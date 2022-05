Poco F4 GT nu te koop in Nederland: tijdelijk met 100 euro korting

Vanaf nu is de Poco F4 GT, een opvallende gamingsmartphone, officieel in Nederland te koop. De komende dagen kun je profiteren van een forse korting van 100 euro.

Poco F4 GT kopen in Nederland

De Poco F4 GT werd onlangs officieel aangekondigd en nu is de smartphone in de verkoop gegaan. Het toestel is opvallend, want hij is gericht op gamers én een stuk duurder dan de telefoons die Poco normaliter uitbrengt. De Poco F4 GT heeft een adviesprijs van 599 euro. Een andere smartphone van het merk, de Poco X4 Pro, haal je bijvoorbeeld voor minder dan 300 euro in huis.

100 euro korting (tot en met 15 mei)

Gelukkig is de Poco F4 GT tijdelijk een stukje goedkoper. Tot en met 15 mei kun je profiteren van de zogeheten ‘Early bird’-korting. Oftewel: als je er snel bij bent, betaal je minder voor de nieuwe telefoon. Het toestel kost de eerste dagen 499 euro, daarna betaal je 599 euro.

Daarvoor krijg je het model met 8GB werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. De krachtigere versie, met 12GB RAM en 256GB opslag, heeft tijdens de kortingsperiode een prijs van 599 euro. Na de actie verkoopt Poco deze variant weer voor 699 euro.

Dit is de Poco F4 GT

De Poco F4 GT is een krachtige smartphone die gericht is op mobiele gamers. Het bedrijf heeft hiervoor speciale functies toegevoegd, zoals magnetische knopjes aan de zijkant van de behuizing. Die gebruik je tijdens het gamen om te schieten, accelereren of remmen. Met de triggers kun je ook de camera-app of zaklamp activeren.

Onder de motorkap van de Poco-telefoon zit een Snapdragon 8 Gen 1-processor. Dit is de snelste mobiele chip van dit moment. Het scherm is lekker groot (6,67 inch), heeft een amoled-paneel voor mooiere beelden en ververst 120 keer per seconde. Door dat laatste voelt de telefoon erg vloeiend aan.

Heel handig is dat de Poco F4 GT extreem snel kan opladen. Met de 120 Watt-oplader, die je standaard bij het toestel krijgt, zit de accu na 17 minuten weer helemaal vol. Wil je gamen tijdens het opladen, dan heeft de Poco-smartphone 27 minuten nodig om van 0 naar 100 procent te gaan. De batterij is 4700 mAh groot.

Lees de uitgebreide review

Android Planet heeft de nieuwe telefoon uitgebreid getest voor de Poco F4 GT review. Hieronder lees je alvast de conclusie van de recensie.

De Poco F4 GT is uniek in zijn soort en dat is een groot compliment voor de fabrikant die normaal goedkopere toestellen uitbrengt. Het design is flitsend, de hardware enorm krachtig en de unieke game-mogelijkheden zijn een toffe extra. Ook als je niet per se op zoek bent naar een gametelefoon, is de F4 GT een prima keuze als je een krachtige smartphone wil.