Met deze truc kijk je nog meer films en series op Netflix tijdens de koude maanden (ADV)

Netflix toont in elk land een ander aanbod. Met een VPN krijg je echter toegang tot veel meer titels. Hoe dat werkt, inclusief een scherpe aanbieding, leggen we hieronder voor je uit.

Zo krijg je toegang tot meer Netflix-aanbod

Wist je dat het Netflix-aanbod per land verschilt? In Nederland zie je daardoor maar een klein deel van alle films en series die wereldwijd te vinden zijn. Zonde, vooral tijdens koude en regenachtige dagen waarop je juist onder een dekentje wilt ontspannen met eindeloos veel spannende films en series.

Met een VPN zoals Proton VPN krijg je eenvoudig toegang tot een veel groter aanbod en kun je altijd en overal meer films en series streamen. Zo haal je het meeste uit je Netflix-abonnement en ontdek je elke dag nieuwe favorieten. Het mooiste is dat je dit uitgebreide aanbod al kunt bekijken voor slechts 3,59 euro per maand. Dat is een korting van maar liefst 64%. Hieronder leggen we precies uit hoe het werkt.

Waarom een VPN zeker de moeite waard is

Het aanbod van films en series op Netflix en andere streamingdiensten is wereldwijd veel groter dan wat in Nederland beschikbaar is. Hoewel het Nederlandse aanbod al vrij uitgebreid is, missen we toch een groot deel van de titels die elders te zien zijn. In de Verenigde Staten is het Netflix-aanbod bijvoorbeeld bijna drie keer zo groot.

Populaire series zoals “Friends” of “NCIS” kun je op de Amerikaanse Netflix bekijken, maar niet op de Nederlandse. Dit verschil geldt niet alleen voor Netflix, maar ook voor andere streamingdiensten zoals Amazon Prime, HBO Max, Disney+ en SkyShowtime.

Gelukkig is er een manier om toch toegang te krijgen tot al deze films en series: met een VPN. Proton VPN biedt hiervoor een speciale actie, waarmee je voor slechts 3,59 euro per maand veilig en voordelig toegang krijgt tot al deze extra content.

Nog meer voordelen van een VPN

Maar een VPN biedt nog veel meer voordelen. Naast het uitbreiden van je streamingmogelijkheden bescherm je met Proton VPN ook je privacy door je internetverbinding te versleutelen en je gegevens veilig te houden.

Daarnaast heeft Proton VPN een ingebouwde adblocker, zodat je minder last hebt van vervelende reclame. Ook kun je met een VPN live sportevenementen zoals de Formule 1, voetbalwedstrijden of de Super Bowl kijken, zelfs als deze in jouw land niet beschikbaar zijn. Zo haal je het meeste uit je online entertainment.

Dus wil je tijdens de koude maanden lekker op de bank blijven zitten zonder dat je onnodig veel abonnementen hoeft af te sluiten voor extra aanbod? Probeer dan nu Proton VPN voor slechts 3,59 euro per maand en geniet van veel meer films en series voor een scherpe prijs.