De POCO M3 is een budgetsmartphone met goede features in dit prijssegment, waaronder een groot scherm en enorme accu. Check onze 5 redenen om voor de nieuwe POCO M3 te kiezen.

De nieuwe POCO M3 is een budgettoestel met de beste specificaties in zijn prijsklasse. Het toestel is vanaf 3 december exclusief verkrijgbaar via de website van Xiaomi.

1. Design van de POCO M3

De POCO M3 heeft een stijlvol design met afgeronde hoeken. De smartphone is relatief licht en weegt iets minder dan 200 gram. De achterkant is gemaakt van een stevig materiaal, waardoor je veel grip hebt en de telefoon dus niet snel uit je handen zal laten vallen.

De voorkant van wordt beschermd door een laagje Gorilla Glass, waardoor je niet zo snel krasjes en barsten ziet. De nieuwe POCO M3 verschijnt in drie kleuren: Cool Blue, POCO Yellow en Power Black.

De POCO M3 heeft uiteraard ook een vingerafdrukscanner en die zit aan de zijkant van de behuizing, en dus niet op de voor- op achterkant. Verder springt het enorme full-hd-scherm en het grote camera-eiland er natuurlijk ook direct uit, en hier lees je hieronder meer over.

2. Groot full hd-display en stereospeakers

Zoek je een toestel waar je je favoriete films, series en games op kunt checken? Dan is de POCO M3 een aanrader. Dit toestel heeft een groot 6,53 inch-full-hd-display met een resolutie van 2340 bij 1080 pixels. Verder zit alleen een kleine notch op de voorkant voor de selfiecamera. Hierdoor bestaat bijna de volledige voorkant uit scherm en dat oogt fraai.

Ook handig: de POCO M3 heeft stereospeakers, wat ideaal is als je veel Netflix-films en -series checkt of graag een game speelt. Daarnaast is er een blauwlichtfilter voor het scherm, wat de kleuren aangepast worden als de avond valt. Dat zorgt ervoor dat het display lekker wegkijkt.

3. Grote accu en 18 Watt snelladen

Met een enorme 6000 mAh-accu gaat de POCO M3 langer mee dan vrijwel iedere andere budgetsmartphone. Hiermee kun je gemakkelijk de hele dag door gamen, streamen en foto’s maken. Als je het toestel niet intensief gebruikt, gaat de batterij zelfs langer dan vijf dagen mee.

Is de batterij bijna leeg? Dan heb je de energiebesparingsmodus tot je beschikking om te zorgen dat je toestel toch nog even door kan. Daarbij kan de POCO M3 met 18 Watt snelladen en daardoor hoef je niet lang te wachten voordat de accu weer vol zit. Verder ondersteunt de smartphone omgekeerd opladen, zodat je – als je een kabeltje gebruikt – ook de telefoon van een vriend(in) van stroom kunt voorzien met de POCO M3.

4. Camera’s voor elke situatie

De POCO M3 heeft een driedubbele camera achterop: een 48 megapixel-hoofdcamera, 2 megapixel-macrolens en 2 megapixel-dieptesensor. Met deze samenstelling heb je veel cameramogelijkheden, van close-ups tot mooie portretten. Op de voorkant zit een 8 megapixel-frontcamera, die je gebruikt voor selfies en videobellen.

Dankzij de nieuwe software van de POCO M3 worden de cameramogelijkheden verder uitgebreid. ‘Movie frame’ geeft je foto’s bijvoorbeeld een filmische look. Of maak gebruik van de timelapse-functie om een langere tijd een scène vast te leggen. Verder zorgt de nachtmodus voor goede foto’s en een beter contrast bij mindere lichtomstandigheden.

5. Hele scherpe prijs

Met een adviesprijs van 149 euro is de POCO M3 een echte budgetsmartphone, maar daarvoor krijg je dus wel opvallend goede specificaties. Denk aan het grote en scherpe full-hd-scherm, enorme accu met snelladen en de driedubbele camera achterop.

Met 64GB aan opslagruimte en 4GB werkgeheugen bij het standaardmodel krijg je zeker waar voor je geld. Ben je toch op zoek naar meer opslagcapaciteit? Dan is er ook een variant met 128GB opslag beschikbaar voor 169 euro.

Bestel de nieuwe POCO M3

Ben je overtuigd dat deze POCO M3 iets voor jou is? Check dan snel de website van Xiaomi en bestel hem vanaf 3 december voor slechts 149 euro voor de 64GB-variant of 169 euro voor de 128GB-versie!