat je wel of niet via je pols te zien krijgt.

De melding dat je moet bewegen als je even te lang hebt stil gezeten is fijn aldus Ricardo, maar Daniëlle vond dat soms iets teveel van het goede. De testers noemen dat de Band op een enkele acculading tot zo’n twee weken meegaat. Om de module op te laden, moet je ‘m wel uit de band halen en dat is wel een klein minpuntje.

Drie lezers en de OPPO Enco W51-oordopjes

Het laatste product waarmee de testers aan de slag zijn geweest zijn de OPPO Enco W51-oordopjes. Ze zijn het met elkaar eens dat deze oordopjes van goede kwaliteit zijn, netjes zijn afgewerkt en op dit gebied niet onderdoen voor duurdere alternatieven.

Het koppelen mag volgens Daniëlle wat sneller, terwijl Ricardo juist weer noemt dat ze met de A94 5G koppelden binnen een seconde. Er worden verschillende maten oorkussentjes meegeleverd, zodat ze in elk oor goed blijven zitten. Het draagcomfort is goed en dat geldt ook voor de geluidskwaliteit. Zo vindt Ronald het geluid “verrassend helder, met mooie, niet overheersende bassen”.

De andere testers sluiten zich daarbij aan en noemen de kwaliteit van het geluid subliem, helder en meer dan goed. Ook de actieve ruisonderdrukking is een fijne functie, die geluiden zoals die van de televisie of stofzuiger onderdrukt.





Foto’s van Daniëlle

Opladen gaat via de meegeleverde case zelf, die je weer op kunt laden via de meegeleverde kabel. Het bereik van de bluetoothverbinding is goed en Ricardo haalde makkelijk zo’n 15 meter zonder verstoringen. De bediening van de oordopjes en de ervaringen daarmee waren wat verschillend per persoon.

Daniëlle noemt dat het wat wennen is, terwijl Ricardo er weer niet van op de hoogte was. De app mag ook wat uitgebreider: zo miste er bijvoorbeeld instellingen voor de equalizer en was het uitlezen van het batterijniveau niet altijd even helder.

Conclusies

Dan is er natuurlijk ook nog de samenwerking van de drie apparaten met elkaar. Ricardo trapt af door te zeggen dat “OPPO met dit super trio goud in handen heeft”. De samenwerking onderling is fijn en hij kan inmiddels al niet meer zonder. Daniëlle noemt ook dat de drie apparaten gewoon goed werken, ze een goede accuduur hebben, er mooi uitzien en niet teveel kosten.

Ook Ronald is zeer tevreden en zijn ervaringen met alle drie de producten zijn dan ook positief. Wil je niet de hoofdprijs betalen voor een smartphone, maar ben je wel op zoek naar goede prestaties, dan is de A94 5G een prima keuze aldus hem. Ricardo vindt de adviesprijs wel iets te hoog, maar inmiddels is het toestel ook al voor enkele tientjes minder te koop.





Foto’s van Ronald

Daniëlle zegt dat gewoonweg iedereen een OPPO Band zou moeten hebben, omdat het een fijn apparaatje is en Ronald vindt het absoluut een aanrader voor iedereen die bezig wil gaan met zijn of haar gezondheid. Tot slot zijn ook alle drie de testers tevreden over dit setje draadloze oordopjes van de smart device-fabrikant.