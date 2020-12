De onlangs aangekondigde Poco M3, die een goede prijskwaliteit-verhouding heeft, is nu (met korting) in Nederland te koop. Check hier waar de smartphone verkrijgbaar is.

Lees verder na de advertentie.

Poco M3 kopen in Nederland

De Poco M3 heeft een adviesprijs van 149 euro en behoort daarmee tot de goedkoopste Android-telefoons van dit moment. Het toestel is daarnaast alleen vandaag nog iets goedkoper: voor de 4GB/64GB-versie betaal je tijdelijk 129 euro. Ga je voor het 4GB/128GB-model, dan ben je 149 euro kwijt. Normaal betaal je twee tientjes meer.

→ Bekijk de Poco M3 op de website van Xiaomi

De Poco M3 is alleen verkrijgbaar via de officiële website van Xiaomi, maar verschijnt mogelijk later ook bij andere webwinkels. Het toestel komt in drie kleuren (zwart, blauw en geel) en heeft een hele grote accu van 6000 mAh. Daardoor gaat de Poco M3 lang mee en je kan ook andere smartphones opladen door ze met een kabeltje aan de Poco-telefoon te koppelen.

Groot scherm, snelle processor

Ook de overige specificaties van de Poco M3 zijn opvallend goed, zeker in deze prijsklasse. De smartphone wordt aangedreven door de Snapdragon 662, een processor die ook in de Motorola Moto G9 Power en Moto G9 Play zit. De behuizing is van plastic, maar de achterkant heeft wel een leer-achtige afwerking. De vingerafdrukscanner zit niet aan de voor- of achterkant, maar verwerkt in de aan/uit-knop aan de zijkant.

Op de achterkant van de Poco M3 zit een drievoudige camera. Het gaat om een 48 megapixel-hoofdcamera, 2 megapixel-macrocamera en 2 megapixel-dieptesensor. De primaire camera heeft ook een nachtmodus voor betere foto’s in het donker, terwijl de macrocamera geschikt is voor foto’s van heel dichtbij. De dieptesensor helpt bij het maken van portretfoto’s met een scherptediepte-effect.

Het scherm van de Poco M3 is 6,53 inch groot en heeft een resolutie van 2340 bij 1080 pixels. De randen rondom het display zijn redelijk dun, al is bovenin wel een kleine waterdruppel-notch aanwezig. Daar zit de 8 megapixel-selfiecamera in verwerkt. Tot slot beschikt de Poco-smartphone over een koptelefoonaansluiting, 18 Watt-snelladen, stereospeakers en Android 10 met de MIUI-software.

Lees het laatste Xiaomi-nieuws: