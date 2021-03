Vanaf nu is de Poco X3 Pro te koop in Nederland. De smartphone kost 249 euro en daarvoor krijg je een toestel met vlotte specificaties. Check hier de beste deals.

Poco X3 Pro kopen in Nederland

De Poco X3 Pro werd onlangs aangekondigd en kun je vanaf nu kopen in Nederland. Voor de smartphone betaal je 249 euro, waarmee de telefoon een paar tientjes duurder is dan zijn voorganger, de Poco X3 NFC. Er is ook een versie met meer werkgeheugen (8GB) en opslagruimte (256GB) beschikbaar en daarvoor betaal je 299 euro. Het instapmodel heeft 6GB RAM en 128GB opslag.

In de prijsvergelijker van Android Planet zetten we de beste deals voor een losse Poco X3 Pro op een rijtje. Je kan daar bovendien filteren op de hoeveelheid opslagruimte en de verschillende kleuren. Het is ook mogelijk om de Poco X3 Pro met een abonnement in huis te halen. Check ook de sim only vergelijker als je kies voor een los toestel.

Snelle processor, grote accu en meer

De Poco X3 Pro heeft – net als de andere smartphones van het Chinese smartphonemerk – een goede prijs-kwaliteitverhouding. De smartphone heeft een krachtige Snapdragon 860-processor, die voor goede prestaties moet zorgen. De chip is een verbeterde versie van de Snapdragon 855, die in veel high-end smartphones van een tijdje terug zat.

Een andere belangrijke feature is de 5160 mAh-accu, die lang mee moet gaan. Bij normaal gebruik gaat de batterij makkelijk een volle dag mee en waarschijnlijk is anderhalve dag zonder bijladen geen problemen. Het opladen gaat dankzij de 33 Watt-adapter lekker snel: binnen een uur gaat de accu van 0 naar 100 procent. Heb je maar een half uur de tijd om op te laden, dan zit de telefoon alweer voor 60 procent vol.

Het scherm van de Poco X3 Pro is 6,67 inch groot en heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Hierdoor ziet alles er scherp uit. Ook fijn is dat het display een hoge ververssnelheid van 120Hz heeft. Omdat het scherm 120 keer per seconde wordt vernieuwd, zien animaties er veel vloeiender uit. Daardoor voelt de Poco-telefoon ook veel sneller aan dan de meeste smartphones in deze prijsklasse.

Tot slot is de Poco X3 Pro voorzien van een viervoudige camera achterop. De 48 megapixel-hoofdcamera wordt bijgestaan door een 8 megapixel-groothoeklens voor extra wijde foto’s. Ook aanwezig is een 2 megapixel-macrocamera voor close-ups en de 2 megapixel-dieptesensor helpt bij het maken van portretfoto’s. Kiekjes hebben dan een fraai scherptediepte-effect.

