Drie Android Planet-lezers hebben de afgelopen tijd de Alcatel 3X (2020) uitgebreid getest. In deze Alcatel 3X review lees je alles over hun ervaringen en wat de voor- en nadelen van dit toestel zijn.

Alcatel 3X review

Enkele weken geleden zochten wij drie lezers die hun ervaringen met de Alcatel 3X wilden delen. Het toestel dat onze testers ontvingen is een gloednieuw mid-range-toestel met een adviesprijs van 189,99 euro. Deze variant heeft 6GB RAM en 128GB opslaggeheugen.

Deze 3X (2020) werd getest op verschillende punten, waaronder de schermkwaliteit, accuduur en fotokwaliteit. Na het testen mochten de winnaars deze smartphone houden.

Foto van Nel

Het testen van de 3X (2020)

De Alcatel 3X heeft een display van 6,52 inch met een resolutie van 1600 bij 720 pixels. De accu van de 3X heeft een capaciteit van 5000 mAh. Dat zorgt ervoor dat je makkelijk een dag of meer doorkomt op een enkele acculading.

Lees alles over de Alcatel 3X (2020)

In deze Alcatel 3X review delen we de ervaringen van Dirk, Nel en Sjako. Zij hebben de moeite genomen om het toestel uitgebreid te testen en hun ervaringen op papier te zetten.

Eerste indruk en prestaties in het algemeen

De eerste indruk van de 3X (2020) zat bij onze testers wel goed. Zo geeft Sjako aan dat het toestel een super indruk maakt als je hem uitpakt en aanzet. Mooie kleuren, gave behuizing en supermooi beeldscherm qua formaat.

Ook Nel geeft aan dat de Alcatel 3X compleet wordt geleverd en dat alles gemakkelijk in te stellen is. Zij heeft onder andere de apps WhatsApp, Windfinder, Gmail , Buienradar en Nu.nl gebruikt: ”Het wisselen tussen de verschillende apps gaat heel snel en makkelijk.” Ook de dualsim-optie vindt Nel een groot pluspunt omdat deze gebruikt kan worden voor een extra geheugenkaartje.

Dirk geeft aan dat je bij het installeren enkele pijl-pictogrammen tegenkomt die in eerste instantie een wat ingewikkelde indruk achterlaten. Echter, als je ermee aan de slag gaat lukt het wel. ‘De prestaties zijn heel goed, snel met de reactie op commando’s en het wisselen van beeld en apps.”

Kwaliteit van de schermen

Foto van Nel

Ook de schermkwaliteit komt aan bod in de Alcatel 3X review en deze stelt onze testers niet teleur. Sjako zegt: “Deze heeft me serieus enorm verbaasd. Mooi groot scherm en ook nog eens een goede, scherpe kwaliteit.”

Dirk en Nel sluiten zich hierbij aan. Zij geven aan dat het scherm heel helder en scherp is met mooie kleuren. Verder vinden zij de notch in het scherm niet storend omdat deze slechts een klein onderdeel is van het hele scherm.

Volgens Dirk en Sjako is het scherm buiten wel wat minder goed zichtbaar door de weerspiegeling. In sommige situaties zal je het scherm dus iets meer af moeten dekken wil je de weerkaatsing tegen gaan en het scherm goed kunnen zien.

Accuduur van de toestellen

De accu van de Alcatel 3X is 5000mAh groot. Hier kom je met regulier gebruik gemakkelijk een dag mee door. Onze testers hebben dit ook ervaren. Zo zegt Sjako: ”De accuduur is super. Gisteren vooral gebruikt voor dagelijkse zaken als bellen, appen, social media en fotograferen. En dan is de accu eind van de dag nog lang niet leeg.” Als je het toestel gedurende de dag intensief gebruikt zoals het spelen van games, dan is de accu aan het eind van dag wel zo goed als leeg, zegt hij.

Ook Nel zegt dat de accu lang mee gaat. Ze schat tot wel twee of drie dagen bij normaal gebruik. Naast de installatie en het overzetten van bestanden heeft Nel ook muziek met Spotify via de Google Nest Mini afgespeeld. Verder heeft het toestel vooral stand-by gestaan.

Dirk en Nel geven aan dat de accu vlot opgeladen wordt via de usb-c-poort. Dirk zegt: ”Na vier uur gebruik was maar een kwart van het vermogen gebruikt en met een half uur snel weer tot 100 procent opgeladen.” Een nadeel is wel dat de accu van 5000mAh niet vervangen kan worden, zegt Dirk.

Design van de Alcatel 3X

Het design is een belangrijk onderdeel van een smartphone. Dit zorgt ervoor of een toestel je aanspreekt of juist niet. Het design wordt positief ontvangen door onze testers.

Nel zegt: ”Het is een mooi modern design. De glazen achterkant is een leuke toevoeging maar het effect gaat deels verloren door de bijgeleverde transparante bumper. Het toestel ligt verder goed in de hand. Het gewicht geeft je een gevoel van kwaliteit. De camera’s aan de achterkant zijn onopvallend.”

Foto van Dirk

Ook Dirk en Sjako zijn te spreken over het design. Zo zegt Dirk: ”De zwarte uitvoering vind ik strak en mooi en is goed handzaam met een handig geplaatste aan/uit-knop. Het glas is niet helemaal vlak en heeft een heldere, strakke coating. De vier camera’s aan de achterzijde zijn strategisch geplaatst met daarbij ook het flitslicht.”

Verder vindt Sjako het uiterlijk “echt super” en is erg blij met de bijgeleverde hoes ter beveiliging van de achterzijde en de camera’s. Een nadeel vindt hij dat je de camera’s eenvoudig met je vingers raakt als je bijvoorbeeld een spelletje speelt. Hierdoor kan de cameralens snel vies raken.

Fotokwaliteit

Onze testers zijn naar buiten gegaan om de fotokwaliteit van de 3X uitvoerig te testen. Het toestel is uitgerust met een 48 megapixel-hoofdcamera, een 5 megapixel-wijdhoekcamera en een macrocamera. Daarbij kan je met de vierde camera diepte-informatie opslaan. Selfies schiet je met de voorste camera (13 megapixel).

Dirk zegt: ”Vier camera’s aan de achterkant leveren onder alle omstandigheden topkwaliteit en heldere, scherpe foto’s. De camera’s zijn zelfdenkend zodat zij automatisch elke scène herkennen (in totaal 24 verschillende scènes) en de camera’s passen zich automatisch aan. Ik ben een weinig ervaren fotograaf maar deze camera’s denken voor mij en leveren prima foto’s af.”





Foto’s Dirk met de Alcatel 3X (2020)

Ook Nel en Sjako zijn onder de indruk van de verschillende standaardinstellingen van de camera. Nel zegt: ”Toffe opties van de camera zijn de breedbeeld-mogelijkheid en ik was vooral onder de indruk van de macro-optie. Het scherpstellen gaat heel snel. Wil je echt alles uit deze camera’s halen, dan moet je er wel tijd in steken. Maar de standaardmogelijkheden zijn makkelijk en geven een goed resultaat. Bij het maken van de foto’s in de automatische stand valt op dat de kleuren iets fletser zijn dan van mijn eigen toestel, de Xiaomi A3.”

Alcatel 3X: Foto van Nel

Xiaomi Mi A3: Foto van Nel

Alcatel 3X: Foto van Nel

Xiaomi Mi A3: Foto van Nel

Sjako sluit zich aan bij de ervaringen van Nel: de grote hoeveelheid aan instellingen zorgt ervoor dat je tijd moet investeren om de juiste opties voor jou te vinden. Net als zijn mede jurylid Nel is Sjako onder de indruk van de macrocamera, welke je voor close-up-foto’s gebruikt. Sjako: “De vliegen en mieren in de bloem zijn goed en scherp zichtbaar op de foto. Wauw!”











Foto’s van Sjako

Conclusie Alcatel 3X review

Sjako: ”Al met al vind ik het in deze prijscategorie een enorm fijn toestel, die ik ook serieus zou aanraden bij vrienden en familie.” Bij een vergelijking met Samsung A20 zou Sjako zeker voor de Alcatel gaan als hij kijkt naar het scherm, de snelheid, de behuizing en de accu. “Ik ga de Alcatel ook zelf gebruiken, zo enthousiast ben ik erover.” zegt Sjako tot slot.

Nel vindt de Alcatel 3X een goede, goedkope telefoon met mooie gebruiksmogelijkheden. ”Het toestel reageert heel snel en voor zover ik heb kunnen beoordelen met een lange accuduur. Verder zijn er veel mogelijkheden met alle camera’s aan boord. Ook is er veel intern geheugen (6GB) en extern geheugen (128GB) aanwezig. En dit alles voor een schappelijke prijs.”

Dirk vindt deze Alcatel 3X een prima toestel voor een hele leuke budgetprijs waar de gemiddelde gebruiker goed mee uit de voeten kan. Er is veel opslagcapaciteit voor foto’s en muziek. ”Ik heb een oude Alcatel One Touch waarvan de Android-versie niet meer geüpdatet wordt. Deze 3X is vele malen sterker, beter en moderner. Echt een toestel van deze tijd.”

Alcatel 3X beschikbaarheid en prijs

De Alcatel 3X (2020) haal je al vanaf 156 euro in huis. Dit is wel de variant met 4GB RAM en 64GB opslagruimte. Wil je de luxere variant met 6GB RAM en 128GB opslagruimte, dan betaal je 188,99 euro.

