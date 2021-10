Samsung Galaxy S21, S20 en S10 flink in prijs gedaald: zo haal je ze goedkoop in huis (ADV)

Wil je een smartphone uit de Samsung Galaxy S-serie, maar geef je liever niet te veel geld uit? Overweeg dan een refurbished toestel van reBuy. We lopen drie interessante opties met je langs.

De Galaxy S-toestellen zijn ook voor een kleiner budget beschikbaar

De Galaxy S-serie bevat de beste smartphones die Samsung te bieden heeft. Het enige nadeel: ze zijn nieuw behoorlijk duur. Gelukkig kun je met een refurbished toestel flink wat besparen. Refurbished telefoons worden door experts van reBuy uitgebreid getest, gecontroleerd, schoongemaakt en onderdelen worden waar nodig vervangen. Mocht er toch iets defect gaan na de aanschaf, dan heb je recht op maar liefst drie jaar garantie.

reBuy is de grootste Europese speler op de refurbishedmarkt met meer dan zestien jaar ervaring. Alle toestellen worden in Europa ingekocht en dragen daarom het CE-logo. Ze voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en gaan jaren mee. Bij reBuy krijg je dus de kwaliteit van nieuw voor een veel lagere prijs! Maakt het jou niet uit als er een klein krasje op de behuizing zit? Dan kun je ook kiezen voor een telefoon met (lichte) gebruikerssporen en profiteer je van nog meer voordeel.

Samsung Galaxy S21 – bespaar 150 euro

De Galaxy S21 is het huidige paradepaardje van Samsung. Het snelle toestel heeft een plat 6,2 inch-oled-scherm met hoge verversingssnelheid. Daardoor ziet scrollen door je favoriete websites er bijvoorbeeld erg soepel uit. Je beschikt over drie camera’s waarmee je hele mooie foto’s maakt. Bovendien beschikt dit toestel voor het eerst standaard over 5G, waardoor je op de toekomst bent voorbereid. Daarnaast ontvang je nog jarenlang software-updates.

Voor een nieuwe Samsung Galaxy S21 betaal je momenteel minimaal 775 euro. Bij reBuy koop je al een Galaxy S21 voor 624,99. Je bespaart dus 150 euro.

→ Bekijk de Samsung Galaxy S21 bij reBuy

Samsung Galaxy S20 – bespaar 218 euro

Ook van een iets ouder toestel als de Galaxy S20 kun je nog lang plezier hebben. De processor is nog altijd rapper dan die van veel nieuwe midrange smartphones. Op cameragebied lever je weinig in en je laadt de grote 4000 mAh-accu razendsnel op met de meegeleverde adapter. Het scherm is net zo groot als dat van de S21 en heeft eveneens een hoge verversingssnelheid. Wel krijg je een jaar korter updates dan met de Galaxy S21.

Winkels die de Samsung Galaxy S20 nog verkopen, rekenen daar minimaal 748 euro voor. reBuy biedt het toestel al aan voor 529,99 euro. Dat betekent een voordeel van 218 euro!

→ Bekijk de Samsung Galaxy S20 bij reBuy

Samsung Galaxy S10 – bespaar 228 euro

Ook het 6,1 inch-oled-scherm van de Galaxy S10 is een lust voor het oog. Dit toestel had voor het eerst zeer dunne randen, omdat de ultrasone vingerafdrukscanner achter het scherm zit. Daardoor ziet de Galaxy S10 er nog altijd erg modern uit. De primaire camera heeft bovendien een variabel diafragma. Dat betekent dat je ook bij weinig licht toch mooie foto’s kunt maken. De nadelen zijn dat de processor iets trager is en je waarschijnlijk nog maar één grote softere-update krijgt. Je kunt het toestel daarna nog wel gebruiken, maar sommige apps zullen na verloop van tijd wellicht niet goed meer werken. Bovendien ben je kwetsbaarder voor hackers.

De Samsung Galaxy S10 kost nieuw momenteel zo’n 548 euro. Bij reBuy vind je al een Galaxy S10 voor 319,99. Wil je een toestel dat zo goed als nieuw is? Dan betaal je 375,99. Je bespaart dus hoe dan ook honderden euro’s.

→ Bekijk de Samsung Galaxy S10 bij reBuy

Wat is de beste keuze? Dit ons advies

De drie genoemde toestellen zijn allemaal prima smartphones en een slechte koop kun je dus niet doen. Toch zouden wij kiezen voor de Samsung Galaxy S21. In principe is het kwaliteitsverschil met de Galaxy S20 niet heel erg groot, maar dat is het prijsverschil ook niet. De Galaxy S21 krijgt wel een jaar langer beveiligingsupdates en een extra versie van Android. Je kunt dus langer van je aankoop genieten.

Voor de Samsung Galaxy S10 is Android 12 de laatste grote update. Die rolt waarschijnlijk begin 2022 uit. Als je dat niet erg vindt, doe je ook met de Galaxy S10 een prima aankoop. Dit toestel is inmiddels namelijk een stuk goedkoper dan zijn nieuwere broertjes.

Dit is een advertorial: een gesponsord artikel dat door een adverteerder is aangedragen. De inhoud van de advertorial staat los van de Android Planet-redactie en redactionele artikelen op de website. Advertorials zijn herkenbaar aan de titel ‘(ADV)’, de banner in de afbeelding en/of de aanduiding “gesponsord door” en het logo van de sponsor. Meer weten over advertorials en andere commerciële uitingen op Android Planet? Bekijk dan ons redactiestatuut.