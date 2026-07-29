Waarom dit het perfecte moment is om de Google Pixel 10 Pro te kopen

De Google Pixel 10 Pro is de beste telefoon van het merk, met uitstekende camera’s en een handzaam formaat. Dit is het beste moment om hem in huis te halen, want hij was nog nooit zo goedkoop.

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Dit is de beste Pixel 10 Pro-deal

De Pixel 10 Pro is het beste van wat Google op dit moment te bieden heeft. De smartphone is compact, maar toch krachtig en heeft de beste camera’s. Daar vroeg Google met de lancering in augustus 2025 een prijs van 1099 euro voor, maar ondertussen betaal je veel minder.

Die prijs was bovendien nog nooit zó laag. Bij MediaMarkt scoor je deze smartphone namelijk nu voor 699 euro. Bespaar nog eens tot wel 267 euro als je jouw aankoop combineert met een abonnement. De laagste toestelprijs vind je door te kiezen voor Odido bij Belsimpel: 432 euro. Maar, ook met andere providers is hij erg voordelig. We vertellen je hieronder alles over.

Google Pixel 10 Pro bij KPN en Odido

Bij KPN en Odido is de Google Pixel 10 Pro nog te vinden, terwijl hij bij Vodafone al niet meer in het assortiment zit. Hier bespaar je een klein bedrag van 99 euro ten opzichte van een losse Pixel 10 Pro.

Heb je thuis ook internet van KPN of Odido? Dan profiteer je ook nog eens van korting op je abonnement en een gratis streamingdienst. Bij KPN is dit maandelijks tot 7,50 euro korting en gratis Netflix, ESPN Compleet of Videoland.

Als Odido-klant is dit 5 euro korting per maand op je mobiele abonnement, nog eens 5 euro korting per maand op je vaste internet en gratis Videoland. Wil je geen Videoland, dan heb je ook de mogelijkheid om te kiezen voor tot 7,50 euro korting op je mobiele abonnement.

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Combineer met abonnement en bespaar tot 267 euro

Combineer je de Google Pixel 10 Pro met een abonnement, dan bespaar je vaak flink op je aanschafprijs. De meeste providers en webwinkels geven je in dat geval een hoge korting. De laagste maandprijs vind je door de Pixel 10 Pro met een abonnement van Odido te bestellen bij Belsimpel. Nu heb je de Pixel-telefoon in handen vanaf 432 euro.

Dit is de beste Google Pixel 10 Pro-aanbieding met goedkoop abonnement

Wil jij wel besparen op je telefoon, maar heb je geen onbeperkt internet nodig en wil je een goedkoper abonnement? Dat kan natuurlijk ook. Nu kun je beter voor een prijsvechter gaan, zoals Ben, Simyo of Hollandsnieuwe. Momenteel is Simyo de beste keuze bij Belsimpel.

Dit abonnement kost je 8 euro per maand en voor de Google Pixel 10 Pro betaal je nu 655 euro aan toestelkosten.

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Google Pixel 10 Pro als los toestel laagste prijs ooit

Als je een los toestel wil en nergens aan vast wil zitten, dan ben je nu bij MediaMarkt aan het juiste adres. Hier is zelfs de laagste prijs ooit te vinden van 699 euro. Dat komt doordat het nu Mobile Mania is. Naast de Pixel 10 Pro zijn er dus veel verschillende smartphones met hoge korting te vinden.

Waarom de Google Pixel 10 Pro zo’n goede keuze is

De Google Pixel 10 Pro is een compacte smartphone met een 6,3 inch-scherm, waardoor hij prettig met één hand te bedienen is. Ondanks het bescheiden formaat levert het toestel topprestaties dankzij de krachtige Tensor-processor van Google. Ook op cameragebied behoort de Pixel 10 Pro tot de absolute top.

Op de achterkant vind je een 50 megapixel-hoofdcamera, 48 megapixel-groothoeklens en een 48 megapixel-telelens. Daarmee zoom je optisch tot vijf keer in zonder kwaliteitsverlies. De Pixel 10 Pro is bovendien een toestel waar je jarenlang mee vooruit kunt. Google belooft zeven jaar lang Android-updates, beveiligingspatches en Pixel Drops.

Met deze Pixel Drops worden regelmatig nieuwe functies toegevoegd, waardoor de smartphone ook na verloop van tijd nieuwe mogelijkheden krijgt. Daarnaast ondersteunt de Pixel 10 Pro Pixel Snap, een magnetisch accessoire­systeem waarmee je eenvoudig accessoires zoals een kaarthouder of powerbank aan de achterkant van het toestel bevestigt.

Op zoek naar de Google Pixel 10?

Mocht je interesse hebben in de Google Pixel 10 Pro maar het prijskaartje nog steeds te hoog vinden, dan is de reguliere Pixel 10 ook zeker een goede keuze. Deze telefoon heeft hetzelfde formaat en dezelfde krachtige chip, maar er wordt op verschillende plekken bezuinigd om de prijs wat te drukken. Denk aan een iets minder helder scherm en camera’s die minder goed zijn. Voor de meeste mensen zijn dit echter geen problemen.

Als los toestel is hij bij Media Markt te vinden voor € 529,-. Met een abonnement bespaar je wederom flink. De laagste prijs heeft ‘ie met een bundel van Odido bij Belsimpel. Nu heb je de Pixel 10 vanaf slechts 240 euro in handen.

-22% Pixel 10 los toestel: beste prijs € 529,- De referentieprijs wordt berekend als het afgeronde gemiddelde van alle winkelprijzen die de afgelopen 30 dagen in onze vergelijker zijn geregistreerd. gem. prijs: € 678,- Media Markt Naar deal