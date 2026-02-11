Zo krijg jij nu al korting op de opvolgers van de Samsung Galaxy S25-serie (en win prijzen!) (ADV)

Op 25 februari staat weer een nieuw Galaxy Unpacked-evenement op de planning. Naar verwachting verschijnen dan de opvolgers van de Galaxy S25-serie. Schrijf je bij Belsimpel in om op de hoogte gehouden te worden en krijg alvast een persoonlijke kortingscode.

Opvolgers Samsung Galaxy S25-serie komen eraan

Tijdens het eerste Galaxy Unpacked-evenement van het jaar worden doorgaans de nieuwste Galaxy S-toestellen gelanceerd. Dit eerste event staat later gepland dan normaal en vindt nu op 25 februari plaats. De presentatie staat hoogstwaarschijnlijk in het teken van de opvolgers van de populaire en high-end Galaxy S25-serie.

Wil jij, zodra er meer informatie is, alles weten over deze gloednieuwe toestellen? Schrijf je dan in bij Belsimpel. Je ontvangt bovendien een persoonlijke kortingscode om ze voordeliger op de kop te tikken, 30 euro cashback én 200 euro opslagvoordeel. Daarnaast maak je kans op exclusieve prijzen tijdens de livestream met de lancering.

Dit verwachten we van de opvolgers: drie toestellen met grootse verbeteringen

Naar verluidt maken weer drie toestellen hun opwachting. Afgelopen jaar was er een compacte instapper, een groter model en een geavanceerde telefoon met uitgebreide functies. Dat zal dit jaar niet anders zijn.

Wel verwachten we een nieuw design en betere camera’s. Daarnaast zijn er geruchten dat de nieuwste serie weer op een door Samsung zelf ontwikkelde chip draait. Deze zal sneller zijn dan de Snapdragon 8 Elite-chip die gebruikt wordt in de Galaxy S25. De hardware moet ook energiezuiniger zijn. Mogelijk draait het Ultra-model wel op een Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip.

Ieder jaar zien we de accu groter worden en dat verwachten we dit jaar ook weer. In combinatie met de energiezuinige processor, zal je weer langer doen met een enkele acculading. Ook denken we dat de S26 sneller op te laden is dan de 25 watt die we afgelopen jaren zagen.

De instapper krijgt vermoedelijk standaard meer opslag: 256GB in plaats van 128GB. Dat zien we bij steeds meer merken gebeuren en Samsung kan natuurlijk niet achterblijven. Galaxy AI zal ook weer volop aanwezig zijn op de toestellen met nieuwe functies om je leven makkelijker te maken. Of dit allemaal ook echt waargemaakt wordt, krijgen we op 25 februari te zien.

200 euro opslagvoordeel, cashback en meer bij Belsimpel

Tijdens de lancering zal Belsimpel actief zijn op sociale media met een livestream. Deze is te volgen op Instagram, YouTube en TikTok en geeft je alle informatie over de nieuwe telefoons. Daarnaast maak je kans op toffe prijzen en krijg je exclusieve kortingen om jouw nieuwe smartphone voor minder in huis te halen.

Schrijf je op de landingspagina via de knop hieronder in bij Belsimpel. Je krijgt zodra de telefoons officieel gepresenteerd zijn een seintje, zodat je als eerste met één van de opvolgers kan pronken. Via de blauwe webwinkel zijn ze razendsnel leverbaar én je ontvangt exclusieve kortingen.

Zo krijg je een persoonlijke kortingscode, maar ook 30 euro cashback. Verder ontvang je 200 euro opslagvoordeel. Kijken we naar voorgaande lanceringen, dan houdt dit in dat je meer geheugen koopt voor dezelfde prijs als de laagste opslag.