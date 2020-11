Op zoek naar een leuke nieuwe game, handige app of widget? Tijdens Black Friday stunten ook allerlei ontwikkelaars in de appwinkel van Google met aanbiedingen. Android Planet zet de verschillende van deze Play Store-deals voor jou op een rij!

Lees verder na de advertentie.

Beste Play Store-deals voor Black Friday

Deze hele periode staat natuurlijk in het teken van Black Friday. Zo scoor je allerlei deals en bekijk dus ook even ons grote Black Friday-overzicht. Niet op zoek naar smartphones, accessoires, smart home-apparatuur of andere hardware?

Dan duik je uiteraard de Play Store in, want ook qua apps en games zijn er allerlei kortingen te vinden. Er zijn teveel aanbiedingen te vinden om allemaal op te noemen en ook fluctueert de looptijd ervan. Daarom heeft Android Planet een kleine voorselectie voor je gemaakt. Ook leggen we uit hoe je zelf de komende dagen aanbiedingen in de gaten kunt houden!

Play Store-apps met korting:

Gratis Play Store-apps:

Afgerprijsde games in de Play Store:

Play Store-games volledig gratis:

Check zelf de beste Play Store-aanbiedingen

Natuurlijk kun je ook zelf de Play Store induiken op zoek naar de beste deals. Daar zijn echter ook verschillende apps voor te vinden in de winkel van Google. Zo is AppSales onze favoriet en hoe die app precies werkt beschreven we dan ook al eerder.

AppSales: Paid Apps Gone Free & On Sale ts-apps 8,6 (31559 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Let er ook zelf op dat je je niet altijd laat verleiden om (te)veel geld uit te geven. Dat kan veelal bij games en hoe je dat voorkomt, lees je in ons overzichtsartikel over geld uitgeven in spellen.

Sinds oktober van dit jaar is het ook mogelijk om in Nederland aan de slag te gaan met Google Play Pass. Daarbij betaal je 4,99 per maand (of 29,99 euro voor een heel jaar), waarmee je toegang krijgt tot honderden games en applicaties. Advertenties zijn daarmee ook afgekocht, maar in-app-aankopen kun je nog wel blijven doen.

Lees meer over het maandthema geld besparen

Deze maand staat onze website geheel in het teken van geld besparen. Check bijvoorbeeld zes tips om te besparen op digitale abonnementen, drie reclame-folder apps vol aanbiedingen of hoe de Pepper.com-app werkt om de beste deals te scoren. Check tot slot ook onderstaande lijst van artikelen die we al publiceerden over dit onderwerp.

Dit maandthema wordt gesponsord door Oppo. Oppo heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die de redactie van Android Planet publiceert.