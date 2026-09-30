Philips Hue dubbel zo voordelig: zo combineer je twee hele scherpe acties

Wil je je huis slim verlichten met Philips Hue, maar niet de hoofdprijs betalen? Dan moet je vandaag toeslaan. Zowel in de officiële Philips Hue-webshop als bij Bol lopen er alleen vandaag scherpe acties op het complete assortiment. We zetten de deals én de populairste producten daarom voor je op een rij.

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Slimme verlichting in en om het huis

Het is tegenwoordig ontzettend makkelijk om je woning comfortabeler, sfeervoller en veiliger te maken. Met de slimme verlichting van Philips Hue bedien je alle lampen en accessoires eenvoudig vanaf één centrale plek via je smartphone of spraakassistent. Het assortiment is ook nog eens erg uitgebreid, van sfeervolle tuin- en plafondlampen tot badkamerverlichting en lampen die meekleuren met de beelden op je tv.

Hoewel de kwaliteit en het gebruiksgemak van dit systeem erg hoog liggen, betaal je voor de losse onderdelen normaal gesproken wel een forse prijs. Omdat je deze verlichting natuurlijk het liefst voordelig inslaat, hebben we de twee beste deals van dit moment voor je op een rij gezet. Let wel op: beide acties lopen alleen vandaag nog.

Direct dubbele korting pakken op Philips Hue

In de officiële webshop van Philips Hue krijg je tijdelijk automatisch 25 procent korting zodra je actieproducten in je winkelmandje plaatst. Door in het afrekenscherm de kortingscode EXTRA5 toe te voegen, ontvang je daar nog eens 5 procent voordeel bovenop. Dit is met name een scherpe deal als je specifieke, duurdere Hue-producten op het oog hebt die elders zelden in de aanbieding zijn.

Koop je liever meerdere losse lampen of accessoires tegelijk? Alleen vandaag geldt bij Bol een 2+1 gratis-actie op het volledige Philips Hue-assortiment. Wanneer je drie artikelen aan je winkelmandje toevoegt, wordt het goedkoopste product automatisch niet in rekening gebracht. Deze actie is vooral voordelig als je drie producten van ongeveer dezelfde prijs combineert, aangezien de korting anders relatief lager uitvalt.

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Hoe werkt het Philips Hue assortiment?

De slimme verlichting van Philips Hue is zo ontworpen dat je elke ruimte in huis volledig naar eigen hand zet. Voordat je losse lampen aanschaft, is het belangrijk om te weten dat het systeem werkt op basis van drie verschillende lichtvarianten. Welke optie het beste bij je past, hangt vooral af van de plek waar je de lamp gaat gebruiken.

White: Deze basisvariant geeft warm, klassiek wit licht dat je via de app kunt dimmen. Ideaal voor ruimtes waar je enkel functioneel licht nodig hebt.

Deze basisvariant geeft warm, klassiek wit licht dat je via de app kunt dimmen. Ideaal voor ruimtes waar je enkel functioneel licht nodig hebt. White Ambiance: Biedt alle mogelijke tinten wit licht, van helder en koel werklicht tot warm en intiem sfeerlicht. Perfect voor bijvoorbeeld de werkkamer of de keuken.

Biedt alle mogelijke tinten wit licht, van helder en koel werklicht tot warm en intiem sfeerlicht. Perfect voor bijvoorbeeld de werkkamer of de keuken. White and Color Ambiance: De meest uitgebreide optie die naast alle wit-tinten ook 16 miljoen kleuren kan tonen. Hiermee creëer je de ultieme sfeer in de woonkamer of bij de tv.

Philips Hue Bridge & Bridge Pro

De Philips Hue Bridge wordt niet voor niets het brein achter het hele systeem genoemd. Dit centrale koppelstation verbindt al je lampen en accessoires met je thuisnetwerk en de mobiele applicatie. Met de Bridge bedien je de verlichting ook wanneer je niet thuis bent, stel je automatische tijdschema’s in en ontvang je meldingen als er beweging wordt gedetecteerd.

Welke Bridge past bij jouw situatie?

Philips Hue Bridge Pro: De nieuwste generatie van de centrale hub, voorzien van een snellere processor voor complexere taken. Deze Pro-versie ondersteunt geavanceerde functies zoals bewegingsdetectie via het wifi-signaal en biedt mogelijkheden voor uitgebreide thuisbeveiliging.

Philips Hue Bridge: De vertrouwde basis die je direct aansluit op je internetrouter. Hiermee stuur je tot wel 50 lampen en accessoires aan en stel je geavanceerde automatiseringen in. Voor veruit de meeste huishoudens biedt deze standaard variant meer dan genoeg functionaliteit.

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Philips Hue Dimmer switch

De Philips Hue Dimmer switch is een compacte, draadloze afstandsbediening voor al je lampen in huis. Met deze slimme schakelaar zet je de verlichting eenvoudig aan of uit, dim je het licht en schakel je snel tussen verschillende lichtscènes. Dankzij de magnetische achterkant klik je de afstandsbediening zo vast aan de meegeleverde wandhouder, die je simpel over een bestaande lichtschakelaar heen monteert.

Wanneer je de Dimmer switch koppelt aan een Philips Hue Bridge, kun je alle knoppen volledig naar eigen wens instellen via de mobiele applicatie. Zo koppel je specifieke lichtscènes aan de knoppen of laat je de verlichting automatisch meekleuren met het moment van de dag. Bovendien stuur je hiermee moeiteloos losse lampen, specifieke kamers of complete zones in huis aan.