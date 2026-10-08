Deze populaire Google-telefoon is nu ruim 470 euro goedkoper dan de adviesprijs

De Google Pixel 10 is inmiddels een tijdje verkrijgbaar en sinds zijn lancering aanzienlijk in prijs gedaald. Wij zijn door alle actuele aanbiedingen gegaan om de allerscherpste deals voor je op een rij te zetten.

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De Google Pixel 10 flinke prijsdaling

De Google Pixel 10 is inmiddels alweer een tijdje verkrijgbaar op de markt. Dit toestel is de voorganger van de Google Pixel 11, maar dat betekent absoluut niet dat het geen uitstekende smartphone meer is. De oorspronkelijke adviesprijs van de Google Pixel 10 lag bij de lancering op 889 euro, maar inmiddels schaf je het toestel voor een veel voordeligere prijs aan. Wil je enkel een los toestel aanschaffen, dan ben je momenteel het voordeligst uit bij bol.com plaza voor € 559,-

Ben je niet alleen op zoek naar een nieuwe smartphone, maar kun je ook een nieuwe aansluiting gebruiken? Dan ben je in combinatie met een mobiel abonnement vaak nog een stuk voordeliger uit. Webwinkels geven namelijk hoge toestelkortingen als je een nieuw contract afsluit. Op dit moment daalt de toestelprijs van de Google Pixel 10 bij een combinatie met een mobiele aansluiting zelfs naar slechts 414 euro. Dat scheelt je ruim 470 euro vergeleken met de adviesprijs.

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Direct bestellen bij je provider: gratis Bluetooth speaker en extra korting

Bestel je de Google Pixel 10 liever rechtstreeks bij een mobiele aanbieder? Dan profiteer je momenteel bij verschillende providers van een leuk extraatje. Zo krijg je bij zowel KPN als Simyo tijdelijk een Green Monkey magnetische bluetooth speaker cadeau bij de aanschaf van het toestel.

Liever een aansluiting bij Vodafone of hollandsnieuwe? Hoewel je daar geen gratis luidspreker bij je bestelling krijgt, bieden deze providers op zichzelf vaak slimme voordelen. Als je jouw mobiele abonnement bij Vodafone bijvoorbeeld combineert met een vast internetpakket van Ziggo op hetzelfde adres, activeer je direct klantvoordeel. Dit levert je maandelijks tot wel 20 euro korting op je factuur op, gecombineerd met een dubbele databundel.

De scherpste aanbiedingen bij webwinkels

Zoals we al even noemden, ben je uiteindelijk het voordeligst uit als je de Google Pixel 10 combineert met een mobiel abonnement. De uiteindelijke prijs voor het toestel hangt af van de gekozen provider en de grootte van je databundel. Ook extra opties zoals onbeperkt bellen en sms’en hebben weer invloed op het bedrag. Hieronder vergelijken we de scherpste combinaties per provider, voor zowel grote als compacte databundels.

Google Pixel 10 met Odido: vanaf 414 euro

Je bent op dit moment het voordeligst uit als je de Google Pixel 10 aanschaft via Mobiel.nl in combinatie met een pakket van Odido. Je betaalt daar namelijk nog maar 414 euro voor het toestel. Maak je op jouw adres al gebruik van Odido Thuis? Dan pak je eenvoudig extra voordeel via klantvoordeel. Dit levert je tot 7,50 euro extra korting op je mobiele pakket op, gecombineerd met een dubbele databundel én 5 euro korting op je vaste internetverbinding.

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Google Pixel 10 met KPN: vanaf 432 euro

Sluit je jouw nieuwe smartphone liever aan op het netwerk van KPN? Bij zowel Belsimpel als Mobiel.nl pak je exact dezelfde scherpe deal en betaal je nog maar 432 euro voor de Google Pixel 10. Maak je thuis al gebruik van KPN Thuis voor internet of televisie? Dan heb je direct recht op Combivoordeel op je adres. Daarmee ontvang je maandelijks extra korting en krijg je bovendien toegang tot gratis extra’s, zoals een inbegrepen streamingdienst als Netflix of ESPN.

Google Pixel 10 met Vodafone: vanaf 432 euro

Geef je de voorkeur aan een aansluiting bij Vodafone? Dan ben je op dit moment bij Belsimpel het voordeligst uit. Bij de meest uitgebreide bundels schaf je de Google Pixel 10 aan voor 449 euro. Kies je echter voor het Unlimited Start-pakket, dan zakt de toestelprijs zelfs naar 432 euro. Maak je op hetzelfde adres ook gebruik van een vast internetpakket van Ziggo? Dan profiteer je direct van extra klantvoordeel. Dit levert je maandelijks extra korting op je factuur op én een dubbele databundel.

Voordelige opties met kleinere bundels (Lebara & Simyo)

Wil je de maandelijkse kosten liever laag houden en heb je geen behoefte aan een grote of onbeperkte databundel? Ook bij de prijsvechters valt er veel voordeel te halen op het toestel.

Google Pixel 10 met Lebara (15GB): voor 443 euro

Zoek je een voordelige budgetbundel, dan spant Lebara bij Belsimpel de kroon. Voor een ruime 15GB-bundel betaal je slechts 443 euro voor het toestel. Daarmee is de Google Pixel 10 nauwelijks duurder dan bij de onbeperkte bundels, terwijl je maandlasten lager uitvallen.

Google Pixel 10 met Simyo (20GB): voor 497 euro

Geef je de voorkeur aan een 20GB-bundel op het KPN-netwerk? Dan ben je bij Simyo via Belsimpel het voordeligst uit met een prijs van 497 euro voor het toestel. Bij Mobiel.nl betaal je voor exact dezelfde combinatie 574 euro.

Over de Google Pixel 10

De smartphones van Google staan bekend om de camerakwaliteit, prima prestaties en de fijne software-ervaring. Hoewel de Google Pixel 10 inmiddels niet meer het allernieuwste model in de reeks is, zit dit toestel nog steeds boordevol hoogwaardige functies. Sterker nog: de verschillen met de nieuwere Pixel 11 zijn klein. Dat maakt deze generatie op dit moment een slimme en voordelige aankoop.

Het toestel beschikt over een helder 6,3 inch-scherm en wordt aangedreven door de eigen Google Tensor G5-processor. Dankzij het werkgeheugen van 12GB en de schone Android-software schakel je moeiteloos tussen zware applicaties. Voor het maken van foto’s heeft het toestel een 48 megapixel-hoofdcamera, 13 megapixel-groothoeklens en een 10,8 megapixel-telelens met 5x optische zoom. Voorop vind je een 10,5 megapixel-selfiecamera voor scherpe zelfportretten en videobellen.

Er zijn wel een paar kanttekeningen om rekening mee te houden bij de aanschaf. De laadsnelheid is met 30 watt niet bijzonder hoog en er wordt geen oplader meegeleverd in de doos. Bovendien zijn de hoofdcamera en de groothoeklens qua hardware niet enorm gewijzigd vergeleken met oudere modellen.