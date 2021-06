Realme GT kopen in Nederland: hier kun je terecht

Met de Realme GT verschijnt een nieuwe en relatief betaalbare high-end smartphone in Nederland. Ben je van plan het toestel aan te schaffen? Check dan dit artikel.

Lees verder na de advertentie.

Realme GT kopen in Nederland

Vorige week werd aangekondigd dat de Realme GT in Nederland wordt uitgebracht. Het high-end toestel beschikbaar over indrukwekkende specificaties, maar is met een prijs van 599 euro relatief betaalbaar. Android-vlaggenschepen van bijvoorbeeld Samsung, OnePlus of Oppo zijn aanzienlijk duurder dan de nieuwe Realme-telefoon en kosten honderden euro´s meer.

De Realme GT is exclusief verkrijgbaar bij webwinkel Belsimpel, waar je de smartphone zowel los als met een abonnement kan aanschaffen. De telefoon is al vijf tientjes in prijs gedaald, waardoor je nu 549 euro voor de GT betaalt. De Realme GT is direct op voorraad dus als je vandaag bestelt, heb je ´m morgen in huis.

Erg goede specificaties en supersnel opladen

De Realme GT valt vooral op door de erg snelle hardware en grote accu die rap oplaadt. Onder de motorkap zit een Snapdragon 888-chip, de snelste processor die fabrikant Qualcomm op dit moment maakt. Daarnaast heeft de telefoon maar liefst 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte.

Het scherm is 6,43 inch groot en heeft een hoge ververssnelheid van 120Hz. Dit betekent dat het display 120 keer per seconde wordt vernieuwd en daardoor zien beelden en animaties er heel vloeiend uit. De schermresolutie bedraagt 2400 bij 1080 pixels en linksboven zit een klein gat voor de selfiecamera.

Over de camera´s gesproken: op de achterkant zitten er drie. De 64 megapixel-hoofdcamera wordt bijgestaan door een 8 megapixel-groothoeklens voor extra wijde beelden. Met de 2 megapixel-macrocamera kun je kiekjes van heel dichtbij maken. Verder draait de Realme GT op Android 11 en heeft de smartphone een 4500 mAh, die – mits je de meegeleverde lader gebruikt – in 35 minuten van 0 naar 100 procent oplaadt.