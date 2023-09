Luister 2 maanden gratis podcasts via Podimo met deze kortingscode

Fan van podcasts luisteren tijdens het autorijden of wandelen? Krijg toegang tot toffe exclusieve podcasts via Podimo. Luister nu twee maanden gratis in plaats van een week dankzij deze kortingscode.

Probeer Podimo twee maanden gratis

Luister jij al langer podcasts, maar ben je ondertussen door de selectie van Spotify of Google Podcasts heen? Probeer dan eens Podimo! Via deze dienst luister je een flink aantal exclusieve podcasts om je verslaving weer te voeden.

Podimo is een van oorsprong Deense podcast-dienst die in 2019 is opgericht. Al snel was de dienst ook in Nederland te gebruiken. In de app luister je gratis naar veel podcasts die je al kent van andere diensten. Podimo heeft echter ook een flink aantal podcasts laten maken voor de Nederlandse markt. Deze beluister je als abonnee exclusief via Podimo.

De dienst biedt normaliter een proefperiode van een week, maar met onze kortingscode mag je de podcastdienst zelfs twee maanden testen. Daarvoor klik je op onderstaande knop en je ziet de aanbieding direct.

Dit kost een Podimo-abonnement na de proefperiode

Veel podcasts luister je via Podimo gratis, maar met een premium-abonnement wordt het pas echt leuk. Dat neem je natuurlijk voor de exclusieve podcasts. Er zijn twee abonnementen om uit te kiezen. Het basis premium-abonnement kost je normaal gezien 6,99 per maand en geeft je alle gratis én exclusieve podcasts, maar luisteren naar luisterboeken doe je maximaal 10 uur per maand. Na afloop van de proefperiode met onze actiecode luister je echter voor maar 4,99 euro per maand verder.

Maak je veel gebruik van luisterboeken, dan is het verstandig om te kiezen voor Premium Plus. Dit abonnement laat je – naast de gratis en exclusieve podcasts – ook onbeperkt gebruikmaken van de luisterboeken. Deze optie kost na de proefperiode 9,99 euro per maand. Niet helemaal zeker voor welke optie je moet gaan? Probeer het dan uit met een proefperiode!

Deze podcasts luister je bij Podimo

Alle podcasts die je al beluistert via apps als Spotify of Google Podcasts, luister je ook via Podimo. Je mist dus geen enkele aflevering van je huidige favorieten als je van dienst wisselt. In aanvulling daarop zijn er ook veel podcasts die exclusief op Podimo staan.

Denk aan de populaire Man man man, de podcast en Moordcast met Dionne en Henrik Slagter, waarin mysterieuze moordzaken worden besproken. Ook de Zelfspodcast, waarvan je vast al eens gehoord hebt, luister je hier exclusief. In aanvulling op de podcasts luister je ook naar zo’n 10.000 luisterboeken via de app.