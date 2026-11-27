Nu het eindelijk Black Friday is, weten we ook welke Android-telefoon we massaal in huis halen. We zien dat de Samsung Galaxy A57 met stip op nummer één staat. We vertellen je er hier meer over.

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Bestverkochte telefoon van Black Friday 2026

Black Friday is eindelijk hier en dat betekent dat je jouw favoriete tech met kortingen in huis haalt. Veel webwinkels zijn weken geleden al van start gegaan en wij vonden het tijd om eens te kijken welke smartphones het populairst waren de afgelopen tijd.

Geen verrassing: bovenaan pronkt de Samsung Galaxy A57. Dit is het hele jaar door bij ons het meest verkochte toestel. De A57 wordt gevolgd door de S26 en Google Pixel 11 Pro. Wil jij nou ook de A57 in huis halen? Lees dan snel verder, want we vertellen je waar hij momenteel de laagste prijs heeft.

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Beste deal: A57 vanaf 107 euro

Een zo laag mogelijke prijs betaal je voor de A57 op het moment dat je het toestel bestelt in combinatie met een abonnement. Je krijgt dan hoge korting op de toestelprijs. De meeste korting is met een onbeperkt internetabonnement van Odido bij Mobiel.nl. Je hebt hem op deze manier vanaf 107 euro in huis, maar betaalt wel flink voor je bundel.

Een betere deal is om te kiezen voor Ben bij Belsimpel. Met een 25GB-bundel betaal je voor de midranger 179 euro. Je bundel kost de eerste twaalf maanden ook nog eens de helft van de prijs, waardoor je lekker voordelig uit bent.

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Samsung A57 bij providers: vanaf 240 euro

Bestel je het liefste direct bij jouw favoriete provider? Dat kan! Ook deze doen actief mee aan Black Friday. Bij Ben en Hollandsnieuwe is de Samsung Galaxy A57 het goedkoopst en scoor je hem voor 240 euro. Vodafone, Odido en KPN zijn iets prijziger. Vodafone vraagt 312 euro voor de telefoon en de andere twee 360 euro.

Wel profiteer je van klantvoordeel op het moment dat je thuis ook vast internet van dezelfde provider hebt. Daarom is het slim om, ook bij een hogere toestelprijs, voor deze provider te kiezen. Je korting loopt bijvoorbeeld bij de combi tussen Vodafone en Ziggo op tot 20 euro korting per maand. Daar kan een lagere toestelprijs niet tegenop.

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Samsung A57 als los toestel: 40 procent onder adviesprijs

Koop jij het liefste jouw nieuwe smartphone als los toestel, zodat je nergens aan vast zit? Geen probleem, want ook dan zijn er goede dealtjes te scoren. De laagste prijs vind je bij Joybuy: € 345,-. Dat is 234 euro onder de adviesprijs van 579 euro; een korting van maar liefst 40 procent.

Ben je daarbij ook op zoek naar een goedkope sim only? Dan is momenteel Ben via Belsimpel de beste keuze. Je krijgt het eerste jaar 50 procent korting én 100 euro cashback. Stel, je zou voor 40GB kiezen, dan betaal je gemiddeld genomen slechts 4,08 euro per maand.

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-24% Bekijk de laagste prijs van de Samsung A57 € 345,- De referentieprijs wordt berekend als het afgeronde gemiddelde van alle winkelprijzen die de afgelopen 30 dagen in onze vergelijker zijn geregistreerd. gem. prijs: € 456,- Joybuy Naar deal

Waarom wil je de Samsung Galaxy A57?

Dat de Samsung A57 deze Black Friday de populairste telefoon is, vinden we niet gek. Het is een complete smartphone voor een relatief schappelijk prijsje. Je krijgt een scherm van 6,7 inch, waarop je comfortabel over sociale media scrolt. Ook heeft dit amoled-scherm een hoge ververssnelheid, wat wil zeggen dat alles scherp, kleurrijk én vloeiend oogt.

Met deze telefoon kan je alle dagelijkse taken met gemakt uitvoeren door de vlotte chip. Ook profiteer je van het goede updatebeleid van Samsung. Heb je de A57, dan kan je rekenen op zes jaar lang (vanaf de release) aan Android-updates en beveiligingspatches.

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