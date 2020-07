Ga je op vakantie, blijf je lekker thuis of hier en daar een dagje weg en wil je heerlijk genieten van een muziekje? Android Planet heeft voor jou zes speakers onder de vijftig euro op een rijtje gezet.

De beste speakers onder de 50 euro

Speakers om mee te nemen heb je van allerlei fabrikanten en in alle soorten prijsklassen. Zo kun je onderweg genieten van heerlijke muziek, zo’n speaker gebruiken tijdens een work-out of gewoon even wegzwijmelen bij je favoriete zomerhits.

In dit artikel zetten we zes speakers onder elkaar -in willekeurige volgorde- die voor minder dan vijf tientjes aan te schaffen zijn. Veel van deze portable speakers zijn te verkrijgen in verschillende kleuren, waardoor je altijd een speaker kiest die perfect past bij jouw eisen.

1. JBL Go 2

De JBL Go 2 is te verkrijgen voor zo’n drie tientjes en de opvolger van de populaire JBL Go. Het apparaatje is te krijgen in veel frisse kleuren en heeft een ingebouwde accu. Daarmee kun je tot vijf uur achter elkaar muziek luisteren.

Het apparaatje bevat een IP-certificering, waardoor deze waterdicht is tot op zekere hoogte. Zo kun je deze speaker ook prima gebruiken op het strand of bij het zwembad, of zelfs erin. Muziek stream je via bluetooth, maar ook een apparaat als audiobron aansluiten met een kabel is geen probleem.

2. Sony SRS-XB12

De Sony SRS-XB12 is ook het overwegen waard als je op zoek bent naar een betaalbare speaker om mee te nemen. Deze speaker is ook te verkrijgen in meerdere kleuren waaronder zwart, groen, oranje, roze en blauw.

Met de ingebouwde accu kun je tot 16 uur muziek luisteren en ook deze speaker is stof- en waterdicht. Aan de onderzijde heb je wat ruimte voor een draagband, zodat je de speaker makkelijk aan je broekriem of rugzak hangt. Een ingebouwde microfoon is ook aan boord. Zo kun je makkelijk handsfree gesprekken voeren als je een belletje krijgt.

3. Fresh ‘n Rebel Rockbox Bold XS

Fresh ‘n Rebel is misschien een wat onbekender merk, maar heeft wel veel te bieden qua speakers. De Rockbox Bold XS is zo’n portable speaker en kost je zo’n veertig euro. Het apparaat is niet volledig stof- en waterdicht, maar kan wel tegen een spatje water.

Daarnaast is het ontwerp erg dun en licht, waardoor hij makkelijk mee te nemen is. Een volle accu zorgt voor 20 uur luisterplezier. Uiteraard zijn er ook verschillende knoppen aanwezig om muziek te bedienen. Wil je niet streamen via bluetooth, dan gebruik je gewoon de audio-ingang om een apparaat aan te sluiten.

kooptip Pre-order nu de nieuwe Alcatel 3X 2020 ! Met vijf camera’s voor professionele foto’sIdeaal voor de prijsbewuste consument!Tijdelijk met gratis TCL headset t.w.v. €39,99Aanbieding bekijken

4. House of Marley Chant Mini

Op zoek naar een stijlvolle speaker voor onderweg? Bekijk dan de House of Marley Chant Mini eens. Het leuke van deze fabrikant is dat ze verschillende materialen gebruiken voor hun ontwerpen.

Zo is de speaker te verkrijgen als variant waarin hout is verwerkt of juist denimstof. Daardoor zijn de speakers van House of Marley milieuvriendelijk. De accu gaat zo’n zes uur mee en ook wordt er een karabijnhaak meegeleverd. Zo kun je de Chant Mini overal mee naartoe nemen.

5. JBL Clip 3

Op zoek naar een robuuste speaker die tegen een stootje kan en stof- en waterdicht is? Een andere goede optie van JBL is dan de Clip 3, die vooral opvalt dankzij het design met de grote karabijnhaak. Zo koppel je de speaker aan je rugzak of broekriem voor als je op pad gaat.

Deze portable speaker bevat een matte finish en is te krijgen in verschillende kleurvarianten. Op een volle acculading kun je zo’n tien uur muziek luisteren en ook alle standaardaansluitingen zijn aanwezig.

6. Ultimate Ears Wonderboom

Niet alle varianten van de Ultimate Ears Wonderboom zijn te krijgen voor minder dan vijf tientjes, dus als je echt een specifiek kleurtje wilt, ben je misschien iets meer kwijt. Dat neemt niet weg dat dit een speaker is die je zeker moet overwegen als je op zoek bent naar een draagbare speaker.

Met een accuduur van 13 uur kun je makkelijk een weekend genieten van al jouw favoriete hits, of een klein feestje geven in de achtertuin. Het is ook mogelijk om een tweede Wonderboom te koppelen voor stereogeluid. Daarnaast hoef je je ook geen zorgen te maken over stof- of water, want ook deze speaker kan daar tegen.

Maandthema vakantie op Android Planet

De maand juli staat op Android Planet in het teken van vakantie! Naast artikelen met toffe deals, kun je ook allerlei vakantie-artikelen verwachten en gaan we in op de beste apps voor, tijdens en na je vakantie. Ook geven we je de beste vakantietips en kun je verschillende toffe weggeefacties verwachten.

Dit maandthema wordt gesponsord door Alcatel. Alcatel heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die de redactie van Android Planet publiceert.

sponsored by Pre-order nu de nieuwe Alcatel 3X 2020 ! Tijdelijk met gratis TCL headset t.w.v. €39,99• Vijf camera’s• Goede accuduurIdeaal voor de prijsbewuste consument! Ontdek de nieuwe Alcatel 3X 2020