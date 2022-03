5 redenen om te kiezen voor de Poco X4 Pro (ADV)

Eindelijk is hij er: de Poco X4 Pro! De opvolger van de populaire Poco X3 Pro heeft veel te bieden en daarom zijn er genoeg redenen om het toestel te overwegen. Dit zijn ze op een rijtje.

Waarom de Poco X4 Pro de moeite waard is

Eén van de populairste smartphones van 2021 was de Poco X3 Pro. Niet zo gek, want het toestel had een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Voor een relatief laag bedrag kreeg je razendsnelle hardware, een mooi design en een batterij die het lang volhield.

Nu is de opvolger verkrijgbaar in de vorm van de Poco X4 Pro. De telefoon beschikt over verschillende verbeteringen en heeft alles in zich om weer een succes te worden. Hieronder bespreken we vijf redenen om de smartphone te kiezen.

1. Een mooi amoled-scherm

Een belangrijk verschil tussen de gloednieuwe Poco X4 Pro en X3 Pro is het scherm. Dat is met 6,67 inch niet groter of kleiner geworden, maar de X4 Pro heeft nu een amoled-display. Dit betekent dat kleuren veel mooier worden weergeven, het contrast oneindig is en zwart ook echt als zwart oogt.

Door dat laatste is het scherm ook energiezuiniger, omdat zwarte pixels volledig worden uitgeschakeld. Het beeld ziet er dus niet alleen strakker uit, maar is ook nog eens beter voor de accuduur van de Poco X4 Pro.

Het scherm is bovendien helderder dan bij de Poco X3 Pro en heeft een hoge ververssnelheid van 120Hz. Dat is een fijne feature, omdat beelden erg vloeiend worden weergeven. De Poco-smartphone voelt hierdoor nog sneller aan.

2. Héél snel opladen

Ook heeft Poco de batterij verbeterd en dan met name de oplaadsnelheid. In het doosje van de X4 Pro vind je namelijk een 67 Watt-adapter, waarmee je het toestel in een mum van tijd kan opladen. In iets meer dan 20 minuten zit de accu alweer voor 70 procent vol; ideaal voor als je vergeten bent je smartphone op te laden en bijna richting de trein of je auto moet.

Van 0 naar 100 procent opladen neemt maar 41 minuten in beslag, wat ook erg rap is. En zoals we al zeiden: de snelle oplader wordt gewoon meegeleverd en kun je dus direct gebruiken. Dat is bij veel andere Android-toestellen wel anders.

3. Rappe hardware met 5G

Poco-telefoons staan bekend om de snelle hardware en dat is bij de X4 Pro niet anders. Onder de motorkap zit een krachtige Snapdragon 695-processor en die zorgt ervoor dat je nooit haperingen ziet, en apps en games altijd vloeiend draaien. Hij heeft bovendien ondersteuning voor 5G-internet, dus de Poco X4 Pro is klaar voor de toekomst.

Verder is er 8GB werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte; meer dan genoeg voor goede prestaties. Dat je bovendien nog kan uitbreiden met een micro-sd-kaartje.

4. Scherpe 108 megapixel-camera

De Poco X4 Pro heeft op de achterkant een 108 megapixel-hoofdcamera, wat we niet vaak zien bij smartphones van rond de 300 euro. Daarmee maak je scherpe foto’s, ook als het buiten donker is. De camera vangt meer licht op door pixels te combineren, wat er uiteindelijk voor zorgt dat je altijd scherpe en heldere foto’s hebt.

Natuurlijk is ook een handige 8 megapixel-groothoeklens aanwezig, zodat je meer op beeld kunt zetten. Handig voor als je graag foto’s maakt van mooie landschappen, steden of grote gebouwen. Tot slot kun je met de macrocamera kiekjes van heel dichtbij maken, bijvoorbeeld van insecten of een bloem.

5. Prijs-kwaliteitverhouding

Je hoeft niet diep in de buidel te tasten voor de Poco X4 Pro. Het toestel kost slechts 349 euro en is daarmee erg betaalbaar. Hierdoor is de Poco X4 Pro een uitstekende optie als je veel waar voor je geld zoekt, maar ook op je portemonnee wil letten.

Bestel de Poco X4 Pro bij MediaMarkt

De Poco X4 Pro is nu verkrijgbaar bij MediaMarkt voor de prijzen die je hierboven leest. Het toestel is zowel los verkrijgbaar als in combinatie met een abonnement, waarbij je kan kiezen uit alle bekende providers. Zo betaal je slechts 288 euro in combinatie met een Vodafone-abonnement. Ook de officiële accessoires voor de Poco X4 Pro zijn uiteraard bij MediaMarkt te vinden.