Alle prijzen van de Samsung Galaxy S22-serie op een rij

Het gloednieuwe Galaxy S22-trio van Samsung is gepresenteerd, maar welke past het best bij jou? In onderstaande overzicht vind je alles over de Samsung Galaxy S22 prijs bij elkaar.

Samsung Galaxy S22-serie: prijs vanaf 849 euro

De Samsung Galaxy S22 is dan misschien wel de instapper, maar vergis je niet. Het toestel heeft heel wat te bieden en is de kleinste van het nieuwe trio van Samsung. Het scherm is 6,1 inch groot, heeft een amoled-paneel met hoge resolutie en ververst maximaal 120 keer per seconde. Dit alles wordt aangedreven door een krachtige processor en veel werkgeheugen.

Je hebt bij de Galaxy S22 bij de meeste winkels keuze uit vier kleuren en twee modellen qua werk- en opslaggeheugen. De vanafprijs bedraagt 849 euro voor de versie met 8GB RAM en 128GB geheugen. Voor 899 euro koop je het model met 8GB werkgeheugen en 256GB opslag.

Samsung Galaxy S22 8/128GB – 849 euro

Samsung Galaxy S22 8/256GB – 899 euro

Samsung Galaxy S22 Plus: zelfde prijzen als S21 Plus

Interesse in een groter model? Dan is de Samsung Galaxy S22 Plus misschien de beste keuze. Dat model heeft namelijk een scherm van 6,6 inch en is daarmee heel wat groter dan zijn kleinere broertje. De prijzen zijn identiek aan die van de Galaxy S21 Plus.

Dat betekent dat je het model met 8GB RAM en 128GB intern geheugen koopt voor 1049 euro. Ook komt er een 8/256GB-versie op de markt, die 1099 euro moet opbrengen. Keuze bij de meeste shops heb je uit dezelfde kleuren als bij de S22: wit, zwart, groen en roze.

Samsung Galaxy S22 Plus 8/128GB – 1049 euro

Samsung Galaxy S22 Plus 8/256GB – 1099 euro

Samsung Galaxy S22 Ultra: verkrijgbaar vanaf 1249 euro

De Samsung Galaxy S22 Ultra is de absolute topper van het drietal, biedt de beste specificaties en komt met de S Pen. Dankzij die stylus bedien je het toestel nog nauwkeuriger of maak je (aan)tekeningen. Het scherm bevat een hogere resolutie dan de S22 en S22 Plus en heeft ook afgeronde zijkanten.

Van de S22 Ultra komen meerdere varianten op de markt die verschillen qua werk- en opslaggeheugen. De meest betaalbare bevat 8GB RAM en 128GB opslag en kost 1249 euro. Het 12/256GB model kost 1349 euro en de topper met 12/512GB moet 1449 euro opbrengen.

Samsung Galaxy S22 Ultra 8/128GB – 1249 euro

Samsung Galaxy S22 Ultra 12/256GB – 1349 euro

Samsung Galaxy S22 Ultra 12/512GB – 1449 euro

Samsung Galaxy S22 Ultra 12/1TB – 1649 euro

