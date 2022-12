5 tips voor het maken van je perfecte fysieke fotoboek (ADV)

Het einde van het jaar nadert, een leuk moment om een fotoboek te maken of misschien wel een persoonlijk presentje met een foto erop weg te geven. Op zoek naar de tofste fotocadeaus voor jezelf of een ander? Bij Pixum ben je dan aan het juiste adres.

Pixum: jouw persoonlijke online-fotoservice

Pixum is één van de meest toonaangevende online-fotodiensten in Europa. Je kunt er terecht voor allerlei gepersonaliseerde cadeaus, waarbij jouw persoonlijke foto’s de hoofdrol spelen. Zo kun je er terecht voor fotoboeken, maar bijvoorbeeld ook fotopuzzels, -kalenders, wanddecoratie, fotocadeaus of natuurlijk gewoon de mooiste losse afdrukken van jouw kiekjes.



Dat kan via de eigen handige website van Pixum, de eigen software of via de Pixum-app. Dat laatste is natuurlijk helemaal handig, want zo kies je direct de foto’s uit die jij vlak daarvoor hebt gemaakt met je mobiele telefoon.

Op zoek naar zo’n prachtig gepersonaliseerd cadeau voor de feestdagen? Dankzij de unieke Android Planet-kortingscode scoor je ook nog eens 22 procent korting op het gehele aanbod van de fotodienst. Lees dus snel verder!

5 tips voor de beste fotoboeken bij Pixum

Fijn is dat je bij Pixum alles zelf kunt bepalen. Zo kies jij natuurlijk zelf je eigen foto’s, maar ook de lay-out van het fotoboek en je weet vooraf precies hoe een cadeau eruit komt te zien, voordat je daadwerkelijk op bestellen klikt.

#1. 100 procent tevredenheidgarantie

Heb je wat moois besteld en ontvangen, maar is het toch niet helemaal naar je zin? Geen zorgen, want Pixum biedt een 100 procent tevredenheidsgarantie. Dat betekent dat problemen altijd goed worden opgelost. Zo kan het voorkomen dat een fotoboek of ander cadeau opnieuw wordt afgedrukt, als jij maar tevreden bent.

Andere zaken die moeten zorgen voor een perfect niveau van tevredenheid zijn het zorgdragen voor een snelle bezorging en een vriendelijke klantenservice. Heb jij vooraf nog wat vragen of heb je al besteld, maar wil je toch nog wat weten, dan kun je daar altijd terecht. In het klantportaal vind je tot slot alle informatie over eerdere bestellingen evenals facturen en extra informatie.

#2 Groot aanbod van producten

Je kunt er niet alleen terecht voor allerlei prachtige fotoboeken, maar Pixum heeft veel meer te bieden. Zo kun je eigen kalenders ontwerpen, maar ook terecht voor gepersonaliseerde fotocadeaus. Onder andere mokken met een eigen foto, legpuzzels of een memoryspel behoren tot de mogelijkheden.

Een andere toffe mogelijkheid is de immense keuze voor wanddecoratie. Zo kun je foto’s laten afdrukken op hout, glas of aluminium al dan niet met een mooie lijst eromheen. Check zelf het volledige aanbod en doe zo de leukste ideeën op!

#3. Regel alles via de handige Pixum-app

Een cadeau, fotoboek of object ontwerpen doe je makkelijk en snel via de website of speciale software van Pixum, maar is er nog een andere handige mogelijkheid. Download de Pixum-app op je smartphone of tablet en ga direct aan de slag. Je maakt zo cadeaus en fotoboeken waarvoor je de onlangs gemaakte foto’s van je smartphone gebruikt.

Ontwerpen werkt makkelijk en je geeft alles een persoonlijke touch. Zo kies je uit tientallen sjablonen en designs, maar ook kun je teksten of stickers toevoegen. Fijn is dat de voortgang regelmatig automatisch wordt opgeslagen. Zo voeg je later nog de finishing touch toe. Tot slot is het ook handig dat je direct een e book-versie van je bestelde fotoboek ontvangt, zodat je ‘m altijd digitaal bij je hebt en kunt laten zien.

#4. Kies de stijl van jouw fotoboeken

Een fotoboek is bij Pixum veel meer dan wat kiekjes uitzoeken en op een pagina leuk bij elkaar zetten. Bij de online-fotodienst heb je keuze uit verschillende papiersoorten, waarbij je ook weer kunt kiezen voor verschillende afwerkingen. Kies voor een extramatte afwerking en premium papier of juist voor hoogglans en normaal papier.

Datzelfde geldt voor de ruime keuze aan kaften van de fotoboeken waaruit je kunt kiezen. Keuze heb je onder andere uit harde of juist zachte kaften, maar ook kun je gaan voor een gelijmde kaft of een variant met nietjes. Andere opties zijn onder andere een linnen cover, waarbij je ook weer allerlei mogelijkheden hebt qua kleur.

#5. 22 procent korting op het gehele aanbod

Is het (weer) tijd voor zo’n prachtig fotoboek of ander persoonlijke fotocadeau? Via Android Planet scoor je nu een exclusieve korting van maar liefst 22 procent op het gehele aanbod van Pixum! Onderstaande code voer je in in je winkelmandje en werkt zowel via de Pixum Fotowereld-software als de Pixum-app en werkt tot en met 31 december 2022. Deze korting kan niet gecombineerd worden met andere kortingen en geldt niet op de verzendkosten.

De exclusieve kortingscode voor Pixum is: ANDROIDJAAR-22