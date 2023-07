Xiaomi Redmi Note 12 in de spotlight tijdens Red Bull Cliff Diving World Series (ADV)

Gelijktijdig met de lancering van de Redmi Note 12-serie kondigde Xiaomi hun nieuwe partnerschap met Red Bull aan. Op 1 en 2 juli vond de Red Bull Cliff Diving World Series plaats en het evenement werd vastgelegd met een toestel uit de Redmi Note 12-serie.

Xiaomi Redmi Note 12 Series officieel partner Red Bull

Het succes van wakeboard-competitie Red Bull Wake the City dat 17 juni in Milaan plaatsvond smaakte naar meer. Daarom stond de Redmi Note 12 Series ook tijdens het afgelopen zomerevenement centraal. De prachtige Italiaanse stad Polignano a Mare in Puglia was het decor voor de Red Bull Cliff Diving World Series op 1 en 2 juli.

© Red Bull Cliff Diving | Romina Amato

Samen met Red Bull blijft de Redmi Note Series uitdagende evenementen en topatleten steunen. Zo waren Catâlin Preda en Iris Schmidbauer, die van een indrukwekkende 27 meter hoogte vanaf de meest bekende klif in Italië dook, aanwezig. Alles werd vastgelegd met foto’s en video’s van de hand van de Redmi Note 12-serie. Wij vertellen je meer over deze toestellen.

Xiaomi Redmi Note 12: grootse instapper

De Redmi Note 12 is de instapsmartphone en beschikt over een groot amoled-scherm van 6,67 inch, met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Die verversen maximaal 120 keer per seconde voor vloeiende animaties. De processor is de Snapdragon 685 van Qualcomm, die wordt bijgestaan door 4GB en een ruime hoeveelheid opslaggeheugen.

Het toestel is uitgerust met vier camera’s, waaronder de hoofdcamera van 50 megapixel en een groothoeklens. Uit de doos draait het toestel op Android 13 met daaroverheen Xiaomi’s MIUI-schil. De Xiaomi Redmi Note 12 heeft een adviesprijs van 249 euro en is verkrijgbaar in drie kleuren: blauw, groen en zwart. Helaas biedt het toestel geen ondersteuning voor 5G.

Xiaomi Redmi Note 12 5G: klaar voor de toekomst

Wil je wel 5G gebruiken, dan is de Redmi Note 12 5G een betere optie. Deze heeft een andere processor die wel 5G ondersteunt, maar draait nog op Android 12. Hij zal de update naar Android 13 wel krijgen, maar die behoort tot één van de twee software-updates die het bedrijf uitbrengt.

De accu heeft dezelfde capaciteit als de Redmi Note 12: 5000 mAh. Opladen kan met de meegeleverde oplader met maximaal 33 Watt, waardoor je toestel snel weer vol is. Je kiest tussen dezelfde drie kleuren als het reguliere model. De adviesprijs bedraagt 299 euro.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro: de krachtpatser

Dan is er ook nog de Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Hij heeft hetzelfde scherm als zijn broertjes, maar met een extra laagje Gorilla Glass 5. Zo is ‘ie beter bestand tegen krasjes en beschadigingen. De krachtigere processor is een creatie van MediaTek en ondersteunt standaard 5G.

Kiekjes maak je met dezelfde camera als het ‘gewone’ toestel en ook de batterij is net zo groot. Wel laadt de accu sneller op met maximaal 67 Watt. Verder draait ook de Redmi Note 12 Pro op Android 12. Keuze heb je uit de kleuren wit, blauw en zwart en de adviesprijs is 399 euro.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus: de fotograaf

Vierde in het rijtje is de Xiaomi Redmi Noe 12 Pro Plus, die veel weg heeft van de reguliere Redmi Note 12 Pro. Het grote verschil is de hoofdcamera, die zijn foto’s maakt met een resolutie van 200 megapixel, en de oplaadsnelheid. Die ligt op maximaal 120 Watt.

Je accu is dus binnen een mum van tijd weer vol. Binnen 20 minuutjes ren jij de deur weer uit met een volledig opgeladen telefoon. Ook bij dit toestel heb je de keuze uit wit, blauw of zwart. De Redmi Note 12 Pro Plus is verkrijgbaar voor een adviesprijs van 499 euro.