Na Black Friday op 27 november is het vandaag Cyber Monday 2020. Dat betekent dat je heel veel Cyber Monday-deals kunt scoren. In dit artikel zetten we de beste aanbiedingen voor je op een rij in overzichtelijke productcategorieën.

Cyber Monday-deals: check het complete overzicht

Naast Black Friday wordt ook het Amerikaanse Cyber Monday steeds populairder in Nederland. Heb je een aanbieding misgelopen tijdens Black Friday? Check dan ons overzicht met alle deals waarvan je vandaag nog kunt profiteren!

Check de aanbiedingen van Android-smartphones, smartwatches, smart home-producten en nog veel meer. Twijfel niet te lang over een product, want bij de meeste webwinkels geldt de regel op = op!

De beste Cyber Monday smartphone aanbiedingen

Samsung Galaxy S20 – 128 GB

OP=OP van €899 voor €749 Bekijk Galaxy S20 aanbieding>>

Samsung Note 20 5G van € 1049 voor € 699 – Mobiel.nl

van € voor € 699 – Mobiel.nl Samsung A41 van € 299 voor € 199 – Samsung

van € voor € 199 – Samsung Samsung A51 van € 369 voor € 239 – Samsung

van € voor € 239 – Samsung Samsung A71 van € 469 voor € 333 – Samsung

van € voor € 333 – Samsung Samsung S20 van € 999 voor € 749 – Samsung

van € voor € 749 – Samsung OnePlus Nord van € 499 voor € 475 – Coolblue

van € voor € 475 – Coolblue OnePlus 8 van € 649 voor € 449 (kortingscode ‘BF2020’) – OnePlus

van € voor € 449 (kortingscode ‘BF2020’) – OnePlus Huawei P40 Pro van € 1099,99 voor € 799,99 + gratis Freebuds 3 – Huawei

van € voor € 799,99 + gratis Freebuds 3 – Huawei Huawei P40 Lite van € 299,99 voor € 183 + gratis TomTom Go nav – Mobiel.nl

van € voor € 183 + gratis TomTom Go nav – Mobiel.nl Oppo Find X2 Lite van € 449 voor € 329 – Mobiel.nl

van € voor € 329 – Mobiel.nl Xiaomi MI 10T Lite van € 349 voor € 219 – Mobiel.nl

van € voor € 219 – Mobiel.nl Motorola Moto G9 Plus van € 269 voor € 197 – Belsimpel

van € voor € 197 – Belsimpel CAT S52 van € 349 voor € 289 – Belsimpel

van € voor € 289 – Belsimpel Gigaset GS190 van € 129 voor € 99 – Expert

De beste Cyber Monday smartphone met abonnement aanbiedingen

De Samsung S20 nu tot €409 korting*

*Korting als je ook internet van Ziggo hebt Bekijk Galaxy S20 aanbieding >>

Samsung S20 Plus met unlimited data: tot € 409 totaalkorting – Vodafone

tot € 409 totaalkorting – Vodafone Samsung Note20 Ultra met unlimited data: tot € 385 totaalkorting – Vodafone

tot € 385 totaalkorting – Vodafone Samsung S20 met 7GB data: met € 126 korting – Tele2

met € 126 korting – Tele2 Samsung A51 met 2GB data: met € 120 toestelkorting – Hollandsnieuwe

met € 120 toestelkorting – Hollandsnieuwe Samsung S20 met unlimited data: met € 100 cashback – KPN

met € 100 cashback – KPN Samsung Note 20 met unlimited data: met € 100 cashback – KPN

met € 100 cashback – KPN Samsung A51 met 1GB data: met € 88 totaalkorting – Ben

met € 88 totaalkorting – Ben Samsung S20 FE met 5GB data: met gratis Galaxy Buds+ t.w.v. € 169 – Mobiel.nl

met gratis Galaxy Buds+ t.w.v. € 169 – Mobiel.nl Google Pixel 4A 5GB data met hoge korting: – Belsimpel

– Belsimpel Google Pixel 5 5GB data met hoge korting: – Belsimpel

– Belsimpel Oppo Reno 4Z met 1GB data: met € 88 totaalkorting – Ben

met € 88 totaalkorting – Ben OnePlus 8 Pro: gratis Sony Headphone of UE Boom Speaker – T-Mobile

gratis Sony Headphone of UE Boom Speaker – T-Mobile Huawei P30 Pro: gratis Sony Headphone of UE Boom Speaker cadeau – T-Mobile

gratis Sony Headphone of UE Boom Speaker cadeau – T-Mobile Poco X3: met hoge korting – Belsimpel

De beste Cyber Monday sim only aanbiedingen

Sim only-abonnement met hoge korting

Unlimited data nu extra scherp geprijsd Bekijk speciale aanbieding >>

Ben: unlimited data met € 2,50 extra korting per maand – Ben

unlimited data met € 2,50 extra korting per maand – Ben T-Mobile: 5GB data en 120 min met € 12,50 korting p/m – T-Mobile

5GB data en 120 min met € 12,50 korting p/m – T-Mobile Hollandsnieuwe: Geen aansluitkosten t.w.v. € 20 – Hollandsnieuwe

Geen aansluitkosten t.w.v. € 20 – Hollandsnieuwe KPN: Unlimited data extra voordelig – KPN

Unlimited data extra voordelig – KPN Lebara: 15GB data en 200 min met € 2 korting p/m – Lebara

15GB data en 200 min met € 2 korting p/m – Lebara Mobiel.nl: € 25 retour bij alle 1- of 2- jarige sim only-abonnementen – Mobiel.nl

€ 25 retour bij alle 1- of 2- jarige sim only-abonnementen – Mobiel.nl Simyo: Geen aansluitkosten + extra voordeel op 15GB bundel – Simyo

Geen aansluitkosten + extra voordeel op 15GB bundel – Simyo Tele2: Geen aansluitkosten t.w.v. € 30 – Tele2

Geen aansluitkosten t.w.v. € 30 – Tele2 Belsimpel: voucher t.w.v. € 35 cadeau – Belsimpel

voucher t.w.v. € 35 cadeau – Belsimpel Youfone: tot € 44 korting op sim only abonnement – Youfone

De beste Cyber Monday laptop aanbiedingen

Kortingen op diverse Chromebooks

OP=OP tot wel €155 korting Bekijk alle Chromebooks >>

Acer chromebook R13 van € 429 voor € 299 + 3 mnd Google Stadia Pro cadeau – MediaMarkt

van € voor € 299 + 3 mnd Google Stadia Pro cadeau – MediaMarkt Acer chromebook CB315 van € 359 voor € 229 – BCC

van € voor € 229 – BCC Asus chromebook C423NA-EC0301 14 van € 379 voor € 279 – Wehkamp

van € voor € 279 – Wehkamp HP 2-in-1 chromebook 12B van € 479 voor € 344 – BCC

van € voor € 344 – BCC Lenovo chromebook S330 van € 239 voor € 188 – Expert

De beste Cyber Monday tablet aanbiedingen

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64GB

OP=OP van €371 voor €309 Bekijk Galaxy Tab aanbieding >>

Alcatel 1T10 32GB van € 99 voor € 88 – Alcatel

van € voor € 88 – Alcatel Huawei MediaPad M5 Lite 64GB met gratis mini speaker van € 279 voor € 239,99 – Huawei

van € voor € 239,99 – Huawei Lenovo Tab M7 16GB van € 69 voor € 59 – BCC

van € voor € 59 – BCC Samsung Galaxy Tab A7 2020 32GB van € 229 voor € 199 – MediaMarkt

van € voor € 199 – MediaMarkt Samsung Galaxy Tab A 8.0 64GB van € 189 voor € 159 – Samsung

van € voor € 159 – Samsung Samsung Galaxy Tab S7 Plus 128GB van € 899 voor € 799 – Samsung

De beste Cyber Monday speaker aanbiedingen

Van de Sonos One, Beam tot de Sub

Laagste prijsgarantie – nu gemiddeld 21% korting! Bekijk de Sonos aanbiedingen >>

Boomster GO van € 99,99 voor € 69,99 – Teufel

van € voor € 69,99 – Teufel Google Nest Audio 2-pack van € 198 voor € 139 – Bol.com

van € voor € 139 – Bol.com Google Nest Audio 2-pack van € 198 voor € 145 – 50Five

van € voor € 145 – 50Five Google Nest Audio 2-pack + Nest mini van € 257 voor € 179,95 – tink

van € voor € 179,95 – tink JBL Flip essential van € 99,99 voor € 66,99 – JBL

van € voor € 66,99 – JBL Sony SRS-XB23 van € 89 voor € 77 – Expert

van € voor € 77 – Expert Sonos One van € 229 voor € 179 – tink

van € voor € 179 – tink Sonos One SL van € 199 voor € 149 – tink

Vind hier alle Black Friday Sonos aanbieding op een rijtje

De beste Cyber Monday smart home aanbiedingen

Google Nest Hub + Nest Mini

+ Hombli Smart Bulb €188,89 voor €99 Bekijk de aanbieding van tink>>

Philips Wake-up Light van € 149.99 voor € 79.99 – amazon

van € voor € 79.99 – amazon Google Nest Mini Grijs van € 59 voor € 29 – 50five

van € voor € 29 – 50five Google Nest Audio 2-pack + Nest Mini van € 257 voor € 179,95 – tink

van € 257 voor € 179,95 – tink Google Nest Protect 3-pack + Google Nest Mini van € 408 voor € 295 – tink

van € voor € 295 – tink Google Nest Learning Thermostat van € 249 voor € 182 – 50five

van € voor € 182 – 50five Imou A1 beveiligingscamera van € 54,99 voor € 39,95 – Expert

van € voor € 39,95 – Expert Netatmo Thermostaat + Radiatorkraan 3-pack van € 379,99 voor € 229 – tink

van € voor € 229 – tink Tado Slimme Thermostaat V3 starterspakket van € 329 voor € 199 – coolblue

van € voor € 199 – coolblue Ring Video Doorbell 3 van € 199 voor € 139 – tink

Vind hier alle Black Friday Google Nest aanbieding op een rijtje

De beste Cyber Monday headphone aanbiedingen

Fresh ‘n Rebel Twins van € 80 voor € 39,95 – Belsimpel

van € voor € 39,95 – Belsimpel Marshall Major III Voice koptelefoon van € 169 voor € 79 – Bol.com

van € voor € 79 – Bol.com Beats Studio3 koptelefoon van € 349,95 voor € 199 – Coolblue

van € voor € 199 – Coolblue Bose Soundlink koptelefoon van € 233 voor € 120 – Amazon

van € 233 voor € 120 – Amazon Bose Noise cancelling 700 van € 399,95 voor € 263,90 – Amazon

van € voor € 263,90 – Amazon JBL Tune koptelefoon van € 129 voor € 97,99 – JBL

van € voor € 97,99 – JBL Airy koptelefoon van € 149,99 voor € 119,99 – Teufel

van € voor € 119,99 – Teufel Real Pure koptelefoon van € 119,99 voor € 85,00 – Teufel

van € voor € 85,00 – Teufel Sennheiser HD 458BT koptelefoon van € 199 voor € 95 – Bol.com

van € voor € 95 – Bol.com Sony WF-XB700 koptelefoon van € 149 voor € 67 – MediaMarkt

van € voor € 67 – MediaMarkt Sony WH-1000XM3 koptelefoon van € 379 voor € 249 – Bol.com

van € voor € 249 – Bol.com Huawei Freebuds Studio van € 299,99 voor € 249,99 met gratis Huawei Freelace Pro – Huawei

De beste Cyber Monday Smart Watch aanbiedingen

Fitbit Versa 2 van € 199,95 voor € 139 – BCC

van € voor € 139 – BCC Fitbit Charge 4 van € 149 voor € 98,95 – Belsimpel

van € voor € 98,95 – Belsimpel Fossil Carlyle 5Gen van € 299 voor € 159 – Bol.com

van € voor € 159 – Bol.com Huawei Watch Fit van € 100 voor € 84,95 – Belsimpel

van € voor € 84,95 – Belsimpel Huawei Watch GT2 Pro van € 299,99 voor € 225 (code: AKORTING10) – Huawei

van € voor € 225 (code: AKORTING10) – Huawei Samsung Galaxy Watch Active van € 144,95 voor € 134,95 – Belsimpel

van € voor € 134,95 – Belsimpel Samsung Galaxy Watch 3 van € 649 voor € 549 – Samsung

van € voor € 549 – Samsung Samsung Galaxy Watch 42MM van € 303 voor € 170 – Bol.com

van € voor € 170 – Bol.com Samsung Galaxy Watch 46MM van € 309 voor € 189 – Samsung

van € voor € 189 – Samsung Xiaomi Mi Band 5 van € 39,95 voor € 29,95 – Mobiel.nl

De beste Cyber Monday VPN aanbiedingen

Tem je internet met Surfshark

Krijg 83% korting + 3 maanden gratis Bekijk deze VPN aanbieding >>

NordVPN: ontvang 68% korting + 3 maanden gratis – NordVPN

ontvang 68% korting + 3 maanden gratis – NordVPN Cyberghost: 3-jarig abonnement met 83% korting – Cyberghost

3-jarig abonnement met 83% korting – Cyberghost GooseVPN: 3-jarig abonnement met 79% korting – GooseVPN

De beste Cyber Monday accessoires aanbiedingen

Samsung EVO Plus MicroSDXC 256GB van € 40,99 voor € 29,24 – bol.com

van € voor € 29,24 – bol.com Huawei Freebuds Pro van € 179,99 voor € 149,99 – Huawei

Huawei Kingston MicroSD 128GB met adapter van € 22,95 voor € 15,95 – Mobiel.nl

van € voor € 15,95 – Mobiel.nl Samsung Galaxy Buds van € 99 voor € 66 – MediaMarkt

van € voor € 66 – MediaMarkt Alle hoesjes met 20% korting met de code: BLACKWEEK – Smartphonehoesjes

met de code: BLACKWEEK – Smartphonehoesjes Primo powerbank van € 40 voor € 33,95 – Belsimpel

van € voor € 33,95 – Belsimpel Zens Single Wireless Charger 10W Black van € 19,95 voor € 17,95 – Mobiel.nl

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens Cyber Monday aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.