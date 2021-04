Je kunt de Poco F3 nu kopen in Nederland, zowel los als in combinatie met een abonnement. Het nieuwe toestel is verkrijgbaar voor 349 euro en valt op door de erg krachtige hardware. We zetten de beste deals onder elkaar.

Poco F3 kopen

Poco – een zusterbedrijf van Xiaomi – presenteerde Poco F3 eind maart officieel. De smartphone was al beschikbaar voor een pre-order en is vanaf nu daadwerkelijk te koop via de webwinkels van Poco en partijen als Belsimpel en Mobiel.nl. Je hebt de keuze uit de kleuren wit, zwart en blauw.

Voor een losse Poco F3 met 6GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen betaal je 349 euro. Het model met 8GB/256GB-geheugen kost 399 euro. Dat is een scherpe meerprijs voor zoveel extra werk- en opslaggeheugen. Je kan de Poco F3 ook met abonnement in huis halen. In onze prijsvergelijker vind je de beste deals voor het toestel.

De Poco F3 heeft een groot 6,67 inch-oled-scherm met soepele 120Hz-verversingssnelheid en draait op een krachtige Snapdragon 870-processor. Het toestel is voorzien van drie camera’s op de achterkant, een grote 4520 mAh-accu en 5G-ondersteuning. Poco installeert Android 11 op de smartphone en legt hier een aangepaste variant van Xiaomi’s MIUI-schil overheen.

Voordelige Poco X3 Pro ook te koop

Naast de Poco F3 verkoopt Poco sinds kort ook de goedkopere Poco X3 Pro. Die kost los 249 euro en heeft een lcd-scherm met 120Hz-verversingssnelheid, 6GB werkgeheugen en een snelle Snapdragon 860-processor. Nieuwsgierig geworden? Lees hier onze uitgebreide Poco X3 Pro review.

