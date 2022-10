Pre-order Google Pixel 7 (Pro): de beste deals en acties op een rij

Ben je van plan om de Google Pixel 7 of Pixel 7 Pro te bestellen? Dan moet je dit artikel even checken. We zetten alles over de prijzen, deals en andere acties op een rijtje.

Google Pixel 7 (Pro) pre-order

Daar zijn ze dan! De gloednieuwe Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro zijn officieel gepresenteerd. Handig is dat je ze gewoon officieel in Nederland bij verschillende verkooppunten in huis kan halen. In dit artikel zetten we alles over de Google Pixel 7 pre-order voor je op een rij. Bestellen kan per direct en de release vindt plaats op 13 oktober.

Beslis je snel, dan ontvang je ook nog een flinke korting of een tof cadeau. Je kunt de toestellen los aanschaffen, maar ook in combinatie met een abonnement. Benieuwd waar je terecht kunt en wat de acties zijn? Lees dan snel verder!

Bestel Google Pixel 7 bij Belsimpel

Belsimpel is een officiële partner van Google en dat betekent dat je de smartphones kunt combineren met abonnementen van elke provider. Natuurlijk kun je daar ook terecht voor losse toestellen. Je betaalt trouwens een stuk minder dan de officiële adviesprijzen, want de webwinkel heeft direct een cashback lopen.

Je krijgt tot en met 30 oktober 75 euro korting bij de aanschaf van de Google Pixel 7 en 100 euro als je kiest voor het Pro-model. Met instapprijzen van respectievelijk 649 euro en 899 euro, pik je de toestellen daar dus op vanaf 574 euro en 799 euro.

Google Pixel 7 Bij T-Mobile of Tele2

Je kunt ook terecht bij provider T-Mobile of Tele2, want Google heeft ook daar een fijne deal mee beklonken. Dat betekent dat je zowel de Google Pixel 7 als 7 Pro direct kunt combineren met abonnementen.

In plaats van een cashback loopt er tijdelijk een actie waarbij je een gratis Google-product krijgt. Ga je voor de Pixel 7, dan krijg je gratis een setje Google Pixel Buds ter waarde van 99 euro. Kies je voor de Google Pixel 7 Pro, dan kun je de gloednieuwe Google Pixel Buds Pro aanvragen als pre order-cadeau. De Buds Pro kosten normaliter los 199 euro.

Pre-order bij Google zelf

Natuurlijk kun je ook terecht in de Google Store waarbij je ook alle Pixels kunt bestellen. Hier geldt helaas geen pre-order-actie. Mocht je op tijd weten dat je de smartphone in huis wil halen, dan moet je dus bij Belsimpel of T-Mobile/Tele2 zijn voor een extraatje.

Waar ga jij de Pixel 7 of 7 Pro bestellen en in welke kleur- en opslagvariant is dat? Laat het uiteraard even weten in de comments! Houd Android Planet trouwens goed in de gaten, want onze preview en reviews verschijnen binnenkort.