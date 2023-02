Poco X5 (Pro) nu in Nederland te koop: tijdelijk met korting

Interesse om de Poco X5 (Pro) te kopen? De toestellen liggen nu in de winkels en zijn tijdelijk met extra korting te koop. Zo bespaar je al snel enkele tientjes.

Poco X5 (Pro) kopen: hier moet je zijn

Deze week zijn de Poco X5 en Poco X5 Pro gepresenteerd en ze liggen vanaf nu in de winkels. Je kan bij Poco zelf terecht, maar ook webwinkel Belsimpel verkoopt de smartphones. Ook in combinatie met een abonnement.

Tot 13 februari scoor je trouwens enkele tientjes korting op beide toestellen. Zo kost de 128GB-versie van de Poco X5 Pro tijdelijk 319 euro en het 256GB-model gaat voor 369 euro over de toonbank. De minder krachtige Poco X5 is ook in de aanbieding. Voor dat model betaal je 249 of 299 euro, afhankelijk van de versie dat je kiest.

Vanaf 13 februari betaal je de reguliere prijzen, die zo’n drie tot vijf tientjes hoger zijn. De X5 Pro is te koop in het blauw, geel en zwart, terwijl het reguliere model te verkrijgen is in het blauw, groen en zwart.

Poco X5 Pro review

We hebben het nieuwe ‘topmodel’ uit de serie uitgebreid getest en in onze Poco X5 Pro-review vertellen we je alles. Het toestel valt op door de kleur én het grote camera-eiland, maar scoort niet op alle punten de volle mep. Check alvast onderstaande conclusie:

Vroeger was misschien niet álles beter, maar de prijs-kwaliteitverhouding van Poco-smartphones wel. Ze worden elk jaar iets duurder, terwijl je daar weinig van terugziet. Ja, de processor van de X5 Pro is iets sneller dan vorig jaar, maar trager dan die van de X3 Pro uit 2021. Toch betaal je 100 euro meer voor dit toestel.

Het scherm van de Poco X5 Pro is op zich fraai, maar minder helder dan dat van de X4 Pro. Aan de camera’s heeft het bedrijf niet gesleuteld en dat is erg jammer. Hoewel ze in deze prijsklasse nauwelijks uit de toon vallen, kunnen we ze moeilijk als pluspunt noteren.

Het enige waarmee Poco zich nog onderscheidt, zijn het mooie ontwerp en de accu, die rap oplaadt. Verder is de X5 Pro een midranger zoals vele anderen. Hij laat ons onbewogen achter.

