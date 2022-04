Poco X4 Pro vs Poco X3 Pro: 4 toffe verbeteringen op een rij (ADV)

Als opvolger van de populaire Poco X3 Pro heeft de nieuwe X4 Pro heel wat te bewijzen. Gelukkig is de smartphone flink verbeterd en zijn de verschillen groot, zoals je in dit artikel kan lezen.

Poco X4 Pro: de belangrijkste verbeteringen

De Poco X4 Pro is een smartphone waar veel Android-liefhebbers naar hebben uitgekeken. Waarom? Vooral omdat de Poco X3 Pro vorig jaar erg hoge ogen wist te gooien. Dat kwam weer door de gewelige prijs-kwaliteitverhouding: voor een bescheiden bedrag kreeg je een rappe, fraaie smartphone.

Maar wat zijn de verbeteringen die de nieuwe Poco X4 Pro – die nu verkrijgbaar is – met zich meebrengt? Hieronder zetten we de belangrijkste op een rijtje.

1. Razendsnel opladen

Als je het doosje van de Poco X4 Pro opent, zie je dat er een nieuwe oplader in zit. Dit is een 67 Watt-stekker, waarmee je het toestel stukken sneller oplaadt dan de X3 Pro. De telefoon van vorig jaar kon opladen met maximaal 33 Watt, maar bij de X4 Pro is dit dus meer dan verdubbeld. Een flinke sprong vooruit dus.

In de praktijk zorgt het ervoor dat de Poco X4 Pro in een mum van tijd is opladen. Je hebt maar 40 minuten nodig om van 0 naar 100 procent te gaan en als je maar 20 minuten de tijd hebt om op te laden, dan staat het accupercentage op 70 procent. Waarschijnlijk kun je daar weer de hele dag mee door.

Bij de Poco X3 Pro duurt het bijvullen van de batterij beduidend langer. Met de meegeleverde 35 Watt-oplader zit de batterij na een half uur voor zo’n 60 procent vol. Helemaal opladen duurt een uur en al met al is de X4 Pro véél rapper.

2. Mooiere foto’s door nieuwe camera

Ook als je een fervente smartphonefotograaf bent, is de Poco X4 Pro een stuk interessanter dan zijn voorganger. De smartphone heeft namelijk een heuse 108 megapixel-hoofdcamera, die veel scherpere plaatjes maakt dan de 48 megapixel-camera van de Poco X3 Pro. De X4 Pro-camera combineert pixels, waardoor ook meer licht wordt opgevangen.

Dat resulteert in betere foto’s bij weinig licht, bijvoorbeeld als het buiten schemert of je ‘s avonds in het donker een plaatje wil maken. Natuurlijk is ook een groothoeklens aanwezig, waarmee je meer op beeld zet omdat je als het ware uitzoomt. Ideaal voor als je een groepsfoto wil maken, of een landschap wil vastleggen.

3. Mooier scherm

Ook een hele fijne verbetering: het scherm van de Poco X4 Pro is er flink op vooruitgegaan. Het toestel heeft een fraai amoled-display in plaats van lcd, waardoor kleuren er indrukwekkend uitzien, zwart ook echt zwart (en niet donkergrijs) is en het contrast enorm hoog ligt. De schermranden zijn ook iets dunner geworden en dat ziet er netjes uit. Je zit immers niet tegen lelijke zwarte balken aan te kijken.

Door het formaat van 6,67 inch is de Poco X4 Pro ideaal voor als je veel games speelt, graag YouTube-video’s kijkt of het liefst de hele avond je favoriete series bingewatcht op je telefoon. De hoge ververssnelheid van 120Hz zorgt voor hele vloeiende beelden, terwijl de full-hd-resolutie scherpe beelden oplevert.

4. Sneller internet door 5G

Natuurlijk kun je ervan op aan dat de Poco X4 Pro lekker snel en klaar is voor de toekomst. De midrangetopper beschikt over de krachtige Snapdragon 695-processor en daardoor kan ‘ie overweg met 5G-internet. Het nieuwe mobiele netwerk is nog niet volledig in Nederland beschikbaar, maar het is fijn om te weten dat de Poco sowieso geschikt is wanneer dit wel het geval is.

