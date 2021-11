Black Friday in de Google Play Store: apps en games met korting of helemaal gratis

Je scoort tijdens Black Friday niet alleen de beste koopjes op het gebied van hardware. Ben je op zoek naar een leuke game of app, check dan de digitale downloadwinkel van Google eens. In dit artikel vind je dan ook alle Black Friday-deals van de Play Store bij elkaar.

Black Friday in de Play Store

Deze hele week staat het hele wereldwijde web in teken van Black Friday. Niet zo gek natuurlijk, want tijdens deze periode stunten heel veel (web)winkels en fabrikanten met aanbiedingen. Op zoek naar de beste deals op het gebied van smartphones, wearables, huishoudelijke apparatuur, tablets of draadloze oordopjes, check dan al onze Black Friday-dealsartikelen.

Tijdens deze periode is er echter ook op digitaal gebied allerlei korting te scoren. Zo zijn er genoeg ontwikkelaars te vinden in de Play Store die hun apps of games in de aanbieding gooien om wat mee te liften op de hype. Het is teveel om allemaal op te noemen, daarom hebben we voor jou alvast een selectie gemaakt. Altijd op de hoogte blijven van de beste aanbiedingen in de downloadwinkel? Ook dan leggen we aan je uit hoe je dat het beste kunt doen!

Play Store-apps met korting:

Gratis Play Store-apps:

Afgeprijsde games in de Play Store:

Play Store-games volledig gratis:

Gebruik AppSales voor de beste Play Store-aanbiedingen

Neem tijdens deze periode of juist erna natuurlijk ook zelf een kijkje in de Play Store voor de beste deals. Een fijne app om korting te scoren of prijsdalingen te spotten is AppSales. In ons artikel over die app leggen we precies uit hoe alles werkt. Downloaden doe je makkelijk, gratis en snel via onderstaande knop.

AppSales: Apps on Sale ts-apps 8,8 (34.360 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

