De Samsung A52s nu fors in prijs verlaagd: extra voordelig bij Vodafone (ADV)

De Samsung Galaxy A52s is een snelle midranger mét 5G, waardoor je helemaal klaar bent voor de toekomst. Bij Vodafone haal je het toestel nu extra voordelig in huis.

Samsung Galaxy A52s: dit moet je weten

De Samsung Galaxy A52s biedt alles wat je nodig hebt: een snelle processor, goede camera’s, een prima accu en jarenlange software-updates. Toch is het toestel een stuk goedkoper dan vergelijkbare smartphones. Bij Vodafone is de A52s tijdelijk bovendien éxtra voordelig. Je profiteert van 53 euro korting, waardoor je slechts 264 euro voor het toestel betaalt!

Samsung staat bekend om zijn goede schermen en dat zie je ook terug op de Galaxy A52s. Het gaat om een 6,5 inch-amoled-display, waardoor het contrast zeer hoog is en je geniet van prachtige kleuren. Bovendien verversen de pixels 120 keer per seconde, wat zorgt voor vloeiende beelden als je door bijvoorbeeld je sociale media scrolt.

Daarnaast heeft het toestel een snelle Snapdragon 778G-processor aan boord in combinatie met 6GB werkgeheugen. Daarmee kun je elke taak moeiteloos aan en is ook het spelen van games geen enkel probleem. De A52s beschikt verder over een ruime 128GB opslagruimte, die je ook nog eens kunt uitbreiden met een micro-sd-kaartje.

Grote accu, vijf camera’s

Zit jij de hele dag op je telefoon? Dankzij de grote accu van de Samsung A52s is dat geen enkel probleem. En als het toestel toch leeg is, laad je het met een snelheid van 25 Watt binnen de korte keren weer vol. Ook over de levensduur hoef je je geen zorgen te maken. De smartphone is namelijk water- en stofdicht, wat we in deze prijsklasse niet vaak zien.

Voor de fervente fotograaf heeft Samsung maar liefst vijf camera’s in de A52s gestopt. De 64 megapixel-hoofdcamera legt veel details vast en beschikt over optische beeldstabilisatie die de trilling van je handen compenseert. Daardoor schiet je zelfs bij weinig licht toch mooie plaatjes.

Ook aanwezig zijn een 12 megapixel-groothoeklens voor wijdere foto’s, een macrolens voor close-ups en een dieptesensor die zorgt voor betere portretten. Met de 32 megapixel-frontcamera maak je bovendien de scherpste selfies.

De Samsung A52s extra voordelig met een abonnement

Wil je de Samsung Galaxy A52s kopen? Dan betaal je daar minimaal 315 euro voor. Bij Vodafone kost het toestel momenteel slechts 264 euro. Je bespaart dus maar liefst 51 euro bij aanschaf van deze allround smartphone!

Deze prijs geldt uiteraard in combinatie met een abonnement. Bij Vodafone kies je uit veel verschillende opties en bepaal je zelf hoeveel belminuten, data of sms’jes je afneemt. Met een Vodafone Red-bundel kun je zelfs altijd onbeperkt bellen en sms’en in combinatie met een ruime hoeveelheid data.

Vodafone biedt de onderstaande drie Red-bundels aan:

Red : 15GB per maand

: 15GB per maand Red Together : 50GB per maand

: 50GB per maand Red Unlimited: Onbeperkte data

Voordelen van Vodafone

Bij Vodafone heb je toegang tot een excellent netwerk met een uitstekende dekking. Zowel in Nederland als ver daarbuiten als je bijvoorbeeld op vakantie gaat. Bovendien is 5G bij alle Red-abonnementen inbegrepen, zodat streamen en het downloaden van grote bestanden onderweg een fluitje van een cent wordt.

Heb je thuis internet van Ziggo? Dan krijg je bovendien combinatievoordeel dat oploopt tot 5 euro per maand!

Bespaar op de Samsung A52s bij Vodafone

Van 7 tot en met 30 juni ontvang je zoals gezegd extra veel voordeel op de Samsung Galaxy A52s bij Vodafone. Je krijgt 53 euro korting ten opzichte van de goedkoopste losse toestelprijs bij andere webwinkels. Daarnaast bespaar je tot 7,50 euro per maand op je abonnement als je thuis internet hebt van Ziggo.

Is de Galaxy A52s toch niet helemaal wat je zoekt? Vodafone heeft nog vele andere mooie aanbiedingen: