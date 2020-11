Black Friday MediaMarkt: profiteer nu al van de beste Samsung-aanbiedingen (ADV)

De Black Friday-gekte is begonnen en MediaMarkt heeft de beste Samsung-deals voor jou op een rijtje gezet! Zo scoor je alleen nu de hoogste kortingen op smartphones, oordopjes en wearables. Wees er snel bij want de voorraad is beperkt!

Black Friday 2020 MediaMarkt

Natuurlijk pakt MediaMarkt ook groot uit tijdens Black Friday en daarom is het bedrijf nu al gestart met de tofste aanbiedingen op allerlei Samsung-producten. “Met afstand de beste”, is de slogan van dit jaar en niks is minder waar, want het bedrijf zet flink in op een periode van de beste deals en dus de hoogste kortingen!

Je kunt uiteraard online bestellen en je product thuis laten bezorgen. Maar wat is er nou leuker, dan het product zo snel mogelijk in huis hebben? Daarom bestel je ook tijdens Black Friday gewoon online, en haal je het dezelfde dag nog op bij één van de 50 fysieke winkels! Die zijn verspreid door heel Nederland, waardoor er altijd eentje in de buurt is.

De beste deals van Samsung

In deze Black Friday-periode zijn er allerlei Samsung-producten in de aanbieding. Daarbij gaat het niet alleen om smartphones, maar bijvoorbeeld ook om draadloze oordopjes of wearables. Wij hebben de vijf beste deals voor je op een rijtje gezet. Wees er wel snel bij, want de voorraden zijn beperkt en op = op.

Samsung Galaxy A51 – van 289 euro voor 239 euro

De populaire Samsung A51 is bijvoorbeeld in de aanbieding en nu te koop voor 239 euro. Het toestel is een van de populairste toestellen in de A-serie en dat is niet voor niets. De A51 staat zijn mannetje op elk gebied en is uitgerust met een groot scherm van 6,5 inch. Dankzij de hoge resolutie en het amoled-paneel, spatten kleuren van het display.

Op de achterkant vind je vier camera’s met een hoofdsensor van 48 megapixel. Zo schiet je in elke situatie een prima foto, bijvoorbeeld in het donker of met de groothoeklens. De batterij is snel op te laden en is 4000mAh groot, waardoor je makkelijk de dag doorkomt. Tot slot is het toestel voorzien van Android 10 en is ook het updatebeleid van de Samsung Galaxy A51 tiptop in orde.

Samsung Galaxy A51 – 128 GB

OP=OP van €289 voor €239 Bekijk aanbieding OP=OP >>

Samsung Galaxy S20 5G – van 809 euro voor 749 euro

Ook de 5G-variant van de Samsung Galaxy S20 is te scoren met een flinke korting. Ben je op zoek naar een high-end toestel, dan is de S20 een perfecte match. Het toestel heeft een relatief klein scherm van 6,2 inch met een hoge ververssnelheid van 120Hz. Dat zorgt voor een extra soepele ervaring, waardoor je moeiteloos door alle menu’s en lijstjes scrolt.

De Samsung S20 is een van de toptoestellen van de fabrikant en biedt op elk gebied goede prestaties. Zoek jij naar een high-end toestel met fijne software, goed updatebeleid, goede camera’s en wil je klaar zijn voor de toekomst? Dan is de S20 5G zeker het overwegen waard!

Samsung Galaxy S20 – 128 GB 5G

OP=OP van €809 voor €749 Bekijk aanbieding OP=OP >>

Samsung Galaxy Buds+ – van 129 euro voor 99 euro

Niet alleen smartphones zijn in de aanbieding tijdens Black Friday, maar ook de Galaxy Buds+ oordopjes. Deze oordopjes verbind je draadloos via bluetooth met je smartphone, tablet of bijvoorbeeld laptop, waarna je urenlang kunt genieten van de heerlijkste hits en beats.

Op een enkele acculading gebruik je de oordopjes tot wel elf uur lang. Het doosje waarin je de dopjes meeneemt bevat ook een ingebouwde accu. Zo kun je ze nog een keer opladen en totaal 22 uur genieten. Uiteraard kun je de Buds+ ook gebruiken voor het voeren van gesprekken, dankzij meerdere ingebouwde microfoons.

Samsung Galaxy A31 – van 259 euro voor 187 euro

De Galaxy A31 is een betaalbaarder toestel en als je niet op zoek bent naar het beste van het beste een heel goede keuze. Het toestel komt met 64GB interne opslag wat je makkelijk uit kunt breiden. Ook een groot amoled-scherm, in totaal vijf camera’s en Android 10 zijn aan boord.

Qua accu heb je ook niks te klagen, want deze is 5000mAh groot, een behoorlijke capaciteit. Een vingerafdrukscanner is verwerkt in het scherm en de frontcamera vind je in de kleine waterdruppelnotch aan de bovenkant. Al met al biedt de Samsung Galaxy A31 dus zeker een fijne combinatie van hardware en software voor dit prijspunt!

Samsung Galaxy A31 – 64 GB

OP=OP van €259 voor €187 Bekijk aanbieding OP=OP >>

Samsung Galaxy Watch3 45mm – van 389 euro voor 349 euro

Op zoek naar een trendy smartwatch die van alle gemakken is voorzien? Dan is de Samsung Galaxy Watch3 45mm misschien wel het ideale klokje voor om jouw pols. Op het ronde scherm van 1,4 inch kun je naast de tijd en gezette stappen nog veel meer zien. Denk aan binnenkomende notificaties, het weer of allerlei inzichten van je work-outs.

Het horloge werkt samen met allerlei Android- en iOS-toestellen en de bediening werkt makkelijk via de draaibare rand. De kast is gemaakt van staal, terwijl de band van leder is. Bandjes kun je uiteraard makkelijk wisselen net zoals de digitale wijzerplaat. Zo pas je het uiterlijk van de Galaxy Watch3 45mm makkelijk aan voor elke situatie.

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.