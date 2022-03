Poco X4 Pro nu te koop: tijdelijk met 50 euro korting

Interesse om de Poco X4 Pro te kopen? Dat fonkelnieuwe toestel ligt vanaf nu in de winkels en scoor je tijdelijk met 50 euro korting. Zo haal je het instapmodel al in huis voor 249 euro. In dit artikel vind je de beste deals, ook inclusief abonnement.

Poco X4 Pro kopen in Nederland kan vanaf nu

Op het Mobile World Congress werd eind februari twee smartphones aangekondigd van Poco. Het gaat om de Poco X4 Pro en Poco M4 Pro en de X4 Pro is nu op voorraad. Natuurlijk kun je de Poco X4 Pro los kopen of de X4 Pro kopen met abonnement.

50 euro korting tot en met 6 maart

De adviesprijs van het model met 6GB RAM en 128GB interne opslag is 299 euro. Het 8/256GB-model kost 349 euro. Tot en met 6 maart ontvang je echter 50 euro early bird-korting, waardoor je nog 249 of 299 euro betaalt.

Alleen het zwarte instapmodel is nu op voorraad, maar de andere modellen zijn leverbaar binnen 2 tot 4 werkdagen. Zo heb je ook keuze uit de kleuren geel of blauw.

Meer over de Poco X4 Pro

Poco is inmiddels een eigen merk, maar was ooit een dochtermerk van Xiaomi. Smartphones van het bedrijf staan bekend om hun fijne verhouding tussen prijs en kwaliteit en dat is bij de X4 Pro niet anders. Het scherm is 6,67 inch groot, bevat een amoled-paneel met een prima resolutie (2400 bij 1080 pixels) en ververst maximaal 120 keer per seconde.

Onder de motorkap zien we de Snapdragon 695-chip. Die biedt 5G-ondersteuning en is krachtig genoeg voor apps als WhatsApp, Netflix of een simpele game. Je hebt keuze uit modellen met 6GB of 8GB werkgeheugen en 128GB of 256GB geheugen.

Naast de selfiecamera bevat het toestel nog eens drie camera’s. De primaire camera heeft een resolutie van 108 megapixel, maar foto’s die je maakt hebben een lagere resolutie. Meerdere pixels worden namelijk samengesmolten tot een enkele, wat de foto ten goede komt. De andere camera’s gebruik je voor close-ups of in een iets grotere hoek.

De batterij is 5000 mAh groot en snelladen is ook aan boord. De bijgeleverde 67 Watt-oplader zorgt ervoor dat het toestel binnen 40 minuten volledig is opgeladen.

Poco levert het toestel nog uit met Android 11, wat opmerkelijk en jammer is. Android 12 is namelijk al even op de markt en had niet misstaan op dit nieuwe toestel. Wel belooft de fabrikant twee grote Android-updates en drie jaar beveiligingsupdates.

De smartphone komt met drie camera's op de achterkant, waarbij de hoofdsensor een resolutie heeft van 108 megapixel. De andere twee gebruik je voor kiekjes in een wijdere hoek (8 megapixel) en voor foto's van dichtbij. Close-ups maak je echter wel in een resolutie van slechts 2 megapixel, waardoor details niet tot nauwelijks te zien zijn.

