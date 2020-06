De Poco F2 Pro heeft in Nederland een instapprijs van 599 euro. Aanstaande woensdag en donderdag, 17 en 18 juni, is er een interessante Poco F2 Pro-aanbieding waarbij je 100 euro korting krijgt.

Poco F2 Pro in de aanbieding

De Poco F2 Pro is een high-end smartphone die veel te bieden heeft voor een interessante prijs. In Nederland is de vanafprijs van dat toestel 599 euro. Het toestel is op 17 en 18 juni echter te koop met 100 euro korting. Zo koop je het model met 6GB werkgeheugen en 128GB opslag voor 499 euro.

Deze flash sale geldt niet voor het 8GB/256GB-model en de aanbieding is alleen geldig bij (web)winkels Belsimpel en Coolblue. De kortingsperiode loopt van 00:00 op 17 juni, tot 23:59 op 18 juni, waarna de prijs weer omhoog gaat.

Specificaties Xiaomi Poco F2 Pro

De F2 Pro is de opvolger van de populaire Xiaomi Pocophone F1 uit 2018. De Poco F2 Pro is uitgerust met een plat scherm van 6,67 inch en een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Er is gekozen voor een amoled-paneel, waardoor de kleuren van het scherm afspatten en het contrast erg hoog is. Een frontcamera is verborgen in het toestel. Zo geniet je heerlijk van een filmpje, website of gemaakte foto, want een inkeping is niet aanwezig.

Het kloppende hart bij dit vlaggenschip is de Snapdragon 865-chip die je ook vind in de OnePlus 8-serie of Sony Xperia 1 II. De batterij is 4700 mAh groot en laad je op met maximaal 30 Watt. Dat gaat via een kabel, want draadloos opladen is niet mogelijk. Ook is het toestel niet stof- of waterdicht. Wel zijn een koptelefoonaansluiting en infraroodsensor aanwezig.

Dat geldt ook voor 5G-ondersteuning, waardoor je alvast klaar bent voor de toekomst. Het toestel draait op Android 10, met daaroverheen de eigen MIUI 11-schil van Xiaomi. Daar zijn veel aanpassingen bij doorgevoerd. Zo is het uiterlijk flink aangepakt en ook zijn er veel eigen applicaties voorgeïnstalleerd.

Poco F2 Pro review

Wij hebben de F2 Pro is ook uitgebreid aan de tand gevoeld en alle ins en outs lees je dan ook in onze Poco F2 Pro review. In de conclusie schreven we dat het een echte aanrader is als je op zoek bent naar een smartphone met veel ruwe kracht, maar dan wel genoegen moet nemen met enkele mindere punten. Check ook direct even bovenstaande videoreview van het toestel en abonneer je op ons YouTube-kanaal voor al onze video’s.

