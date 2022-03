Realme biedt in elke prijsklasse een goede smartphone, ontdek de GT 2-serie (ADV)

Realme is een opkomende speler voor onze markt en biedt in elke prijsklasse een fijne smartphone. Onlangs werd de high-end Realme GT 2-serie gepresenteerd, bestaande uit twee toestellen. Benieuwd? Hier lees je er alles over.

Realme bezig met Europese opmars

Realme is pas sinds 2018 als zelfstandig merk aanwezig op de markt. Vanaf dat moment is het bedrijf bezig met het veroveren van marktaandeel op allerlei continenten. Het Chinese merk is niet alleen zeer populair in het thuisland, maar ook in bijvoorbeeld India. Ook is het merk bezig met een opmars in Europa.

Zo zijn de smartphones, en producten in heel veel andere categorieën, makkelijk te koop via hun eigen webshop. Ongeacht je budget kun je bij Realme terecht voor een fijne smartphone.

Realme GT 2-serie: alles op een rij

Naast budgettoestellen en smartphones voor het middensegment richt Realme zich ook op de high-end markt. De Realme GT 2 en Realme GT 2 Pro zijn daarvan het ultieme voorbeeld. Deze betaalbare telefoons zijn recentelijk onthuld en bieden een scala aan hardware, functies én goede software-ondersteuning om je vingers bij af te likken.

Zo worden beide smartphones geleverd met Android 12 en krijgen ze in de toekomst drie grote Android-updates. Zo kun je makkelijk jaren vooruit en met de nieuwste functies aan de slag. Daarbij worden er ook vier jaar beveiligingsupdates uitgestuurd, zodat je altijd veilig bent.

Ook zet het bedrijf flink in op duurzaamheid. Zo heeft de GT 2 Pro een ‘paper tech master design’. De achterkant doet daardoor wat lijken op papier, maar bestaat eigenlijk uit een duurzaam bio-copolymeermateriaal. Dat is dus weer een tikkeltje beter voor het milieu en dat geldt ook voor de recyclebare verpakking van de toestellen.

Realme GT 2 Pro: high-end vanaf 749 euro

De GT 2 Pro is het absolute Realme-vlaggenschip van 2022. Het kloppende hart is de gloednieuwe Snapdragon 8 Gen 1-processor. Er is maximaal 12GB werkgeheugen aan boord, zodat multitasken geen probleem is. Ook foto’s, video’s en apps opslaan kan nagenoeg onbeperkt dankzij het interne geheugen van 256GB.

Genieten van diezelfde foto’s, video’s, maar ook websites en games doe je dankzij het grote amoled-scherm van 6,7 inch. Dat heeft een hoge 2K-resolutie en ververst maximaal 120 keer per seconde. Alles ziet er daardoor vloeiend uit en de ververssnelheid past zich aan, aan wat er op je beeldscherm te zien is.

Dat bespaart flink wat energie, wat de accuduur ten goede komt. Daarmee zit ‘t sowieso wel goed, want dankzij de 5000 mAh-accu kom je makkelijk een intensieve dag door. Toch wat extra accusap nodig? Dat is geen probleem, want Realme levert een krachtige 65 Watt-lader mee, waardoor ‘ie in een mum van tijd weer opgeladen is.

In het scherm is een 32 megapixel-camera verwerkt en op de achterzijde vind je er nog eens drie. De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel, waarmee je in elke situatie een prima kiekje schiet. De groothoeklens heeft dezelfde resolutie en maakt plaatjes in een maximale hoek van maar liefst 150 graden. Daarmee is het de eerste smartphone ter wereld die beelden kan vastleggen in zo’n grote hoek. De derde camera gebruik je als heuse microscoop, waarbij je objecten tot 40 keer kunt vergroten.

Realme GT 2: veel voor lagere instapprijs

De normale Realme GT 2 is net onder de Pro gepositioneerd en heeft dus ook een lagere instapprijs. Dat model beschikt over een iets kleiner amoled-scherm met wat minder pixels. Qua processor zien we de snelle Snapdragon 888 van de vorige generatie die nog steeds perfecte prestaties levert.

Opladen van de 5000 mAh-batterij gaat ook met maximaal 65 Watt en ook zijn er vier camera’s aanwezig. Daarbij gaat het om een hoofdcamera van 50 megapixel, 8 megapixel-groothoeklens en macrocamera. Selfies maak je van maximaal 16 megapixel.

Realme biedt smartphones voor elke prijsklasse

Naast de beschreven smartphones biedt Realme als gezegd voor elke prijsklasse een perfecte telefoon. Kijk bijvoorbeeld ook eens naar de betaalbare Realme 9-serie, die bestaat uit drie fijne smartphones. De Realme 9i, 9 Pro en 9 Pro Plus zijn begin dit jaar gelanceerd en verkrijgbaar vanaf 220 euro.

De Realme 9 Plus en 9 Pro Plus hebben een amoled-scherm aan boord waar de kleuren vanaf spatten. Het gaat om schermen met een hoge ververssnelheid, zodat alles vloeiend wordt weergegeven. Uiteraard zijn er krachtige processoren aan boord voor al taken en ook 5G-ondersteuning is aanwezig. De accu’s bieden meer dan genoeg power om de dag door te komen en ook snelladen is natuurlijk mogelijk. Een leuke foto schieten voor social media of WhatsApp? Ook dan heeft de Realme 9-serie veel te bieden.

Bij de Realme 9i is er op sommige punten logischerwijs wat bespaard. Zo bevat dat toestel een minder krachtige processor en geen 5G-ondersteuning. Wel krijg je een smartphone met meerdere camera’s, prima scherm en grote accu met ondersteuning voor snelladen.